Aitor Gelardo apuntala la medular del Racing Club Ferrol

Aitor Gelardo Vegara (26/06/2002, Catral-Alicante), mediocentro procedente del Villarreal Club de Fútbol, es ya jugador del Racing Club Ferrol. El jugador, que ha sido internacional con España en categorías inferiores, está ya en Ferrol para comenzar a trabajar con el equipo verde.

Tras iniciarse futbolísticamente en el Roda, acabó su etapa formativa en la cantera grogueta, antes de dar el salto al filial del Villarreal. En sus filas consiguió el ascenso a LALIGA Hypermotion en la campaña 21/22. Tras una temporada en el Linares, regresó al conjunto dirigido por Miguel Álvarez, con el que el ejercicio pasado disputó 27 encuentros, 12 de ellos como titular, acumulando más de 1.100 minutos.

Aitor Gelardo cuenta con experiencia internacional. En 2018 debutó en la selección nacional sub 17, con la que disputó en 2019 el Campeonato de Europa y el Mundial. En total, acumula en su haber 24 encuentros internacionales entre la categoría sub 17 y sub 18.

El futbolista David Castro del Racing de Ferrol, ingresado en el Marcide

El Racing Club Ferrol informa también de que el futbolista David Castro se encuentra ingresado desde el mediodía de este viernes en el CHUF- Arquitecto Marcide de Ferrol.

El jugador, que acudió al centro hospitalario al sentirse indispuesto, será sometido a diversas pruebas médicas para determinar el origen de su dolencia.