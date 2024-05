Agenda de actividades en la zona norte, lunes 27 de mayo.Y la receta del día

—-Quedan 218 días para finalizar el año.

Día Nacional de la Enfermedad Celiaca

—-LA FRASE DEL DÍA-“Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería.”(Otto Von Bismarck)

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de San Agustín de Cantorber.

—-TAL DIA COMO HOY

(1883).– Se funda el Real Madrid Club de Fútbol.

(1895).-Cuba entierra con honores al patriota José Martí.

(1941).-Los Aliados hunden el acorazado alemán Bismarck.

–-DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para donación de sangre se encuentra hoy en San Sadurniño, en la plaza del Concello (Avda. Marqués de Figueroa). De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21 horas.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente nublado. Habrá una temperatura máxima de 16º y una mínima de 10º. Lluvia probable 0 %. Humedad 72 %. Viento 13 km/h.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 27 de mayo tienen el signo del zodiaco Géminis.

—-LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Naron

13,00 horas.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hará un balance del programa E-Bici. En el establecimuento Dromospor

—-EN EL CONCELLO

-10.00h.- Xunta de Goberno Local

-11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los temas tratados en la XGL.

—-VISITA CRUCEROS

-Para el día 30 está prevista la llegada al puerto ferrolano de dos cruceros el Star Legend con 312 pasajeros y el Ambitión, con 670 pasajeros.

—-EN LO DEPORTIVO

En As Pontes

-Nueva edición del “Slalom Vilas das Pontes” puntuable para el Campeonato de Galicia de Slalom, el sábado 1 de Junio en el circuito de Karts.

La prueba comenzará a las 11.00 horas con la salida del primer participante de la manga de entrenamientos. A las 16.00 horas tomará la salida el primer participante de la manga oficial. A las 21.45 horas se publicaran los resultados y a las 22.00 tendrá lugar la entrega de premios.

En Moeche

-El domingo 2 de junio se celebrará, en el municipio de Moche, la IX Carreira Popular. Es un evento deportivo tanto para niños como para adultos. Se divide en diferentes categorías, desde pitufos hasta veteranos.

Comenzará a las 11.00 horas desde el recinto ferial de San Ramón y la mayor distancia a recorrer será de 6800 metros.

La inscripción será gratuita para los atletas de las categorías menores y de 5€ para los atletas de la categoría absoluta.

—EN LO CULTURAL zona norte

En Ferrol

-Actos en recuerdo a Benito Vicetto (Ferrol,21 de mayo de 1824 – 28 de mayo de 1878)

–Mañana martes, día 28, a las 11 h. Ofrenda floral ante el busto situado en el Parque Municipal “Raiña Sofía”. Seguidamente descubrimiento de placas en la calle que lleva su nombre en Ferrol Vello.

A las 19,30 horas en la sala Curuxeiras, de la Autoridad Portuaria concierto a cargo del grupo musical Ailá.

EN LO POLÍTICO

Partido Popular

-A las 12.00 horas la secretaria xeral del PPdeG,Paula Prado, participa en el reparto de propagando electoral, campaña europeas, por el barrio de Recimil junto al presidente local José Manuel Rey Varela y miembros del partido.

-A las 20.00 horas el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside el Comité Ejecutivo Local.

—-SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven..

Martes y miércoles 28 y 29 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) (previamente concertadas) para grupos escolares de centros educativos, con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en horario de 11:00 a 13:00h, concluyendo con una exhibición de la Unidad Cinológica.

Jueves 30 de mayo

Exhibición de la unidad Cinológica del Tercio Norte a 19:00h en la Plaza de Amboage

Viernes 31 de mayo

Ceremonia de Arriado solemne de Bandera a 20:00h en la Plaza de Armas

Campeonato deportivo de Crosfit “Work out of the day” en la Junta de deportes de Ferrol.

Sábado 1 de junio

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en el horario de 11: y 17:00 h

Campeonato cuadrangular de fútbol sala en la Junta de deportes de Ferrol.

En el Museo Naval

Del 28 al 31 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de visitas guiadas en grupos al Museo Naval.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 27 de mayo al 2 de junio)

En Ares

1 y 2 de junio, festividad del Corpus

Los vecinos confeccionarán las tradicionales alfombras, y habrá un Concurso de Decoración Floral por todo el municipio, donde los vecinos tendrán que adornar las ventanas, balcones o puertas de su casa o negocio. Se realizará una única alfombra entre los seis tramos que la componen, cubriendo con un tapiz floral toda la superficie desde la Alianza Aresana hasta el Paseo Marítimo.

Desde el año 1986 esta villa marinera festeja el Corpus Christi con la elaboración de las alfombras florales. Es tradición que la procesión del domingo por la tarde pase sobre dichas alfombras. Fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia.

As Pontes

-El sábado, día 1 de junio los vecinos de la parroquia de San Pedro do Eume, celebrarán la fiesta en honor a San Pedro. Comenzarán a las 13.00 horas con la oración de la misa solemne, seguida de la sesión vermú a cargo del dúo Explosión y el grupo Pasión. A las 15.00 horas tendrá lugar el xantar popular.

Durante la tarde habrá actividades para los pequeños y a las 18.00 horas sesión de tarde con el dúo Explosión. A las 19.00 horas tendrá lugar el sorteo de regalos y a las 22.00 horas verbena con las formaciones Pasión y Jaque.

En Cedeira

L Curro da Capelada

-Sábado 1 de junio, en esta jornada comenzará la celebración, (50 años) del tradicional Curro da Capelada. A lo largo de la tarde se realizará el registro y el desparasitado de los animales y los asisnteste podrán degustar pinchos, participar en varios sorteos y disfrutar con la verbena a cargo de Marisol Novo.

Domingo 2, el día principal comenzará a las 10.00 horas con la bajada de los caballos al curro para proceder a la rapa y marcaje de las reses. A mediodía habrá sesión vermú y por la tarde se disputará la carrera de galope con premios.

En esta jornada habrá carpa de comida y bebida, además de juegos para los pequeños.

En Miño

Sábado 1 de junio, comienza el primer día de fiesta en honor al Corpus en la parroquia de Bemantes, con dianas y alboradas, y a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne.

A continuación dará inicio la sesión vermú a cargo del grupo Zafiro, que además animará la verbena de la noche.

Domingo 2, a las 13.15 horas se celebrará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de Xilo y Carlos.

A partir de las 18.30 horas dará inicio la verbena a cago de Xilo y Carlos, y la actuación especial de Sito Sedes.

En Narón

Narón acogerá una nueva edición de la Concentración Moteira Cidade de Narón. Durante estos días los amantes de este vehículo de dos ruedas podrán disfrutar con las diversas actividades lúdicas programadas para la ocasión. La concentración tendrá lugar en el Paseo Marítimo de Xuvia.

Viernes 31 de mayo, comienza la celebración de la XVII Concentración Moteira Cidade de Narón a las 18.00 horas, con la apertura de inscripciones que dará paso al Mercadillo Motero.

Por la noche tendrá lugar la cena y al término de ésta comenzarán los conciertos de los grupos Keepers y América.

Sábado 1 de junio, a las 09.00 horas tendrá lugar el almuerzo motero, a las 10.00 horas se llevará a cabo la apertura de inscripciones y el Mercadillo Motero y los presentes podrán disfrutar con la tradicional ruta mototurística tras la cual se celebrará la comida.

Los asistentes también podrán disfrutar en esta jornada con una exhibición de Trial a cargo de Spartan Bike Show.

Llegada la noche tendrá lugar la cena, tras la cual se llevará a cabo la entrega de trofeos, acto que dará paso al desfile de antorchas. La fiesta motera con el Gin Toni´s y Josy da Graver completará los actos del día.

Domingo 2, comienza el día a las 10.00 horas con el almuerzo motero. A continuación todos los participantes podrán realizar una nueva ruta mototurística y al término de la misma disfrutar con la comida en la carpa. Finalizado el almuerzo, se realizará el sorteo de regalos.

En Ortigueira

—Fiestas en honor a San Fernando en el lugar de Baleo, en la parroquia de Ladrido

Hoy lunes, día 27 en la última jornada de fiesta los presentes podrán disfrutar a partir de las 19.30 hora de la gran Xira Camprestre que estará amenizada por el dúo Maracaibo.

—Viernes 31 de mayo, comienzan las fiestas en honor a San Felipe y la Virxe da Caridade do Cobre en O Viso, a las 19.30 horas con una gran churrascada amenizada por el dúo D´Vicio.

Sábado 1 de Junio, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne cantada en honor a la Virxe da Caridade do Cobre. Al finalizar, sesión vermú a cargo del grupo La Bamba, formación que también animará la verbena de las 23.00 horas junto a la orquesta Gran Parada.

Domingo 2, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne cantada en honor a San Felipe seguía de sesión vermú con el grupo Pasión.

Lunes 3, en la última jornada festiva los asistentes podrán disfrutar, a partir de las 19.30 horas, de una gran Xira Campestre.

En Pontedeume

—Nueva edición del festival folclórico Castelo Folk que tendrá lugar el sábado 1 de Junio en el Castelo de Andrade.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la apertura del evento. A las 11.30 horas la exposición de trabajos de artesanía abrirá sus puertas y a las 12.30 horas habrá alborada por el campo a cargo del grupo Airños do Eume. También habrá juegos tradicionales y se comenzará a preparar el xantar.

A las 16.30 horas comenzarán los talleres para niños, los juegos tradicionales y la música y a las 17.00 horas habrá foliada abierta para todos con taller de baile. A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del festival y a las 19.30 horas darán inicio las actuaciones de Grupo Xuvenil de Orballo, Grupo Folk Alá y Os Carunchos.

Durante esta jornada también se celebrará la VI Andaina Camiño Real con salida a las 10.30 horas desde la Praza da Rosalía (Paseo Marítimo).

En Valdoviño

–Fiestas en honor al Corpus Christi.

Viernes 31 de mayo, en este primer día de fiesta los presentes podrán disfrutar de una gran verbena a cargo de Acheriza2 y Tango.

Sábado 1 de junio, por la mañana habrá pasacalles a cargo de la agrupación Rosalía de Vilaboa, dando paso, a las 13.30 horas, a la misa solemne. A las 14.00 horas los asistentes podrán disfrutar de una gran tirada de fuegos de artificio seguida de la sesisón vermú a cargo de la formación Reflejos.

Llegada la noche, gran verbena a cargo de Reflejos y Assia.

Domingo 2, en esta última jornada festiva habrá fuegos de artificio y sesión vermú larga a cargo de Jaque.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

-En la plaza de España, exposición al aire libre “Empieza el espectáculo. Georges Meliés y el cine de 1900”. La muestra fruto de colaboración entre el concello de Ferrol y la Fundación “La Caixa” traslada a los visitantes a principios del siglo XX para explicar como se produjo el nacimiento del cine.

Entrada gratuita y abierta al público hasta el día 12 de junio.

Horario-Apertura público general

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h

Sábados domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guidas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h Reserva previa llamando al 900 80 11 37

Visitas comentadas para público general:

De lunes a domingo, a las 19 h. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 19 h

De lunes a miércoles, a las 19 h, en castellano

Jueves y viernes, a las 19 h, en gallego

Sábados, a las 12 h, en castellano, y a las 19 h, en gallego

Domingos, a las 12 h, en gallego, y a las 19 h, en castellano

Reserva las entradas en CaixaForum.org

Servicio de información : 900 223040–https://fundacionlacaixa.org/es/

—Este lunes, día 27, dará comienzo en el Ateneo Ferrolán la exposición “Arqueología Castreña”, comisariada por Sara Jamardo Monteagudo. Esta exposición recoge una pequeña muestra de restos arqueológicos del castro de Lobadiz, documentación sobre el castro de Tralocastro y la Sociedad Dugium, y otros trabajos documentales de estrecha relación.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Narón

-En la planta baja de acceso a la Casa del concello exposición contra el acoso escolar con trabajos realizados por el alumnado de la ciudad. Puede verse durante todo este mes de mayo.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

LA RECETA DEL DÍA

Huevos rotos o estrellados con tomate y queso Idiazabal

Ingredientes.-1 k de patatas especiales para fritura (unas 5-6 patatas grandes)

6 huevos M

6 tomates medianos ( mejor que no esteb muy maduro)

1 buen taco de queso Idiazabal (el toque del queso a vuestro gusto)

Aceite de oliva virgen extra (para freír las patatas)

Sal en escamas, al gusto, recordad que el queso tiene sal.

Preparación.-Lavamos muy bien los tomates, en este caso un tomate un poco durito pero muy jugoso y lleno de sabor. Cortamos en rodajas de 1 cm para que no se nos deshaga el plato cuando vayamos a comer. Colocamos el tomate cubriendo el plato donde vamos a presentar nuestros huevos rotos.

–Rallamos de manera generosa el Idiazabal encima de la base de tomate hasta que estén totalmente cubiertos. Es importante que dejemos parte del queso rallado para acabar el plato. El queso se fundirá con el calor de las patatas recién hechas y conseguiremos ese sabor que queremos para nuestros huevos rotos gourmet.

–Pelamos las patatas, las lavamos en agua fría y las cortamos en rodajas de medio centímetro, es decir, patatas panaderas. También las podéis cortar en tiras, el resultado es similar pero menos vistoso a la hora de presentar el plato. Las secamos con papel absorbente de cocina y reservamos.

–Ponemos una sartén bien grande al fuego con el aceite de oliva virgen extra. Calentamos el aceite, echamos un pedacito de patata y cuando salgan burbujas añadimos el resto. Freímos a fuego medio durante unos 12-15 minutos aproximadamente. Es importante que no queden muy crujientes pero tampoco cocidas, tenéis que ir pinchando para saber cuando están en ese punto medio. Retiramos las patatas con una espumadera y las escurrimos bien. Salamos y colocamos en la fuente que tenemos reservada con el tomate y el queso. Retiramos el aceite de la sartén, lo podéis utilizar perfectamente para otras recetas.

–El punto clave de la receta está en los huevos. Echamos a la misma sartén una cucharada de aceite de las patatas y freímos los huevos sin que terminen de cuajarse, no deben quedar muy hechos (la yema debe estar líquida).

–Los colocamos encima de las patatas y los rompemos con una cuchara de madera o un cuchillo. Rallamos un poco más de queso Idiazabal y a la mesa. No esperéis mucho que se enfrían.