Ruta ciclista en familia por San Sadurniño con 103 participantes

Máis dun cento de persoas, boa parte delas nenas e nenos, participaron na ruta ciclista desta domingo. Saíron do CPI e chegaron á capela da O, en Pedroso, seguindo pistas e camiños da parcelaria, ademais de algún sendeiro de monte ben fermoso.

O percorrido de este dominto foi a primeira de tres actividades organizadas de aquí ao verán polo Concello de San Sadurniño o club Biela e Chaveta. As próximas son a BTT nocturna do 30 de xuño e a II Cronoescalada Sanrockeira do 23 de agosto.

De hoxe en dúas semanas San Sadurniño acollerá a IX Carreira Popular Concello de San Sadurniño, que xa ten aberto o período de inscrición desde hai varios días.