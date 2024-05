Agenda de actos en la zona norte, domingo 26 de mayo. Y receta del día

—-Quedan 219 días para finalizar el año.

—-LA FRASE DEL DÍA-“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.”(Sófocles)

Día dedicado al Vino de Jerez

Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de San Felipe de Neri, patrono de Roma y de las Fuerzas Especiales. Santos Eleuterio, Paulino y Prisco.

—-TAL DIA COMO HOY

(1875)-Falleció en combate Victoriano Sánchez Barcáiztegui, (n. Ferrol el 23 de abril de 1826). Fue el primer director de la Escuela Naval de Ferrol y Comandante General del Arsenal. Como Comandante General de la Escuadra del Norte en el Cantábrico dirige las operaciones a bordo del Colón donde cae muerto alcanzado por la metralla. Sus restos fueron trasladados al Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando. Una calle de Ferrol lleva su nombre

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día mayormente nublado. Habrá una temperatura máxima de 16º y una mínima de 11º. Lluvia probable 10 %. Humedad 77 %.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-INFO DIOCESANA

-A las 9,30 de la mañana de este domingo despedida de peregrinos del Camino del Mar desde Neda. Estará presente el obispo diocesano

-Hoy domingo, día 26, celebración de la festividad de Nuestra Señora de las Angustias a las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) . A continuación, la Cofradía de las Angustias entregará sus insignias y posteriormente comenzará la procesión. Presidirá el obispo diocesano

—-LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

-12,00 horas.- El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a los actos en honor a Nuestra Señora de las Angustias.

-18,30 horas.- El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, junto con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirán al partido entre el Racing Club Ferrol y el Club Deportivo Leganés , en el estadio dae A Malata

—-EN EL CONCELLO

-12.00 horas.- El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la entrega de las Medallas de la Cofradía de las Angustias y posterior procesión. (Iglesia de las Angustias).

-18.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a partido del Racing- C.D Leganés. (Estadio A Malata).

—-VISITA CRUCEROS

-Para el día 30 está prevista la llegada al puerto ferrolano de dos cruceros el Star Legend con 312 pasajeros y el Ambitión, con 670 pasajeros.

—-EN LO DEPORTIVO

-A las 18.30 horas en el Estadio de A Malata encuentro entre el Racing de Ferrol y el Club Deportivo Leganés correspondiente a la 41ª jornada de la Liga Hypermotion.

—EN LO CULTURAL zona norte

En Ferrol

-Actos en recuerdo a Benito Vicetto (Ferrol,21 de mayo de 1824 – 28 de mayo de 1878)

–Martes, día 28, a las 11 h. Ofrenda floral ante el busto situado en el Parque Municipal “Raiña Sofía”. Seguidamente descubrimiento de placas en la calle que lleva su nombre en Ferrol Vello.

A las 19,30 horas en la sala Curuxeiras, de la Autoridad Portuaria concierto a cargo del grupo musical Ailá.

—-EN LO POLÍTICO

Campaña electoral europeas

-BNG en Ares

-Este domingo, a las 12.30 horas en la Plaza José Löpez Lourido. Intervienen Margarida Corral (membro da Asemblea Local do BNG de Ares), Tino Seco (Portavoz Municipal do BNG) y Xosé Manuel Golpe (deputado do BNG no Parlamento Galego)

—-SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven..

Martes y miércoles 28 y 29 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) (previamente concertadas) para grupos escolares de centros educativos, con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en horario de 11:00 a 13:00h, concluyendo con una exhibición de la Unidad Cinológica.

Jueves 30 de mayo

Exhibición de la unidad Cinológica del Tercio Norte a 19:00h en la Plaza de Amboage

Viernes 31 de mayo

Ceremonia de Arriado solemne de Bandera a 20:00h en la Plaza de Armas

Campeonato deportivo de Crosfit “Work out of the day” en la Junta de deportes de Ferrol.

Sábado 1 de junio

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en el horario de 11: y 17:00 h

Campeonato cuadrangular de fútbol sala en la Junta de deportes de Ferrol.

En el Museo Naval

Del 28 al 31 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de visitas guiadas en grupos al Museo Naval.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE (del 20 al 26 de mayo)

En Cabanas

–Hoy domingo, día 26, comida aniversario de la Asociación de Mulleres Cabanas Rural que se celebrará en el Pabellón de Lavandeira a las 14.30 horas. Al evento podrán acudir tanto socios como no socios, los cuales degustarán un menú a base de paella, codillo, postre, pan, vino y café. La comida estará amenizada por Alberto Bellón.

En Fene

-XIV concurso de tapas que se celebra los viernes, sábados y domingos hasta el día 2 de junio y que está organizado por el Concello. Los locales hosteleros participantes servirán a sus clientes deliciosas tapas elaboradas para la ocasión; tanto tapas creativas como tradicionales, a un precio de 1,50 euros/tapa.

Dichos clientes podrán escoger la mejor tapa de la ruta y entrar con ello en el sorteo de varios premios, entre ellos viajes a Sevilla, Milán, Alicante o Valencia para dos personas, estuches de productos de Bodegas Barral, libros de cocina, clases de música, etc..

El horario de gustación será de 20.00 a 22.00 horas el viernes día 24; de 13.00 a 15.00 y de 20.00 a 22.30 horas el sábado día 25 ; y de 13.00 a 15.00 horas el domingo día 26.

Los locales participantes son: O Son de Cociña, Cafetería Bombay, CCRD Perlío, Arrecendo, Bar A Ponte, Galicuba, Cafetería Lembranza, CMIU y Pachamama.

En Ferrol

–Fiestas en honor a la Virgen de las Angustias en el barrio de Esteiro.

Hoy domingo, día 26.-A las 12.00 horas, misa solemne (coro Armonía) y procesión al finalizar. Sesión vermut amenizada por el grupo Pasión.

– Hoy domingo, día 26, a las 19.00 horas, en el Auditorio, “Noites de Retranca”. Los asistentes disfrutarán de un espectáculo de humor a cargo de Luis Zahera y Oswaldo Digón.

En Ortigueira

Fiestas en honor a San Fernando en el lugar de Baleo, en la parroquia de Ladrido

–-Hoy domingo, día 26, por la mañana saldrá el pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas de Ladrido. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con posterior procesión. A continuación, el grupo Lume amenizará la sesión vermú.

Mañana lunes 27 en la última jornada de fiesta los presentes podrán disfrutar a partir de las 19.30 hora de la gran Xira Camprestre que estará amenizada por el dúo Maracaibo.

En Pontedeume

–El concello de Pontedeume y la Unión de Comerciantes y Autónomos organizan el evento culinario Ponted’Pinchos (2024) que se lleva a cabo hasta hoy domingo día 26, en diversos locales hosteleros, los cuales servirán a sus clientes deliciosos pinchos elaborados para la ocasión en horario de mañana y tarde; de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 22.30 horas.

Los pinchos recibirán premios en función de la valoración del público y también de la valoración de un jurado profesional.

En Valdoviño

-Vecinos y visitantes de Valdoviño tienen este domingo 26 de mayo una cita con el Feirón Mensual del municipio. La explanada ubicada frente a la Casa Joselito, en Puerta del Sol, volverá a ser escenario de este mercadillo que cada mes organiza la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento

-Fiestas en honor a San Vicente en la parroquia de Vilaboa

Hoy domingo, día 26, a las 14.00 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú a cargo de la orquesta Charleston Big Band.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

-En la plaza de España, exposición al aire libre “Empieza el espectáculo. Georges Meliés y el cine de 1900”. La muestra fruto de colaboración entre el concello de Ferrol y la Fundación “La Caixa” traslada a los visitantes a principios del siglo XX para explicar como se produjo el nacimiento del cine.

Entrada gratuita y abierta al público hasta el día 12 de junio.

Horario-Apertura público general

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h

Sábados domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guidas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h Reserva previa llamando al 900 80 11 37

Visitas comentadas para público general:

De lunes a domingo, a las 19 h. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 19 h

De lunes a miércoles, a las 19 h, en castellano

Jueves y viernes, a las 19 h, en gallego

Sábados, a las 12 h, en castellano, y a las 19 h, en gallego

Domingos, a las 12 h, en gallego, y a las 19 h, en castellano

Reserva las entradas en CaixaForum.org

Servicio de información : 900 223040–https://fundacionlacaixa.org/es/

—Este lunes, día 27 ,dará comienzo en el Ateneo Ferrolán la exposición “Arqueología Castreña”, comisariada por Sara Jamardo Monteagudo. Esta exposición recoge una pequeña muestra de restos arqueológicos del castro de Lobadiz, documentación sobre el castro de Tralocastro y la Sociedad Dugium, y otros trabajos documentales de estrecha relación.

–En la Fundación Exponav en la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

-Galería de Arte Enrique Vázquez; Exposición «Bella Decadencia», con acuarelas de África de la Llave.

En Narón

-En la planta baja de acceso a la Casa del concello exposición contra el acoso escolar con trabajos realizados por el alumnado de la ciudad. Puede verse durante todo este mes de mayo.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

—-00=00—-

LA RECETA DEL DÍA

Raxo gallego

Ingredientes.-400 g de lomo de cerdo; 3 dientes de ajo; 60 ml de aceite de oliva; 20 g de sal; 300 g de patatas; 300 ml de aceite de oliva

Preparación.-Comenzamos adobando los 400 g de lomo o raxo de cerdo, para que macere y se impregne con el sabor del ajo. Antes de cortarlo le limpiamos un poco la grasa exterior, aunque es bueno dejar alguna pues el lomo o raxo es una carne bastante seca. Luego, cortamos filetes de unos dos centímetros de grosor y, a su vez, cada filete en tiras y luego hacemos unos tacos cuadrados y lo más uniformes posibles. Los trozos de raxo no deben de ser demasiado pequeños. Pelamos también los 3 dientes de ajo y los picamos muy finitos.

Ponemos la carne cortada en tacos en un recipiente y le añadimos el ajo picado, 30 ml de aceite y 10 g de sal. Lo mezclamos todo bien, lo tapamos y lo dejamos macerar en la nevera 24 horas.

Para la preparación de nuestro plato de raxo con patatas, comenzamos preparando las patatas fritas de la guarnición. Pelamos y cortamos los 300 g de patatas y las reservamos en un escurridor.

Ponemos una sartén con los 300 ml de aceite, la acercamos al fuego y cuando el aceite está bien caliente, freímos las patatas.

Mientras las patatas se fríen, ya vamos poniendo a calentar la sartén en la que saltearemos el raxo y cuando está caliente ponemos 30 ml de aceite. Esperamos unos segundos a que se caliente también y añadimos la carne.

No debemos de pasar mucho el raxo, para evitar que nos quede muy seco. Queremos que esté tostado por fuera y jugoso por dentro. Pasados tres minutos, lo salteamos un par de minutos más moviendo la propia sartén y haciéndolo girar en el aire, ya que es mejor evitar removerlo con espátula o cuchara.

Cuando las patatas estén cocinadas y doradas, las retiramos para una fuente, le añadimos 10 g de sal y cuando tengamos el raxo listo lo echamos en el mismo plato de las patatas o fuente, con la salsa que nos queda en la sartén. Lo servimos bien caliente para que no se seque y poder degustarlo tierno.