Adri anuncia su retirada del fútbol sala profesional

“No estés triste porque terminó, sonríe porque sucedió”. Esta célebre frase de Gabriel García Márquez resume el sentimiento de todo O Parrulo Ferrol este jueves, en el momento elegido por el capitán Adri para anunciar su retirada del fútbol sala profesional, en una rueda de prensa celebrada en la misma pista del Pabellón de A Malata, acompañado por el presidente Julio Martínez y el secretario José Naveira.

Esta cita, además de contar con gran asistencia de los medios de comunicación, estuvieron presentes muchos de sus compañeros y ex compañeros, cuerpo técnico del primer equipo y de la Escuela de O Parrulo, como también familiares y amigos de Adri, además de aficionados y aficionadas del club.

Este es un día “triste para mí y para todos los aficionados a este deporte, como para nuestra afición”, afirmaba el presidente Julio Martínez. Este era un día que “no me gustaría que llegase nunca” al anunciar su retirada “el jugador más carismático que salió de nuestras filas durante los 45 años que llevamos de existencia.”

Recordaba que en su primera etapa en el club “salió de aquí siendo un niño” dirección al Azkar Lugo y volvió doce años después, previo paso por ElPozo Murcia y el Sport Club KPRF ruso “con la experiencia y vino a darnos muchas alegrías a nuestros aficionados.»

Los valores deportivos y personales de Adri “son mejores para los que los conocemos”. Las lesiones han provocado que “se retire con más premura de lo que nos gustaría” y aunque le quedaba un año más de contrato “pero sabía que no estaba al cien por cien de sus capacidades físicas, con las lesiones que lleva sufriendo en estas últimas temporadas y con el cariño que le tiene al club prefiere dejar en blanco esta próxima temporada y colgar las botas”, lo que demuestra “su compromiso con el club al dar un paso atrás”.

Julio Martínez ya anticipaba que Adri no se iba a desligar de O Parrulo Ferrol “ya que va a estar vinculado al club de una manera u otra, nos va a apoyar y a ayudar en lo que sea posible”, por lo que quería desearle a Adri “lo mejor en su futuro personal”, aunque ya anticipaba que Adri seguiría en las pistas durante un tiempo “ya que lo más seguro que participe en torneos, maratones o pachangas.”

El presidente reconocía que en el futuro “habrá más homenajes de Adri, de los que informaremos en su momento” y se sumaba a una posible retirada del dorsal 10 de O Parrulo Ferrol “que se lo merece.”

Adri: “Había que ser honrado, levantar la mano y decir hasta aquí”

El capitán de O Parrulo Ferrol, Adri, empezaba dando las gracias a todas las personas que acudían a este evento, reconociendo que era “un día muy duro para mí y pensé que iba a ser mucho más fácil todo esto”, pero llegado el momento “llegan mil recuerdos a la cabeza y es complicado.”

La decisión de poner fin a su trayectoria en el fútbol sala profesional “ha sido dura, pero creo que es la correcta”, afirmando que en estos últimos meses de la temporada “no he podido dar el cien por cien en ningún aspecto y es algo que no concibo en el fútbol sala profesional”, una circunstancia que “el club y mi familia sabían”, además de estar “cobrando un contrato que no merecería.”

La principal causa de su retirada del fútbol sala profesional está en el estado de su tobillo “y es lo que más me ha dado la lata en esta temporada, aunque estaba jugando con ciertas limitaciones”, como también a nivel mental “me está costando mucho, no he estado bien, me he llevado muchos problemas a mi casa después de cada sesión porque no puedo dar mi máximo”, por lo que “había que ser honrado, levantar la mano y decir hasta aquí. El club lo merece, la afición lo merece y mi familia es quién más lo merece.”

En la rescisión de esta última temporada que le quedaba en el contrato, Adri quería dar a conocer que hay una cláusula “que pone que Adrián Martínez Vara no va a volver a jugar en Primera o Segunda División, algo que he pedido yo y no lo ha exigido el club, que me decían que no hacía falta, para que no haya malos entendidos y que quede claro.”

La decisión sobre su retirada del fútbol sala profesional tuvo lugar “al final de la temporada”, porque tras volver a las pistas tras su última lesión “quería ver cómo estaba y cómo iba evolucionando” y una vez acabaron los partidos “creo que esto es lo más honrado.”

Adri reconocía que de momento no iba a colgar las botas “seguiré jugando, pero no sé a qué nivel, ni cómo, ni a que deporte, pero sí quiero quitarme el gusanillo de entrenar, competir y cuidarme”.

En relación a O Parrulo Ferrol, el club “seguirá siendo siempre mi casa” y “seguiré reuniéndome con estas dos personas que bien me han tratado – en referencia a Julio Martínez y José Naveira – y ayudaré en todo lo que pueda.”

En el apartado de agradecimientos, Adri no quería olvidarse de todos sus compañeros durante su trayectoria profesional, a todos los cuerpos técnicos, juntas directivas, aficiones rivales y las que he tenido, en especial a la de Ferrol “que es la mejor del mundo, es la de mi ciudad y los voy a echar mucho de menos”, como también el jugar “cada quince días delante de ellos en el Pabellón de A Malata.”

En especial Adri quería agradecer el apoyo a sus compañeros en esta última temporada, muchos de ellos presentes en este evento “por ayudarme tanto y que ha sido muy dura”, como también a su familia y amigos “que hoy están aquí, gracias por estar siempre, sobre todo en los malos momentos.”

Sobre su posible futuro como entrenador, Adri ya quería despejar todas las dudas al respecto, haciendo suyas unas palabras de su compañero Rubén Orzáez “que siempre dice que si yo soy el entrenador al segundo día no hay jugadores en la pista”, al mismo tiempo que afirmaba que tampoco tenías titulaciones exigidas para ser entrenador “y he decidido no sacarlos para no caer en la tentación”.

En esta nueva etapa que empieza en su vida, Adri reconocía que quería seguir “ligado al club y al deporte en un futuro, como echar una mano”, pero no va a ser inmediato ya que quería seguir jugando “en categorías menos exigentes, que no tenga que estar entrenando todos los días o viajando y poder dar prioridad a mi familia.”

Adri era preguntado por sus mejores recuerdos. En lo que se refiere a O Parrulo Ferrol “mi partido de regreso ante Jaén Paraíso Interior en Primera División, en el que se fue la luz y fue la primera victoria de esta etapa en la máxima categoría, con una estampa muy bonita con el pabellón lleno” y en el resto de su carrera se quedaba con su debut con la selección española “y la participación en un Mundial”, como fue el de Lituania en 2021.