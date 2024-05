Agenda zona norte- 18 de mayo 2024

—-Quedan 227 días para finalizar el año.

—-LA FRASE DEL DÍA– «La gente nunca seguirá tus consejos, pero sí que podrán seguirte por tus ejemplos»

Día Internacional de los Museos (declarado por la ONU en 1977).

—-LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Félix de Cantalicio, Venancio y Juan, papa.

—-TAL DIA COMO HOY

(1916)-Nunha xuntanza nos locais da Real Academia Galega da Coruña, Manuel Lugrís Freire, Antón Villar Ponte, Florencio Vaamonde Lores, Uxío Carré Aldao —entre outros— acordan a creación das Irmandades da Fala para a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia.

(1938)- Nació en Ferrol Joaquín Pita da Veiga y Jáudenes. Almirante de la Armada.

—-EL TIEMPO EN FERROL

Se anuncia un día con lluvia Habrá una temperatura máxima de 16º y una mínima de 12º. Lluvia probable 60 %. Humedad 83 %. Viento, 123 km/h.

—-HORARIO DE VISITAS A LA ERMITA DE CHAMORRO

–Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas, de miércoles a domingo.

—-HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 18 de mayo tienen el signo del zodiaco Tauro.

—-“MAYO SOLIDARIO

La campaña ‘Mayo Solidario’ de Gadis se extenderá hasta el 1 de junio a lo largo de 201 supermercados situados en Galicia y Castilla y León, entre ellos los de Ferrol.. Los clientes interesados podrán aportar bien alimentos no perecederos o bien una donación económica en el momento de pagar su compra. Serán entregados al Banco de Alimentos

Entre los alimentos más demandados están legumbres, leche, arroz, aceite, conservas y cereales

—-INFO DIOCESANA

–A las 29.00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Ferrol, Eucaristía y vigilia de Pentecostés.

Organiza la delegación diocesana de Juventud

–Continúa celebrándose la novena en honor a Santa Rita de Xuvia, en Narón, hasta el día 22.

De lunes a sábado, a las 17,50, rosario y novena ,seguida de una Eucaristía. El domingo, a las 12, 15 novena seguida de una Eucaristía.

El día 22, misas, con bendición de la rosa, a las 9, 11 y 12 horas (previo rezo del rosario) y a las 17 y 18 horas.

A las 19.00 horas Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos, cantada por los coros parroquial y de Nuestra Señora de los Desamparados. Seguirá una ofrenda floral de la Hermandad de Santa Rita y procesión acompañada por la Xove Banda de Narón.

-Desde este viernes, día 17 al 25 de mayo novena en honor a Nuestra Señora de las Angustias, en Ferrol.

De lunes a sábado,a las 9 .00 horas Eucaristía y novena. A las 11,30 Rezo del Santo Rosario seguido de Eucaristía y novena.

El domingo, día 19, a las 9.00 horas Eucaristía y novena. A las 12.30 horas Rezo del Santo Rosario y Eucaristia.

El día 24,de 18.30 a 20.30 solemne veneración.

El día 25, de 9 a 14 h y de 17 a 20.30 horas solemne veneración.

El día 26,a las 12.00 horas, misa solemne (coro Arminía) y procesion al finalizar

—-LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

-13,30 horas el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participará en Fene en la entrega de premios de las pruebas Open Base, Vía Olímpica y a la fase final de la Liga Escolar. En el Pabellón polideportivo A Xunqueira.

-19,30 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá e Cerdido a la entrega de premios de la Copa Xuvenil de Fútbol. En el campo municipal Bernardino Breijo (lugar de Felgosas, 14).

—EN LO CULTURAL zona norte

En Fene

El Círculo Mercantil Industrial- Unidad de Fene acoge este sábado día 18 la presentación de “Utensilios de cociña e algúns xantares caleidoscópicos” poemario con el que Carlos Carracedo Porto ganó la trigésima sexta edición del Premio Nacional de Poesía “Xosemaría Pérez Parallé” que organiza la entidad fenesa con la colaboración del Ayuntamiento y del Editorial Gusanillo Mayor. El acto comenzará a las 20.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Al finalizar actuará Iria Estévez presentando “Fios de fado”, concierto organizado por la Concejalía de Cultura con la colaboración de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña.

En Narón

–A las 20.00 horas en el Pazo de Cultura la compañía Butacazero pone en escena «Iribarne». Xabier Castiñeira dirige este espectáculo teatral que narra la historia de Iribarne, un hombre nacido en la villa de Rouco Varela que emigró a Cuba con un año y vuelve triunfante para ser el hijo del alcalde y llegó a ser ministro. Las entradas pueden adquirirse en el despacho de billetes del Pazo o en la web del Padroado da Cultura:

www.padroadodecultura.es .

—-EN LO DEPORTIVO SEMANAL

En Ferrol

-La formación juvenil del Racing se juega este domingo, día 19m el ascenso a División de Honor. Después de una temporada brillante, los pupilos de Nacho García llegan al último compromiso de liga con opciones de dar el salto de categoría. El cuadro ferrolano se mide a las doce de la mañana en su feudo de O Pote al Montañeros con la victoria como único resultado posible para alcanzar su objetivo

–El Racing de Ferrol visita al Real Zaragoza el domingo, día 19, a las 21 horas en el estadio de La Romareda. Hoy sábado, sobre las once de la mañana, rueda de prensa de Cristóbal Parrado, antes de participar la expedición hacia Zaragoza

—-Nueva edición de la carrera solidaria que tendrá lugar hoy sábado, día 18. La carrera reunirá a corredores de todas las edades que competirán en diversas modalidades; peques, de sub 8 a sub 23, senior y master A, B, C y D.

El punto de salida y meta estará ubicado en la Praza de Armas.

A partir de las 20.00 horas saldrán los participantes de las categorías menores y a las 21.00 horas los corredores de la absoluta, que deberán completar un circuito de 5 kilómetros.

La modalidad absoluta tendrán un coste de inscripción de 5 euros, el resto de categorías serán de inscripción gratuita.

En Ares

–Prueba de ciclismo enduro que se disputará en el municipio de Ares, organizada por Pulpeiros Mugados, y que forma parte del calendario de la Copa de España BTT Enduro.

El Montefaro Enduro Race se celebrará en superficie de montes y constará de 5 tramos de enlace con 5 tramos cronometrados.

En la jornada del hoy sábado, día 18,se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y recogida de dorsales en la oficina permanente de la carrera ubicada en el Parque Rosalía de Castro de 16.00 a 20.30 horas.

Será el domingo 19 a partir de las 8.30 horas cuando se dispute el enduro.

Las categorías de la carrera serán: Élite, Sub23, Junior, Cadete, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60 y Enduro. También habrá categoría amateur y eléctrica.

En Fene

El pabellón de la Xunqueira (Sano Valentín) acoge este fin de semana el Campeonato Gallego Open Base y Vía Olímpica de gimnasia artística femenina y la fase final de la Liga Escolar de gimnasia artística femenina y masculina, organizados por la Federación Gallega de Gimnasia Artística con la colaboración del Club Gimnasia Artística Ferrolterra, de Fene. En la jornada de hoy sábado 18 competirán en horario de mañana los gimnastas de las categorías Y1, Y2- 2015, Y2-2016, Y3-2013, Y3-2014, Y4-2011, Y4-2012, Y5, de gimnasia artística femenina; y Y1 y Y2, de gimnasia artística masculina (1ª división). Y en un segundo turno los de base 3 mayores, base 4 mayores y base 6 mayores, de XAF, y Y3 y Y4, de XAM (2ª división). El desfile final y la entrega de premios será alrededor de las 13.40 horas. Por la tarde, también de hoy sábado 18, competirán las gimnastas de las categorías Base 8, 9, 10 y Vía Olímpica XAF (3ª división) y, en un segundo turno, las de Base 1 y 2 XAF (4ª división). El desfile final y la entrega de premios están previstos para las 20.30 horas. Y mañana domingo 19, en horario de mañana, será el turno de las gimnastas que compiten en Base 5 y 6 XAF (5ª división) y, en el segundo turno, de las de Base 3 y 4 (6ª división). La entrega de premios individuales y por equipo será a las 13.40 horas. LETRAS GALEGAS EN LA ZONA NORTE

Distintas localidades de la zona norte celebran el Día das Letras Galegas, dedicado este año a Luisa Villalta.

En Ferrol

-El domingo, día 19, a las 19:30 horas en el Auditorio, tendrá lugar a gala musical de las Letras Gallegas, en la que actuarán el Real Coro Toxos e Froles, la coral Alecrín, de Brión y el Tradicoro Airiños de Fene. Además, se va a estrenar una obra de Juan Durán (Premio Reina Sofía, 2022), en la que actuarán el barítono Gabriel Alonso y la soprano Clara Jelihovschi.

El día 21 a las 19:00 horas en el centro cultural Torrente Ballester la escritora Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023, estará para recitar poemas de Villalta y suyos también.

El día 23 el programa de actividades concluirá con un recital musical y poético de Luísa Villalta a cargo del grupo gallego Indóciles. La cita es en el centro cultural Torrente Ballester a las 19:00 horas.

En Ares

Hoy sábado, día 18, a las 12.00 horas en la rúa Solín al lado del bar Estuau (paseo marítimo)se presenta el libro Os Afogados, Premio Illa Nova de Narrativa 2023. El autor Pablo Rañales “en conversa” con Alma Barrón, concelleira de Cultura.

—-Domingo 19, por la mañana ruta literaria teatralizada “Camiños das letras” (6 km) por las parroquias de Camouco y Limodre. Organiza la agrupacion instrutiva de Camouco. Punto de encuentro la AVV de Limodre (Fene)

En Cabanas

En la Escuela Laica, Casa de la Cultura.

Hoy sábado 18.- De las 11:00 a las 13:00 h y de las 17:00 a las 20:00 h: exposición «Cabanas, un pobo de artistas».

A las 12:00 horas contacontos a cargo de Marisa Irimia: Cuentos y poemas con Luísa Villalta. Actuación solicitada a través de la asubvención de la Secretaría General de Política Lingüística a las entidades locales para la promoción del uso de la lengua gallega , pendiente de confirmación por parte de la Secretaría.

A las 19:00 horas proyección de la obra “Rosenda, unha criadad indecente” del grupo de teatro local «Licor Café»

Domingo 19.- De las 11:00 a las 13:00 h y de las 17:00 a las 20:00 h: exposición «Cabanas, un pobo de artistas».

A las 17:00 horas lectura y entrega de los premios del V Certamen de Poesía y Microrrelato del Ayuntamiento de Cabanas Los actos que se realizarán en la Escuela Laica serán abiertos para todas las personas interesadas en asistir, sin necesidad de inscripción previa.

En Cedeira

-Hoy sábado 18 a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal “Seis. Lorca en Galicia”. Espectáculo multidisciplinar Poesía-Música-Videocreación.

El domingo 19 a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal “Nanán”.

En Mañón

.Durante todo el mes de Mayo tendrá lugar una exposición dedicada a Luisa Villalta en la fachada del Centro Sociocomunitario de O Barqueiro.

En San Sadurniño

Martes, día 21, las 11 de la mañana, en la Casa da Cultura «Consertasso na horta» que ofrecerá Brais das Hortas a los estudiantes del CPI y de la EIM A Rolada.

—-FERIAS Y FIESTAS EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–El Local Social de Esmelle acogerá hoy sábado, día 18, la celebración de la pre fiesta de San Xoán .Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la ruta BTT. A las 13.30 horas habrá sesión vermú amenizada por Alex y a las 14.15 horas se presentará el cartel de San Xoán 2024. A las 14.30 horas comenzará la comida.

A las 19.00 horas habrá música gallega con Toxos e Froles y a las 20.30 horas degustación de liscos. A las 21.30 horas comenzará la verbena animada por Alex.

Habrá hinchables para los niños/as y sorteo de regalos durante todo el día.

En Narón

–Fiestas en honor a Santa Rita en la parroquia de Xubia,

Hoy sábado 18, a las 9.00 horas habrá dianas y alboradas a cargo de Ábregos do Couto. A las 14.30 horas los asistentes podrán disfrutar con la sesión vermú de la mano del grupo Unión y Fuerza, formación que también animará la verbena junto a la orquesta Los Satélites.

Domingo 19, comienzan los actos a las 09.00 horas con dianas y alboradas. A las 14.30 horas habrá degustación de callos y sesión vermú larga con la orquesta Finisterre y DJ Eno.

El miércoles 22 habrá misa a las 19.00 horas seguida de procesión a las 20.00 horas.

—-Fiesta gastronómica “ do lisco”que se celebra mañana domingo 19 en la parroquia de Doso. Los asistentes al evento podrán disfrutar a partir de las 13.00 horas en el Local Social de un xantar con un delicioso menú a base de paella, liscos y chorizos con cachelos, agua, vino, postre y café.

Habrá sesión vermú a las 13.00 horas y baile de tarde, tras la comida, amenizados por Ángel Abad.

En As Pontes

-Mañana domingo, día 19, de 16.30 a 19.30 horas se celebra en A Casa do Mel de Goente una nueva jornada dedicada a las abejas. El programa de actividades se llevará a cabo en horario de tarde y consistirá en varios obradoiros y talleres infantiles digiridos a niños y niñas a partir de 3 años.

En As Somozas

Hoy sábado, día 18, se celebra la Romería de San Isidro.. Los actos comenzarán a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de bendición de caballos y sesión vermú con el Dúo Venus y Tocata Xou. A continuación habrá xantar popular a un precio de 25 euros (empanada, callos, jarrete, queso con membrillo, proia, café y chupito). El precio de 8 a 12 año será de 15 euros y gratis hasta los 8 años.

La sesión de tarde estará amenizada por el Dúo Venus y Los Coleguitas.

En Fene

-Hoy sábado 18, a las 8.00 de la mañana una tirada de bombas de palenque anunciará el inicio de los festejos. A continuación darán inicio las tocatas y alboradas, y el pasacalles que estará amenizado por el grupo de gaitas Os Feneses.

A partir de las 14.30 horas con la sesión vermú amenizada por el grupo Acherizados, formación que además animará la verbena de la noche junto a la orquesta Tango.

Domingo 19, el día de fiesta dará comienzo a las 08.00 horas con una tirada de bombas de palenque. Durante la mañana habrá tocatas y alboradas y pasacalles con la formación Os Feneses.

A las 12.30 horas tendrá lugar la función religiosa con procesión y a las 14.30 horas dará inicio la sesión vermú con los grupos Sintron Nin Son y Perfecto Imperfecto. A continuación dará inicio la comida con mejillones, jamón y sidra a precios populares.

Por la tarde, comenzará la Festa do Neno.

En Ortigueira

La parroquia de Céltigos celebra la fiesta en honor a la Virxe da Caridade.

Hoy sábado 18, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de sesión de fuegos. Al finalizar, a las 14.00 horas, comenzará la sesión vermú a cargo de la orquesta Galaxia, formación que además animará la verbena de la noche desde las 22.30 horas junto al dúo Estrellas.

Domingo 19, comienza la jornada a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne, seguida de a las 14.00 horas de la tirada de fuegos. Al finalizar, sesión vermú a cargo del dúo Estrellas.

En Pontedeume

—Hoy fiestas en la parroquia de Ombre, en honor al Espíritu Santo. A las 9.00 horas habrá dianas y alboradas amenizada por un grupo de gaiteiros. La sesión vermú estará a cargo del grupo Pasión.

Por la noche, a las 23.00 horas, los presentes podrán disfrutar de una gran verbena con el grupo Pasión y la orquesta Miramar.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y acto seguido dará comienzo la sesión vermú animada por el grupo Maracuyá.

En Vilarmaior

—Mañana domingo 19, tendrá lugar la XXXV Feira das Flores o también popularmente conocida como A Feira do Tres. A lo largo de toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar con espectáculos, concursos, exposiciones y exhibiciones.

A las 10.30 horas, inauguración de la feria a cargo de D. Jacobo Pérez y a continuación apertura de las inscripciones para el concurso de cans y apertura de las exposiciones florales, artesanales y agroalimentarias.

A las 10.45 horas comenzará el Concurso de Cabalos de Andadura y a las 11.45 horas el Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas Cruzados. A las 12.30 horas habrá pasacalles con el grupo folclórico Virxe da Cela.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida en la Feira con pulpo y churrasco.

A las 15.30 horas, apertura de las inscripciones en el concurso de cans y media hora más tarde entrega de premios y trofeos del Concurso de Andadura y cruzados, con trofeos a los cuatro clasificados de cada categoría.

A las 16.30 horas se celebrará el Concurso de Cans en las siguientes modalidades; Caza (pelo), Caza (Pluma), Compañía y Cachorros. A las 17.30 horas, entrega de premios en las diferentes modalidades.

El Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Galega será a partir de las 18.00 horas y a las 18.45 horas, entrega de premios en las distintas categorías. A las 19.00 horas se celebrará una Exhibición de Doma con caballos de Pura Raza Galega . A las 20.00 horas la feria llegará a su fin.

—-EN CUANTO A MUSEOS Y EXPOSICIONES

En Ferrol

-En la plaza de España, exposición al aire libre “Empieza el espectáculo. Georges Meliés y el cine de 1900”. La muestra fruto de colaboración entre el concello de Ferrol y la Fundación “La Caixa” traslada a los visitantes a principios del siglo XX para explicar como se produjo el nacimiento del cine.

Entrada gratuita y abierta al público hasta el día 12 de junio.

Horario-Apertura público general

De lunes a viernes, de 12.30 a 14 h y de 17 a 21 h

Sábados domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 17 a 21 h

Visitas guidas para grupos escolares y otros colectivos:

De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 17 h Reserva previa llamando al 900 80 11 37

Visitas comentadas para público general:

De lunes a domingo, a las 19 h. Sábados, domingos y festivos, a las 12 y 19 h

De lunes a miércoles, a las 19 h, en castellano

Jueves y viernes, a las 19 h, en gallego

Sábados, a las 12 h, en castellano, y a las 19 h, en gallego

Domingos, a las 12 h, en gallego, y a las 19 h, en castellano

Reserva las entradas en CaixaForum.org

Servicio de información : 900 223040–https://fundacionlacaixa.org/es/

–El Centro Cultural Torrente Ballester acoge la exposición fotográfica de Bernardo Pérez, hasta el día 26.

–En la Fundación Exponav hoy sábado 18, se celebra el Día Internacional de los Museos y con este motivo durante todo el día habrá jornada de puertas abiertas, de manera que las personas interesadas pueden conocer la colección expuesta en Herrerías de manera gratuita.

–En la sala Carlos III de la exposición del Liceo Europeo de las Artes “Postales de Ferrolterra”.

–Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha organizado un programa de visitas guiadas para público familiar a su nueva exposición en la Sede Afundación de Ferrol, «Comedy Wildlife».

Serán el 30 de mayo, a las 19.00 h, y es necesario inscribirse en este formulario. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEI2lXtdjvSfA9cpnU-WR9cJIwzXmPBK0civZxT2-PAGKWnw/viewform?pli=1

–Museo Naval. Exposición de los distintos museos de la comarca. Lunes cerrado

–Museo de Historia Natural (Plaza de Canido) .

-En la sala “Curuxeiras” del Puerto de Ferrol exposición «La Vespa en Ferrol». Se podrá visitar hasta el próximo 21 de mayo.

–Museo de la Semana Santa (entrada por los jardines de San Francisco). Puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas los fines de semana, y de 12.00 a 14.00, de martes a viernes (los lunes permanece cerrado).

–Castillo de San Felipe, Se puede visitar gratuitamente de 10.00 a 14,.00 h. y de 16.00 a 20.00 horas.

En Narón

-En la planta baja de acceso a la Casa del concello exposición contra el acoso escolar con trabajos realizados por el alumnado de la ciudad. Puede verse durante todo este mes de mayo.

En Mugardos

–Centro de Interpretación Caldoval, en Mugardos. Entrada gratuita. El horario de apertura es de martes a domingo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.00 horas.

En Valdoviño

En la Casa de la Cultura estrena exposición de esculturas de hierro reciclado de Manuel Armada, mecánico jubilado vecino de Cedeira, Podrá visitarse hasta el 31 de mayo de lunes a viernes de 11 a 13:30 h, y lunes, miércoles y viernes también de tarde, de 17 a 19 horas.

En Fene

–Casa da Cultura-Hasta el jueves 30 de mayo en la sala de exposiciones temporales da Casa da Cultura “Pingas de humor crítico”, exposición de humor gráfico, caricatura e ilustración de Xoan Andrade Vidal (Betanzos, 1959). La muestra recoge una pequeña antología de la ingente labor desarrollada por el artista y educador en las últimas décadas. Horario de visitas, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas (domingos y festivos, cerrado).

—-00=00—-

LA RECETA DEL DÍA

Raxo gallego con patatas

Ingredientes.- Para 4 personas.-Lomo de cerdo cortado en tacos tamaño bocado,1 kg; 5 dientes de ajo; sal y pimienta al gusto; 4 patatas. Pimientos tipo Padrón; aceite de oliva virgen abundante.

Dificultad: Fácil. Tiempo total30 m. (Elaboración10 m, cocción20 m, reposo12 h.).

Preparación.-Retiramos a la carne la grasa que tenga en la parte exterior. La cortamos en dados o tacos de tamaño bocado, unos 2×2 cm aproximadamente. La colocamos en un bol y añadimos un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y los dientes de ajo laminados. Cubrimos con un film de cocina y la dejamos reposar en la nevera toda la noche.

Cuando vayamos a cocinar la carne, la sacamos de la nevera y la dejamos a temperatura ambiente un par de horas. Después la salpimentamos a nuestro gusto y ponemos una sartén al fuego. No hace falta añadir aceite pues nos vale el que ya impregnó la carne. Freímos a fuego muy vivo para que la carne se dore rápidamente, quedando jugosa en su interior.

Simultáneamente habremos puesto otra sartén al fuego con aceite de oliva abundante. Pelamos las patatas y las cortamos en cuadraditos pequeños. Freímos las patatas hasta que estén doradas. Freír los pimientos a la vez que las patatas, de forma que toman así su gusto, e incluso si te tocan pimientos de los que pican, las patatas tendrán un gusto picante muy agradable