Amplio programa de actividades con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, en Ferrol

Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos, al objeto de proporcionar a los ciudadanos un mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada y que permita estrechar lazos con la sociedad a la que sirven.

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta al año 1978, cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajea a los Ejércitos y a la Armada, fomentando su conocimiento con el fin de propiciar un mejor conocimiento de las actividades de los Ejércitos y la Armada por parte de la ciudadanía favoreciendo su cercanía a la sociedad.

Este año los Actos Centrales, presididos por SS.MM. los Reyes, tendrán lugar en Oviedo el 25 mayo. A nivel nacional, se han organizado del 18 de mayo al 10 de junio diversas actividades complementarias para que los ciudadanos participen de esta fiesta en toda España.

Programa de actividades en Ferrol

En los distintos centros y dependencias de la Armada en Ferrol se desarrollarán actividades que incluirán, la celebración de jornadas de puertas abiertas con visitas guiadas, así como bautismos de mar a grupos previamente concertados y competiciones deportivas del 20 al 24 de vela, remo, natación, cross, futbol y baloncesto entre equipos de las escuelas «Antonio de Escaño»/ESENGRA y de diversos centros educativos de formación profesional de la zona de Ferrol

El calendario previsto por fechas, es el siguiente:

Martes 21 de mayo.

-Visitas de escolares, previamente concertadas al Arsenal, para recibir sus “Bautismos de Mar” a bordo de remolcadores del Tren Naval o visitar una fragata clase F-100, en horario de 10:00 a 14:00h. Asimismo se podrán visitar la exposición de playmobil “Recreación de Batallas históricas”, y de material del tren naval.

Jueves 23 de mayo.

En la Estación Naval de la Graña de 10:00 a 12:00h tendrán lugar visitas guiadas que incluirán; el simulador de navegación donde una réplica de un puente con una actualizada presentación en pantallas combinadas permite navegar en escenarios realistas; el aula de hostelería, moderna y equipada, donde los alumnos preparan platos que han ganado varios certámenes gastronómicos o los nuevos buques de instrucción donde se ejercitan en táctica y faenas marineras.

Se accederá peatonalmente por la puerta Norte en la plaza de La Graña. Con aforo de 40 personas y previa reserva de plazas a efectuar por orden de inscripción vía correo electrónico a la dirección: esengra_secretaria@mde.es. Las solicitudes incluirán nombre, apellidos y nº DNI de las personas interesadas con un máximo de dos por correo.

Sábado 25 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Arsenal con visitas a sus instalaciones en horario de 10:00 a 13:00 h, y de 17:00 a 19:30h. Se podrá visitar una fragata clase F-100. La entrada se realizará por la Puerta de la Cortina. Se visitará la Sala de Armas para disfrutar de la exposición de playmobil “Recreación de Batallas históricas”, y otra en el Tren Naval de material diverso, así como de un recorrido por la batería de “La Cortina”.

Jornada de puertas abiertas en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»desde las 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas. La entrada será desde la puerta principal, recorriendo su avenida del Rey hasta el Centro de Instrucción de Seguridad Interior, (CISI) donde se mostrarán zonas de adiestramiento, como el campo de fuego y estructuras anexas. Asimismo, también habrá un recorrido por la denominada avenida de la Reina.

Martes y miércoles 28 y 29 de mayo

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) (previamente concertadas) para grupos escolares de centros educativos, con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en horario de 11:00 a 13:00h, concluyendo con una exhibición de la Unidad Cinológica.

Viernes 31 de mayo

Ceremonia de Arriado solemne de Bandera a 20:00h en la Plaza de Armas

Exhibición de la unidad Cinológica del Tercio Norte a 19:00h en la Plaza de Amboage

Campeonato deportivo de Crosfit “Work out of the day” en la Junta de deportes de Ferrol.

Sábado 1 de junio

Jornada de puertas abiertas en el Cuartel de Dolores del Tercio Norte (y Fontelonga) con exposición estática de vehículos y material, y visitas guiadas en el horario de 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00h

Campeonato cuadrangular de futbol sala en la Junta de deportes de Ferrol.

En el Museo Naval

Los días del 21 al 24 y del 28 al 31 de mayo, de 10:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de visitas guiadas en grupos al Museo Naval