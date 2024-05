Ares amosa o deporte dende unha visión máis inclusiva coa vela adaptada

Amosar as opcións que existen hoxe en día para que todos dende as súas particularidades e limitacións, poidan facer deporte: esa é a máxima detrás da actividade que organizou o Concello de Ares o luns desta semana cos rapaces de 4º da ESO do CPI As Mirandas.

Da man do aresán Álvaro Illobre, e coa colaboración da Federación Galega de Vela e ADM Ferrol, achegáronse ao porto e entraron en contacto cunha embarcación de vela adaptada, coñecendo de primeira man como é realizar esta práctica deportiva dende a inclusión e programando unha saída ó mar.

Toda a actividade, adiada no seu momento por mor da climatoloxía, ponse en relación cunha primeira sesión realizada en marzo e que tamén lles permitiu afondar na experiencia de moverse en cadeira de rodas.

Deste xeito, as dúas iniciativas deron ó estudantado unha visión máis aberta do deporte inclusivo, empatizando coas persoas que presentan limitacións na súa mobilidade, pero que poden gozar da práctica deportiva e da natureza de igual xeito.

A xornada de achegamento á vela adaptada produciuse no marco de Sporural Erasmus+, un proxecto europeo no que participa o Concello de Ares ao longo de 2024.

Segundo a información aportada pola área de Deportes, tamén se contemplan máis programacións que camiñan na conexión coa natureza e a práctica deportiva, mais sempre incorporando unha perspectiva de inclusividade.