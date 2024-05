El Gobierno de Ferrol aprueba reparar la galería de la AVV de A Graña

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmó que “o Goberno local segue centrando en resolver os problemas do día a día dos veciños”, tal y como se puede comprobar con los temas tratados este lunes 6 en la Junta de Gobierno Local JGL.

“Os veciños de A Graña levan anos soportando o mal estado no que se atopa a galería grande do local veciñal, e hoxe damos un paso para solucionar este problema coa aprobación do proxecto de reparación e substitución de dita galería”, informó.

La galería forma parte de un edificio municipal, ubicado en el número 24 de la calle Real Alta, ocupado parcialmente por la AVV de La Graña. “Coa execución das obras contempladas no proxecto pretendemos garantir a súa estabilidade estrutural, mellorar as súas condicións actuais de habitabilidade, e recuperar, na medida do posible, o aspecto orixinal dunha parte importante dun inmoble protexido”, aseguró el alcalde.

Así, se actuará en su estructura, carpintería exterior y vidriera, revestimientos, falsos techos, instalaciones, aislamientos, acabados y cubierta.

Con más detalle, algunos de los trabajos que se llevarán a cabo son la reparación integral de la superficie de los cinco pilares que se lijarán, repararán y se les aplicarán los tratamientos necesarios antes de poder pintarlos. También se actuará en el falso techo, que se encuentra en mal estado, de hecho en algunas partes ya no existe.

En el nuevo falso techo se instalará una nueva iluminación de esta zona abierta, eliminando los focos que actualmente están fijados a la estructura de madera y colocando unos focos empotrados, de exterior, antivandálicos.

Rey Varela recordó que el proyecto inicialmente se había incluido en la solicitud del POS Complementario de 2020 pero quedó sin financiación y ahora saldrá adelante con esta inversión de 169.839,23 euros. El proyecto tiene, desde diciembre del 2019, la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Tras su aprobación por la JGL el siguiente paso es que el departamento de Contratación inicie la tramitación para licitar las obras.

Ascensor AVV Mandiá

Tras actualizarse los precios para la obra de instalación de un aparato elevador en el local de la AVV Mandiá la propuesta volvió a la Junta de Gobierno. Esta actuación saldrá a licitación por 77.422,46 euros, de los que la Diputación abonará 55.749,70 euros con cargo al POS+2021 y el Ayuntamiento de Ferrol 21.672,76 euros.

“Este é un compromiso que adquirimos tamén cos veciños, neste caso cos de Mandiá. Aprobamos o expediente de contratación das obras de instalación dun ascensor no local veciñal, unha mellora incluída no Plan de Obras e Servizos POS+2021”, añadió el regidor

Rey Varela insistió en la importancia que tiene dotar a este inmueble municipal del ascensor, “permitirá a comunicación entre a planta baixa e a planta superior, mellorando a accesibilidade, tendo en conta que ao local acoden moitas persoas maiores”. El proyecto recoge la instalación del ascensor en el exterior del edificio, esquina noreste, con lo objeto de no afectar a la estructura del mismo.

En la planta baja se realizará un hall de acceso interior que permita acceder al local existente en este espacio y al ascensor. Y en la planta superior o desembarco se realizará en el hall de entrada ya existente, pero será necesaria la demolición del tabique distribuidor de los aseos, así como de la taquilla existentes.

El plazo de ejecución para la realización de las obras se estima en tres meses, contados a partir de la fecha de la firma del a acta de replanteo. La garantía será de l a obra será de un año a partir de su recepción.