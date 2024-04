Narón acomete melloras no firme de varios parques infantís

A alcaldesa da cidade de Narón, Marián Ferreiro, e o concelleiro de Obras e Urbanismo, Pablo Mauriz, desprazáronse ao parque de Bimbieiro, na parroquia de Freixeiro, con motivo do remate das obras de reposición do caucho no parque infantil.

A actuación enmárcase, tal e como explicou a alcaldesa, nun proxecto municipal que se licitou en 102.309 euros e que se está executando na actualidade, co fin de mellorar varias zonas de xogo infantís.

A substitución do pavimento actual dalgúns parques da zona urbana da cidade é o obxectivo deste proxecto, que forma parte dun plan integral de mellora de diferentes espazos municipais, entre eles os parques infantís e biosaudables.

A maiores das obras xa executadas no parque de Bimbieiro, tamén se contemplan con cargo a este proxecto as dos parques ubicados no interior dos recintos dos colexios da Solaina e Ponte de Xuvia e os ubicados na rúa 25 de novembro, rúa río Mandeo, e o parque Segura Torrella, nos que se reporá o pavimento de caucho.

“Trátase de equipamentos que teñen nalgúns casos ata dez anos de antigüidade e que precisaban dunhas tarefas de mantemento para o seu uso nas mellores condicións posibles para as usuarias e usuarios, ao estar deteriorado o firme por tratarse de instalacións moi utilizadas pola veciñanza”, destacou Ferreiro.

A rexedora local explicou que o procedemento a seguir nestes traballos pasa por retirar o antigo pavimento de losetas que tiñan e substituílo por un pavimento continuo de caucho de diferentes cores e con acabados amortiguadores, “o que dotará de maior calidade estas infraestruturas municipais, punto de encontro da cidadanía”.

A rexedora local avanzou que o obxectivo dos vindeiros anos é “continuar apostando por manter este tipo de equipamentos nas mellores condicións de seguridade”.