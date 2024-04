Desvíos de tráfico de las obras de humanización de la FE-14 Ferrol

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de Humanización de la avenida de As Pías FE-14 en Ferrol incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea Next Generation de la UE.

La implantación de esta nueva fase de desvíos ha sido consensuada con el Ayuntamiento de Ferrol y está previsto que quede implantada a partir de las 22.00 horas del próximo día 30 de abril, con la apertura al tráfico de la calle Marqués de Santa Cruz conectando de forma directa los barrios de Caranza y O Bertón, y el cierre posterior de la carretera de la Trinchera (FE-11) en el tramo entre la FE-13 (avenida Nicasio Pérez) y la glorieta del Diapasón en ambos sentidos.

La fecha y hora elegidas para la entrada en funcionamiento del nuevo desvío, son horas valle de tráfico, al tratarse de horario nocturno, siendo festivo el día siguiente, lo que dará un margen de adaptación de los usuarios a los nuevos desvíos, que estarán debidamente señalizados y que han sido coordinados con el Ayuntamiento de Ferrol y Policía Local y con la DGT y su Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico.

El MITMS cumple así con el plazo comprometido con el Ayuntamiento de Ferrol de apertura del nuevo desvío a finales del mes de abril.

Las nuevas afecciones al tráfico se producirán el próximo martes 30 de abril, a las 22.00 horas, y consistirán en:

-Corte de la carretera FE-11 (Carretera de la Trinchera) entre la FE-13 (Avenida de Nicasio Perez) y la glorieta del Diapasón en ambos sentidos.

-Puesta en servicio de la Avenida Marqués de Santa Cruz, que conectará los barrios de Caranza (rúa Telleiras) y O Bertón (hasta la FE-13, Avenida de Nicasio Pérez)

Debido a esta afección, se proponen los siguientes itinerarios alternativos en función de los destinos:

Salida y entrada al centro de ciudad

Se recomienda con carácter general, la entrada y salida de la ciudad de Ferrol a través de la AP-9 y FE-15 (Carretera del Puerto). Desvío recomendado especialmente para los accesos a Navantia.

Entrada y salida por el Puente de As Pías, a través de la rúa Telleiras y de la Avenida do Mar.

Conexión entre Esteiro y Polígono de A Gándara (FE-13):

Avenida Marqués de Santa Cruz y Avenida Salvador Allende, que conectarán la rúa Telleiras con la FE-13 (Avenida Nicasio Pérez).

Itinerario a través de la Rúa Nova de Caranza, hacia la Carretera de Castilla.

Se recuerda que los ciudadanos tienen a disposición para cualquier consulta relativa a las obras, la oficina de obra de la C/Venezuela, 1 Bajo, entre las 9h y las 20h de lunes a viernes. Tfno: 981318684.