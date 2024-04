Ismael Serrano actúa en As Pontes no auditorio municipal cine Alovi

Ismael Serrano chega a As Pontes, o vindeiro 24 de maio, coa súa xira «La canción de nuestra vida», novo espectáculo cheo de poesía, no que convida o público a gozar do privilexio de escoitar, ademais dos seus éxitos de sempre, cancións inéditas.

Temas que, sen dúbida, converteranse en novos himnos para lembrar aquel tempo efervescente no que sentimos intensamente vivos e o futuro era noso.

Nesta xira Ismael Serrano renova o seu repertorio cun novo disco, o cal verá a luz en setembro de 2023. E farao ofrecendo á audiencia, no auditorio municipal Cine Alovi, ás 20:30 horas, unha nova experiencia musical, fuxindo do recital convencional, profundando na aposta teatral que xa adiantou en anteriores xiras.

Sobre o disco, en palabras de Ismael Serrano: «La vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior. La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida, para salvarnos de la pena en los momentos difíciles, para festejar los encuentros, para sobrellevar las despedidas, para recordar el tiempo en que fuimos eternos, para celebrar lo compartido. Una vida sin música es una vida perdida».

Os novos versos de ‘la canción de nuestra vida celebran o presente, a pesar das incertezas, e fálannos do reto que supón crecer, convidándonos a amigarnos co paso do tempo. «Somos fermosos porque somos reais» di unha das cancións. Este novo álbum inclúe tamén algunhas sorpresas (algunha reinterpretación dun vello tema, algunha versión dun autor admirado), pero, sobre todo, esas cancións que se empeñan en atopar nas nosas pequenas batallas domésticas esa épica que non sempre somos capaces de ver, esa poesía oculta nas pequenas cousas.

Ismael Serrano (1974), cantautor crecido en Vallecas (Madrid), publica o seu primeiro disco “Atrapados en azul” en 1997. Desde entón editou 11 discos de estudo e 4 en directo, sendo “A canción de nustra vida” o máis recente en 2023, polos que obtivo varios discos de ouro e de platino así como dous importantes nomeamentos: aos Premios Goya como Mellor Canción Orixinal polo tema “Km. 0” e aos Premios Grammy Latinos 2001 como Mellor Enxeñería de Son.

Seguindo a tradición do trobador comprometido co seu tempo colabora con diferentes organizacións non gobernamentais en defensa dos dereitos humanos e a xustiza social. Ese compromiso revélase tamén na súa forma de entender o oficio: as súas cancións son un espazo de encontro para aqueles que soñan cun mundo mellor.

Os seus versos fálannos desa poesía que habita o cotián e que non sempre somos capaces de ver, desa épica presente nas nosas pequenas e grandes loitas diarias. Participou en dúas producións cinematográficas arxentinas, como guionista e como actor: El home que corría tras el viento (2009) e Luna en Leo (2013). Tamén é autor de varios poemarios, contos infantís, columnas xornalísticas, relatos e obras de teatro.

Os seus recitais van máis aló do concerto convencional: son propostas escénicas cun marcado carácter teatral. Serrano propón sobre o escenario unha sorte de relato que permite fiar as cancións para darlle un voo poético á experiencia musical.

As entradas para o concerto xa están á venda en https://aspontes.sacatuentrada.es/ e estarán dispoñibles unha hora antes do concerto na billeteira do Auditorio Municipal Cine Alovi