Narón aproba o orzamento municipal que ascende a 37,6M€

O Concello de Narón aprobou inicialmente o orzamento municipal do actual exercicio, que ascende a 37,6 millóns de euros.

Rexeitadas dúas enmendas presentadas polo PP escasos minutos antes da sesión plenaria extraordinaria celebrada este venres 12, o documento contable saíu adiante cos votos favorables dos edís de TEGA e a abstención do BNG, mentres que PP e PSOE se manifestaron en contra.

Ao remate da convocatoria, que durou hora e media, a alcaldesa, Marián Ferreiro, agradeceu o labor todos os funcionarios que traballaron no documento e tamén a postura do BNG “por facer unha oposición constructiva que permita chegar a acordos beneficiosos para os veciños de Narón”.

O voceiro de TEGA e edil de Facenda, Román Romero realizou un repaso polos diferentes capítulos do orzamento e incidiu en que se trata dun documento “desamparado por outras administracións ao facernos atender competencias que non son propias do Concello”, aludindo tamén ao incremento de custes dos contratos, dos servizos prestados, actualización de salarios marcada por lei…

O edil naronés destacou tamén algúns dos investimentos contemplados no orzamento, como a reposición de pavimento en camiños da zona rural; a mellora da eficiencia enerxética no alumeado público da estrada de Cedeira e do polígono de Río do Pozo; melloras nos centros cívicos sociais de San Xiao, Doso, A Gándara, A Solaina, Xuvia…; a reforma das bancadas do pavillón Campo da Serra e a adecuación do pavillón do Val para pista de hockey; a homologación das pistas de atletismo de Río Seco…

Romero destacou que “temos sete millóns de euros en investimentos executados no ano 2023, totalmente executado e con factura pagada, e do capítulo 1 ao 5 case alcanzamos o 90% de execución, o que demostra o gran traballo que se fai no día a día neste Concello”. Romero acusou ao PP e ao PSOE de defender unha postura ou outra en función de se gobernan ou están na oposición e lamentou o nulo compromiso da Xunta de Galicia nos seus orzamentos cos veciños desta cidade.

Finalmente, a rexedora local recordou que os grupos políticos dispoñen dende hai dous meses do documento contable e recalcou que si se valorou a viabilidade das propostas plantexadas, explicando que concretamente no caso das formuladas polo PP “supoñen un investimento de 5 millóns de euros para cousas que nalgúns casos xa están encamiñadas e sen ter en conta a subida de contratos de servizos e instalacións que de media, sen varialos, subiron anualmente uns 200.000 euros cada un deles, o que supón que realizar eses mesmos investimentos que o ano pasado, en servizos básicos, impropios como o caso das garderías, e persoal, supón un gasto ao concello de dous millóns de euros máis este ano”.

A alcaldesa lamentou a postura do PP e PSOE local e recalcou que “a diferencia está en que nós gobernamos e priorizamos e a vostedes como están na oposición todo lles vale”. A maiores, Ferreiro subliñou que “estes orzamentos se presentan con ilusión e para dar cabida ás necesidades principais dos veciños de Narón”.

O BNG de Narón con respecto ós orzamento expresa o seguinte «queremos que Narón sexa no futuro un concello BNG e hoxe estamos máis cerca. Grazas ao BNG o concello de Narón terá orzamentos 2024 e fiscalizaremos cada euro para que sexa en beneficio de toda a veciñanza»

«Anunciamos desde xa que esixiremos un modificado de crédito para o servizo de almorzos a través dunha moción que rexistramos onte para o mes de abril eque traballaremos para que Narón sexa a cidade onde todos queiramos vivir». «Nunca bloquearemos Narón ou faremos brinde ao sol para que a Narón lle vaia peor se non que a cada problema poremos unha solución enriba da mesa e loitaremos polo que cremos xusto e necesario».

«Ser do BNG consiste niso: facer política para transformar a realidade nunha sociedade na que todas e todos teñamos os mesmos dereitos. Narón gaña co BNG».