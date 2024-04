O Campionato de España de 10K agarda aos máster galegos

Un total de 29 atletas galegos da categoría máster acudirán esta fin de semana a localidade alacantina de Crevillent, para tomar parte no Campionato de España de 10K. en ruta

Entre as participantes destaca a presenza na F40 de Iria Fernández do ADAS CUPA quen terá a oportunidade de estar pelexando polo podio logo de quedar o ano pasado ás portas das medallas no cuarto posto. Na mesma categoría e do mesmo club, competirán as finalistas da pasada edición celebrada en Huelva Elena Ledo e Martina Tasende

No resto de participación destacada que viaxa ata a cidade levantina, estarán catro dos actuáis campións galegos e galegas da pasada edición desenvolta o pasado día 10 de marzo en Xinzo e dos que se agarda un bo campionato. Entre os mesmos estarán María Tarrío na F45, Marcelo Lanza na M50, José Suárez na M60 e Mª Carmen Rodríguez na F65.

As probas disputarasen co seguiente horario: ás 18:30 horas 10 Km Absoluto e Master Mulleres e ás 20:00 horas 10 km Absoluto e Master Homes do sábado 6 de abril

Os equipos do ADAS CUPA e a S.D. Compostela Atletismo loitarán por postos de podio

A nivel de equipos o ADAS CUPA, aspira a reeditar o podio logrado o ano pasado na F45 onde as súas compoñentes subían ata o segundo posto do caixón. Mesmos obxectivos para o equipo masculino M45, quen facía o propio logo de acadar un meritorio terceiro posto na súa categoría.

Xunto ao club de Valdeorras estará tomando parte o S.D Compostela Atletismo con dous equipos presentados nas categorías F45 e M60.