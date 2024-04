AGER e os concellos de Ferrol e Narón, convocan dúas xornadas de literatura na rúa os sábados 6 e 13 de abril,

Os eventos contarán coa colaboración das librarías Central Librera Real, Central Librera Dolores, Libraría Day, Libraría Paxapaxina e Libraría Albatros.

Vinte autores, dous sábados de abril, dous concellos e cinco librarías unen forzas para sacar a literatura a rúa en Ferrol e Narón nos dous primeiros sábados de abril, nun proxecto organizado e coordinado pola Asociación Galega de Escritores (AGER) que, baixo o título, “Literatura na Rúa”, propón aos lectores o achegamento a novos autores galegos.

A primeira cita terá lugar este vindeiro sábado 6 de abril, en Ferrol, entre as 10:30 e as 13:30 horas, en dúas ubicacións diferentes.

Por un lado, fronte á Central Librera Real, os autores Isabel Ramos Breijo, Rocío M. Bouzón, Teresa Cameselle, Jose Ángel Varela e Micaela Barbeito asinarán as súas obras e charlarán cos lectores.

Doutra banda, na Central Librera Dolores, serán David Gago, Andra Micc, Óscar Vázquez Lima e María Nieto os encargados de achegar as súas obras aos asistentes.

Literatura na Rúa continuará o seu devir o sábado 13 de abril en Narón.

Nesa data, entre as 10:30 e as 13:30 horas, os autores Roberto Cagiao, Miguel Gacio, Andrea Micc e Óscar Vázquez Lima asinarán as súas obras na Libraría Day.

Na Libraría Paxapaxina os autores asistentes serán David Gago, Clara Ventura e Arantxa Serantes, e na Libraría Albatros as sinaturas correrán a cargo de Sabela Cagiao, Antonio Tenerife, Xosé Fernández e Juan Galán.