Axenda de actividades culturales en Cabanas para os vindeiros días

Este venres 5 Ás 18.30h na Casa da Cultura do Concello (Escola Laica), o Concello de Cabanas organiza unha xornada informativa sobre o trampeo de velutinas.

Ante a chegada da primavera e a saida das raiñas da especie para comenzar a formar os seus niños primarios, resulta clave para frear a sua expansión facer un forte trampeo. Instalando un par de trampas no horto ou xardín evitarase ter un niño en 150 metros das vivendas.

Outras actividades:

Neste mes de abril participamos no Programa de Mobilidade que realizará o Centro Dramático Galego para ir á súa sede. Será o sábado 13 de abril, e sairase da Churrería ás 15.00h para parar despois en Pontedeume e Miño.

As persoas interesadas en participar poderán ver a función da nova produción do Centro Dramático Galego, “Os actos e as profecías”, dramaturxia de Xacio Baño e Tamara Canosa e dirección de Tamara Canosa. O espectáculo está recomendado para maiores de 16 anos. A hora da función será ás 18.00h, regresando ás 20.30h. Terá un custo de 3 €. Aquelas persoas interesadas deberán de poñerse en contacto con Cultura, ben de modo telefónico ou a través do correo electrócnico. Data límite 8 de abril.

Europe Direct A Coruña organiza o ciclo “Hello, Europe”. Dentro do cal, faranse cursos, dirixidos a persoas de entre 18 e 30 anos, que buscan complementar o desenvolvemento das súas competencias e capacidades profesionais. Os próximos cursos tratarán sobre o curriculum vitae, cartas de presentación e motivación nas candidaturas laborais e coñecementos dixitais no espazo europeo.

Máis información en europedirect@dacoruna.gal

A organización Impulsa Igualdad, xunto co Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 realizan un curso de balde dirixido a mulleres en risco de exclusión social para formarse laboralmente. Do 8 ao 23 de abril de maneira online. Para máis información consulta en info@predifgalicia.org ou 881 87 35 07.