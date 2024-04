Narón acolle unha nova edición do Tour Galician Dance de Hip Hop

O edil de Deportes, Ibán Santalla, e o presidente do Club de Baile Deportivo Narón, Jesús Marcos, presentaron o tour Galician Dance, a Liga Galega Xunta de Galicia de Hip Hop.

A convocatoria, tal e como avanzou Santalla, desenvolverase na cidade o vindeiro 14 de abril no Pazo da Cultura, sendo este ano a segunda ocasión na que se celebra en Narón, tralo éxito do evento celebrado o pasado ano.

As Federacións Española e Galega de Baile Deportivo colaboran neste evento.

A cidade acollerá, tal e como indicou Jesús Marcos, a primeira proba dun circuíto que terá continuidade no mes de maio en Mugardos e en xuño en Lugo e Marín. A Liga dará programada no Pazo dará comezo ás 15:00 horas e rematará sobre as 21:00, segundo as previsións. “O ano pasado a proba celebrada en Narón foi a que reuniu a un maior número de participantes, cuns 500 deportistas especializados en hip hop”, destacou o presidente do CBD Narón.

Santalla agradeceu o labor do club local e tamén do resto de organismos implicados en que un ano máis se poida levar a cabo na cidade, ao tempo que animou á cidadanía a acudir á convocatoria a animar aos participantes e desfrutar do hip hop.