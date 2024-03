O Club Deportivo 21 Leguas estrea nova directiva con Esther Corral á cabeza

O Club Deportivo 21 Leguas convocou a pasada semana a Asamblea Xeral anual para escoller nova directiva, dar rendizón de contas e falar dos novos vieiros como equipa.

A nova directiva resultante pon á cabeza a unha muller como presidenta, a única na comarca liderando un clube de trail e das moi poucas en Galicia

Saíu escollida Esther Corral unánimemente, xa que representa para todos valores como a constancia, a disciplina, o compañeirismo e a deportividade. Unha grande loitadora como xa amosou participando o ano pasado nas 21 Leguas ou no Maratón do Quiroga trail Challengue , a competencia raíña do trail galego.

Para acompañala na nova andadura como secretario Pedro Caro «Jabalí»; moi coñecido no entorno deportivo pola súa actividade como speaker, tesoreiro Mario Rouco e vogais Lucía Rivera e Diego Lorenzo.

«Comezamos esta nova tempada con moitos proxectos deportivos de cada un dos nosos deportistas en vindeiras carreiras como trail de Toxiza en Mondoñedo, trail de Pastoras en Asturias , trail de Camovi con unha equipa femenina na maratón de relevos, os 101 de Ronda, unha proba de ultrafondo clásica xa nas axendas, e a Madeira Island Ultra Trail en Madeira onde apostamos forte polo noso compañeiro Miguel Portal«.

«As compañeiras participaron o 9 de Marzo nun encontro con outras corredoras da comarca para visibilizarmos ,facer rede e a animar a máis mulleres a achegarse ao deporte de montaña», indican dende o Club

«A intención e seguir nesta liña de facer do clube non só un lugar administrativo para deportistas se non tamén un xeito de espallar os valores do deporte e da igualdade», conclue.