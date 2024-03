En una asamblea local descafeinada la ejecutiva del PSOE presentó su informe de gestión, sin pasarlo a votación

Para la mañana de este martes, día 23 de marzo, la ejecutiva local del PSdG-PSOE de Ferrol convocó a sus afilados, más de los dos centenares, a una asamblea ordinaria en la que el punto más destacado era el de presentar los informes a la militancia de la gestión de la comisión ejecutiva y de la situación política.

La asamblea estaba fijada para las diez y media de la mañana, en primera convocatoria, en el salón de actos del Ateneo Ferrolano, pero a esa hora se encontraban esperando algunos miembros de la ejecutiva local, a su frente el secretario general, Ángel Mato, y media docena de afiliados. Ya a las once comenzó la asamblea y tras constituirse la mesa y aprobar el orden del día y las actas anteriores se dio lectura al informe de gestión y al informe político. Ya en el transcurso de la reunión se fueron uniendo algunos afiliados más, en total la asamblea contó con unos veinticinco miembros, prácticamente un 10 % de la afiliaciación..

A pesar de “bocas cerradas” Galicia Ártabra pudo saber que fueron varios los afiliados que intervinieron con críticas a diversos puntos de los dos informes, algunas dirigidas al propio secretario general.

Y cuando ya se pasó a ruegos y preguntas, lo mismo que en los informes también hubo intervenciones de los escasos afiliados asistentes.

Forzosamente tuvo que haber mucho que decir y preguntar porque la asamblea finalizó sobre las tres de la tarde, cuatro hora de informes y discusiones lo que a cualquier profano no se le puede escapar que debió haber “tomate”.

¿Y todo por?

Preguntados varios afiliados socialistas el porque la escasa asistencia , que podría sugerir desinterés, la respuesta fue clara y unánime “hay un enorme descontento entre la afiliación, salvo entre los miembros de la ejecutiva ,y para eso no todos, y salvo también con las últimas afiliaciones”.

Descontento que surge ante la desorientación de los afiliados al no celebrarse asambleas, al no estar informados….al faltar la vida orgánica tan necesaria en una asociación política.

Y todo eso ha llevado a que ese descontento “obligase” a un buen número de afiliados a no asistir para evitar votar en contra de los informes aunque curiosamente esos informes no se pasaron a votación alegando el secretario de organización que solamente se informaba no había obligación de que los asistentes votasen el si, no, o abstención.

Se incumplieron el punto 4 del artículo 2 del Reglamento de Asambleas sobre competencia de la asamblea que señala «examinar las gestión del órgano ejecutivo, que será vvoado anualmente»

Curiosamente si se voto la incorporación de dos nuevos miembros de la ejecutiva, ante dos vacantes, y fueron propuestos y elegidos Dani Berini y Verónica Formoso

Es decir, «hubo espantada” de afiliados, y evitación al voto de los asistentes a los dos informes más importantes de la asamblea.