Grupo Albia, nuevo patrocinador oficial del Racing Club Ferrol

Grupo Albia, compañía líder en la gestión de servicios funerarios en España, y el Racing Club Ferrol, perteneciente a LALIGA Hypermotion, han puesto en marcha un acuerdo marco de colaboración por el que la empresa funeraria será sponsor oficial de la entidad deportiva durante la actual temporada.

Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, ha explicado que “nos enorgullece poder respaldar a este gran equipo. Nuestra historia y presencia en Galicia es de sobra conocida por todos. Sentimos un arraigo y cariño especial por la región, al contar con diversos centros en funcionamiento e impulsar desde hace años unas despedidas más dignas, respetuosas y sostenibles para las familias gallegas”.

Por su parte, Manuel Ángel Ansede Sánchez, presidente del Racing Club Ferrol, ha afirmado que “Para nosotros es muy importante contar con patrocinadores no sólo gallegos y por eso nos llena de alegría darle la bienvenida a uno como Albia, fuera de Galicia. Esperamos hacer honor a vuestra presencia. Tened por seguro que el equipo y el cuerpo técnico no renuncian a nada en lo que queda de temporada. Hay dos factores que nos llenan de ilusión en esta nueva etapa. Por una parte, que hemos recuperado a la juventud. Da gusto ver A Malata llena de niños, porque eso significa que su primera opción ya no son otros equipos, sino el equipo de su ciudad. Pero, además, pretendemos recuperar el sentimiento ferrolano de. Ferrol es una ciudad que ha estado sometida a muchas tensiones económicas. Intentamos conseguir que recupere su identidad a través del deporte, como vía de comunicación, identidad y orgullo; y unir en torno a A Malata no solo al municipio de Ferrol, sino a todo Ferrolterra. Si todos aportamos, crecemos. Crecemos gracias a Albia y por eso vuelvo a dar las gracias.”

A través del acuerdo, Grupo Albia ofrecerá a los seguidores del Racing Club Ferrol, a los trabajadores y a sus familias servicios y descuentos de manera exclusiva en la prestación de sus servicios fúnebres. Además, la compañía será el patrocinador principal del partido en la temporada regular que enfrentará al Racing Club Ferrol con el Real Valladolid Club de Fútbol en la jornada 31, entre otras acciones.

Por su parte, fruto del acuerdo, Grupo Albia también tendrá la oportunidad de formar parte del Club de Empresas Patrocinadoras, un lugar de encuentro empresarial para fomentar las relaciones profesionales y crear un entorno propicio de intercambio de ideas, generación de negocio y conocimiento a través de actividades y eventos específicos.

Grupo Albia cuenta con una fuerte presencia y una larga y sólida trayectoria en Galicia, con una amplia red de 18 centros con más de 200 empleados que se expande a lo largo y ancho de la región, lo que les ha convertido en agente esencial y líder en la gestión de los servicios funerarios de la comunidad.

En cuanto al partido que este sábado enfrentará al equipo racinguista y al FC Cartagena, se confirma por parte del club racinguista que se han reservado 114 entradas para la grada visitante, y el plazo de reserva está ya cerrado.

Josep Señé es baja para el partido en Cartagonova. Las pruebas diagnósticas a las fue sometido ayer determinaron que sufre una microrrotura fibrilar en la parte alta del sóleo de su pierna derecha.