Psoe Ferrol lamenta que o goberno local non solicitase tres subvencións de eido cultural

O grupo socialista lamenta que o Concello de Ferrol «non optara até a tres axudas convocadas para a actuación no eido cultural do Concello, dúas convocadas pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais», «outra destinada aofinanciamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado (Orde de 22 de decembro de 2023)» e «unha terceira da Deputación de A Coruña dirixida ao financiamiento de gastos de persoal técnico nos servizos municipais de cultura (Resolución no 3057, do 26 de xaneiro de 2024).»

A concelleira Montserrat Dopico sostén que “o orzamento perdido das devanditas subvencións, podería ter chegado até os 50.000 euros, e que si recibirán outros Concellos de nosa contorna mesmo con menor número de habitantes como Fene, Miño, Mugardos, Neda, Pontedeume, San Sadurniño ou Valdoviño, que presentaron a documentación en tempo e forma”.

“Se ben é certo que a falta de persoal é unha realidade en todos os departamentos do Concello de Ferrol e que a necesidade da revisión da RPT é unha demanda xa histórica por parte dos grupos políticos, non parece axeitado deixar pasar a oportunidade de pedir unhas subvencións que se convocan recurrentemente e, ademais, en parellas datas”, apuntou a concelleira do PSdeG-PSOE.

Polo tanto, dende o Grupo Municipal Socialista “instamos ao goberno do alcalde Rey Varela a mellorar a prestación dos servicios do día a día aos ferroláns e ás ferrolás, para non perder no futuro as achegas que, dende as diferentes administracións, supoñan unha oportunidade de ingresos para o noso Concello”.