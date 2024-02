Candidatos y políticos votaron el 18-F

18 de febrero, día de votación autonómica en Galicia. En Ferrol y en otros lugares de la Comunidad Autónoma, se notó un porcentaje, pequeño, de menor asistencia a los centros electoral, durante la mañana, que en los comicios anteriores si bien ya por la tarde los ciudadanos se decidieron a salir de sus casas y depositar el voto. Y como es costumbre los candidatos acudieron y todos mostraron la existencia de normalidad y pidiendo a los ciudadanos que acudieran a votar. Además no faltó el voto del regidor municipal, presidente del PP local y Senador, José Manuel Rey Varela, ; del también Fferrolano Miguel Tellado, o del secretario xeral del PSOE, Valentón Gonz+alez Formoso..

José Manuel Rey Varela fue el primero en votar de los “distinguidos” del Partido Popular. Lo hizo a las once de la mañana en la mesa instalada en la Casa de la Juventud, en la calle Almendra. Iba acompañado por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el también ferrolano, Miguel Tellado, y la candidata número 4 , Martina Aneiros.

Tras depositar la papeleta mantuvo un encuentro con los medios de comunicación señalando que” hoy es el día de decidir lo que queremos para el próximo gobierno de Galicia y por lo tanto yo lo que quiero es animar a la participación. Hoy es el día de decidir , Ferrol se juega mucho, Galicia se juega mucho y España se juega mucho, por lo tanto vayamos a votar en libertad, vayamos a votar con alegría, y vayamos a votar con esperanza”.

Y tras Rey Varela fue Miguel Tellado el que realizó la votación en la urna instalada en el colegio “Cruceiro de Canido”. Eran las once y media de la mañana. También al salir manifestó que “Hoy es un día importante para Galicia. Los gallegos decidimos el futuro que queremos para nuestra tierra para los próximos cuatro años y lo que toca es hacer un llamamiento a la participación, que todo el mundo vote para construir entre todos una Galicia mejor, una Galicia con futuro, una Galicia en la senda de la prosperidad y por lo tanto ese es el deseo de una jornada electoral que ha amanecido con total normalidad en toda Galicia y que al final de la jornada , cuando se cierren las urnas, y finalice el recuento electoral los gallegos hayan determinado con claridad el futuro que quieren para nuestra tierra.

Yo pasaré la mañana en Ferrol y después por la tarde viajaré a Madrid para estar con el equipo de dirección nacional del Partido en la calle Génova siguiendo los resultados y en conexión permanente con la sede del PP de Galicia”

Continuando con el Partido Popular, pasadas las doce de la mañana la candidata número 4, Martina Aneiros depositó su voto en la urna instalada en el Colegio de Ponzos, en Ultramar. Allí comentó que “hoy celebramos un dia extraordinario, además lleno de normalidad que esperamos dure toda la jornada. Es un momento muy importante para Galicia, Galicia se juega mucho de cara al futuro durante los próximos cuatro años y me gustaría aprovechar para estos momentos para agradecer a todos los que favorecen y hacen posible el buen desarrollo de esta jornada , a los componentes de las mesas, a los interventores y apoderados, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes de la Aministraciòn, en fin a todas las personas que están m ovilizadas para hacer posible que sean miles los gallegos que puedan acudir ante las urnas

Mientras el cabeza de lista del PP, Diego Calvo votaba a las diez y media de la mañana en el colegio electoral sto en el Centro Cultural de Montrove, en el concello de Oleiros-

Valentín González Formoso , alcalde de As Pontes, secretario xeral del PSdG-PSOE de Galicia tras votar señalaba ”Animo a todos os galegos e galegas a participar nas eleccións deste domingo e a facelo coa ilusión e esperanza dun futuro mellor para Galicia”.

La candidata número 5 del PsdG-Ferrol, la vecina de As Pontes Montse García Chavarría, tras depositar su voto manifestaba que “hoy es un día muy importante, para todos los gasllegos y las gallegas , por eso animo a todos a que no se queden en casa, que vayan a ejercer su derecho , un derecho fundamental en el que estáen sus manos en decidir sobfe el futuro de Galicia y el futuro de todos y de todas, por eso repito que no debe quewdar nadie en la casa, tenemos que darle a Galciia ese impulso que merece , volver a colocar Galicia en el lugar quele crresponde en España y en Europa ,por eso es muy importante que la gente decida hoy lo ue es el futuro de Galicia”

El candidato número 8 por el PSdG-PSOE el ferrolano Manuel Santiago depositó su voto en el colegio electoral en Esmelle. Allí estuvo acompañado por el ex alcalde y secretario general de la ejecutiva local, Ángel Mato. “Hoy es el día más importante de la democracia en Galicia en la que posiblemente vamos a tener cambio, casi con seguridad y eso es por lo que tenemos a apostar los gallegos. Por eso si hay mayor participación vamos a salir adelante y tendremos un cambio que es lo que Galicia necesita para seguir mejorando y progresando”.

Mon Fernández, candidato número 4 por A Coruña votó en Ferrol y animó a la gente a participar en esta jornada electoral “para transformar toda a ilusión desta campaña nun resultado favorable para o noso país.da man de Ana Pontón”. “Esta é a xornada do cambio, da ilusión, esperando sexa un día positivo para todos os galegos e todas as galegas”

Por su parte Jorge Suárez, ex alcalde de Ferrol por “Ferrol en Común” y portavoz de su grupo municipal, candidato número 7 por Sumar, acudió a votar a las once y media de la mañana al centro situado en el colegio “Juan de Lángara” en la Carretera de Catabois . Su frase tras depositar la papeleta en la urna fue “Xa votei por un cambio político en favor da xente. Xa votei por Sumar”.