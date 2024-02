«Pido a los ferrolanos que el domingo confíen en la Galicia que funciona» (Rey Varela)

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, y los

candidatos nº4, Martina Aneiros, y nº17, Pablo Prieto, compartieron este viernes un almuerzo con afiliados y simpatizantes en el último día de campaña. “Quiero agradeceros el trabajo y el esfuerzo realizado para trasladar a vuestras familias, amigos, vecinos y

compañeros el mensaje de nuestro presidente Rueda, Galicia Funciona como Ferrol Funciona”. «Pero para poder seguir disfrutando de la estabilidad, de la tranquilidad de que Galicia seguirá funcionando, debemos aunar esfuerzos, estar unidos como lo hicimos en las elecciones municipales, consiguiendo para Ferrol la segunda mayoría absoluta en la historia».

El domingo solo dos opciones

«El domingo, dijo Rey Varela, solo hay dos opciones: o un gobierno estable, centrado en hacer cosas por Ferrol y por Galicia, como ha sido hasta ahora, o varios partidos encabezados por los nacionalistas que se unirán solo para que no gobierne la lista más votada como sucedió en Ferrol. Volvería el bloqueo, las peleas, los líos… y yo no quiero eso”.

Rey Varela afirmó “no quiero que nos impongan un solo idioma para la educación de nuestros hijos”, “no quiero que echen a la Guardia Civil de Galicia, no quiero que se inicie un camino independentista en Galicia copiando a ERC y a Bildu, socios del BNG, y que están arruinando a Cataluña. El Partido Popular no quiere esto para Galicia».

«Por eso, pido a los ferrolanos que el domingo confíen en la Galicia que Funciona, en la Galicia que piensa en los niños con escuelas infantiles gratuitas, en los universitarios con la primera matrícula gratuita, en los mayores con el carnet +65, en las familias aprobando la primera ley de la infancia de Galicia, con una nueva ley de apoyo al emprendimiento, construyendo 20.000 viviendas protegidas, con un nuevo plan de salud mental, ampliar el acceso a la fecundación in vitro en la sanidad pública para mujeres de entre 40 y 45 años y también que todas las mujeres de nuestra comunidad puedan acceder al sistema público de salud para congelar óvulos sin acreditar una patología.

Un programa real que no promete lo que no puede cumplir, un programa centrado, ilusionante y ambicioso que busca fortalecer la calidad de vida de los gallegos y gallegas, de los ferrolanos y ferrolanas», aseguró Rey Varela.

Ferrol funciona

“Ferrol Funciona gracias a la mayoría que nos dieron los ferrolanos, la misma que ahora os pido para que Galicia Funcione con Alfonso Rueda. Votar a Alfonso Rueda es lo que más le conviene a Ferrol, a Galicia y a España, por eso el domingo saldremos todos a llenar las urnas de confianza» aseguró el presidente de los populares ferrolanos, José Manuel Rey Varela.