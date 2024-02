El PSOE se compromete a que Narón volverá a tener inversiones de la Xunta cuando Besteiro sea presidente

Los presupuestos de la Xunta de Galicia volverán a dedicar inversiones a Narón cuando Besteiro sea presidente. Es el compromiso que avanzaron en un acto público celebrado en la tarde de este lunes, día 12 en el local social de la Gándara el secretario general del PSdeG en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, los candidatos Julio Abalde y Montserrat García y el miembro del grupo socialista en el Ayuntamiento, Jorge Ulla. “Adquirimos ese compromiso con la octava ciudad de Galicia, una ciudad a la que la Xunta del PP dedicó cero euros en los presupuestos de los dos últimos años. Cero euros por el simple hecho de no estar gobernada por el Partido Popular”, analizó Fernández Piñeiro.

El secretario general provincial aseguró que el próximo 18 de febrero hay una oportunidad de mudar esa situación que afecta a muchos municipios que no tienen alcaldes del PP, una oportunidad “de que la Xunta vuelva a ser de todas las gallegas y todos los gallegos, y no solo del Partido Popular”. Dijo que será un Gobierno gallego que atienda las necesidades de Narón, que invierta, que acerque recursos “y que reinvierta lo que recauda a través de impuestos que pagan todas las vecinas y todos los vecinos del municipio”.

Aseguró que “la única forma” de lograrlo es depositar la confianza en el PSdeG, porque es la única alternativa de gobierno que tiene capacidad de gestión contrastada, que garantizador a prestación de los servicios públicos y lo reparto equitativo de los recursos “con

criterios objetivos, como hace la Diputación, donde no se mira el color político de cada ayuntamiento”. Por eso, afirmó, “no es momento de experimentos, sino de centrarse en el importante, que es el futuro de Narón y de Galicia, porque en estas elecciones los ayuntamientos se juegan muchísimo”.

Julio Abalde aseguró que lo que se decide el próximo domingo es se continúa un Gobierno “agotado, sin ideas, en blanco y negro”, o, por el contrario se propicia un cambio, “que se abran puertas y ventanas para que entre aire fresco en la Xunta” y que eche a andar un período con nuevos proyectos “y ambición de la Galicia moderna e innovadora, a Galicia en color que nos merecemos las gallegas y los gallegos”. El número 2 de la candidatura por la Coruña destacó la colaboración y el diálogo como valores de una nueva Galicia “conectada con España y con Europa” desde una Xunta que abra acuerdos con el resto de las administraciones. “Que no se pierda ningún voto progresita y que el voto del cambio sea con la papeleta del PSdeG, el partido que puede y quiere liderar el cambio, que el voto xexa a Besteiro”, concluyó.

La número 5 de la lista, Montserrat García Chavarría, se dirigió especialmente a quién aspira a un puesto de trabajo “digno, con salario también digno, a quién quiere para esta comarca desarrollo industrial” para animar a apoyar el proyecto socialista, “el único que puede liderar el cambio frente a otros que ven una Galicia pequeñita”. “Nosotros queremos una Galicia amplia, con un presidente como Besteiro con hilo directo con el Gobierno del Estado. Queremos la colaboración, la negociación y el diálogo como formas de hacer política, y no la confrontación”, dijo.

Jorge Ulla, insistió en la anomalía que supone que la Xunta no esté dedicando “ni un solo euro” a los Presupuestos de la octava ciudad

de Galicia. “Y lo hace por segundo año consecutivo”, reiteró. Así, “la Diputación está haciendo el trabajo que no hace la Xunta, cubriendo las necesidades de los ayuntamientos, mientras que el Gobierno de Feijoo primero y de Rueda ahora solo están allí donde gobiernan sus amigos del PP”. “Pero el nuestro es un modelo distinto. Nosotros hacemos políticas para todas y todos, para la gente”, recalcó.