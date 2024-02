Nun mitin do BNG en Fene Mon Fernández defende o dereito a traballar no propio país

Mon Fernández, candidato comarcal do BNG ao Parlamento Galego, desenvolveu na mañá deste sábado un acto público en Fene, no CPSde San Valentín, no que reivindicou «o dereito que temos a traballar na nosa terra» e defendeu que o BNG vai deixarse a pel «en que teñamos en Galiza emprego de calidade para que a xente nova desta comarca non teña que marchar a traballar fora do noso País».

Mon Fernández, quixo aproveitar o acto en San valentín, para falar de que un goberno do BNG vai esforzarse en xerar actividade económica e emprego de calidade. «Queremos pór o País a producir desde a innovación pocurando un desenvolvemento baseado nos propios recursos, nos sectores estratéxicos, tanto os tradicionais como os emerxentes».

Desde o BNG criticouse que a política económica desenvolvida polo PP nos últimos 15 anos deixa un país cunha forte crise económica, con falta de pulso tecnolóxico e innovador, e cunha administración pública que desistiu do papel de intervención na economía e se converteu nun instrumento ao servizo dos intereses expoliatorios de grandes grupos económicos.

Asi Mon Fernández volveu a defender a implicación da Xunta para acadar para a nosa comarca a creación do Complexo Integral da Construción Naval na Ría de Ferrol, cun forte impulso de investimentos e das dotacións de persoal de xestión, enxeñería e produtivo no centro de Navantia en Fene, para poder desenvolver proxectos de traballo propios, así como a superación do “monocultivo militar” en Navantia, mediante o acceso real a todo tipo de produción naval.