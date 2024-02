El senador Rey Varela defendió una moción sobre el ferrocarril Ferrol-Coruña y la estación intermodal en Ferrol

El senador, José Manuel Rey Varela, defendió en la mañana de este jueves una moción en la comisión de transporte y movilidad sostenible del Senado presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al gobierno a la realización de diversas actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias en la comunidad autónoma de Galicia, en especial sobre la modernización del tren Ferrol-A Coruña y la intermodal en Ferrol, solicitando se fije una cuantía en los Presupuestos Generales del Estado del 2024 para la inclusión de las obras de la variante Betanzos-Infesta y que asimismo que por parte de ADIF se firme un convenio con la Xunta y el concello de Ferrol para la construcción de una estación intermodal, ya que la ciudad departamental es la única de las siete ciudades gallegas que carece de ella, a pesar del proyecto existente. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se presentó una enmienda.

Rey Varela comenzó su intervención señalando que “En Galicia no queremos más que nadie pero tampoco nos conformaremos con menos. La linea ferroviaria Ferrol-Coruña se inauguró en 1912. Mide 68 kilómetros y se tarda una hora y veinte minutos en realizar ese trayecto, por eso suponemos que no vendrán ni los Reyes Magos ni el Ministro de Transporte en tren a visitar nuestra ciudad.

Entre ambas ciudades, entre Ferrol y Coruña 14 estaciones o apeaderos facilitan servicios a cientos de miles de habitantes de esas comarcas. Ha habido varias iniciativas e intentos de implantar cercanías que han fracasado. En el año 2022 Galicia celebró como un gran acontecimiento, porque es así, la llegada de la alta velocidad a la ciudad de Ourense tras más de dos décadas de obras y un largo camino de reivindicación política y social de esta infraestructura. También es verdad que el resto de ciudades de Galicia siguen esperando por los trenes Avril a pesar de la promesa del partido socialista de que estarían en el año 2023 que era Año Santo.

Sin dejar de celebrar esta gran noticia los vecinos de las comarcas de Ferrol, Eume y Betanzos no pueden evitar llamar la atención sobre el contraste entre esta declaración de la llegada de la alta velocidad a Galicia y la realidad, la realidad es que seguimos con una línea del siglo XX o casi del siglo XIX.

Les voy a poner solamente algún ejemplo de todo esto que digo, de quienes estamos en la realidad y quienes no. Pues recorrer 500 kilómetros entre Ourense y Madrid se tardan dos horas y quince minutos, una hora y veinte minutos, es decir menos de la mitad en recorrer 60 kilómetros que separan Ferrol y Coruña. El trayecto en tren supone tres veces más de lo que se tarda entre Coruña y Santiago y mucho más del doble de lo que se tarda en autobús. Por lo tanto yo creo que esto es un tema que afecta a la vertebración de todo el territorio nacional, y que además nos parece importantísimo porque hay dos proyectos de todo el Estado que son el Eje Atlántico de Alta Velocidad y también el corredor de transporte de mercancias. Sin esta ciudad los corredores no estarían completos. Nosotros hemos tenido en Ferrol , me lo van a permitir como ferrolano, el ejemplo de la autopista, tardó veinte años más en llegar a Ferrol que en llegar a Coruña y eso supuso una rémora para el desarrollo territorial de nuestra ciudad en los últimos años. Ferrol es la ciudad de España que más población ha perdido y esto a veces con las infraestructuras se consigue revertir. No hay proyecto de modernización”.

Tras referirse a la ciudad hermana de Lugo y a su retrasos en las comunicaciones ferroviarias, Rey Varela recordó que en abril del 2023 “el Parlamento Europeo acordó solicitar a la Comisión Europea la inclusión del eje ferroviario Ferrol-Coruña-Lugo-Monforte dentro de esta Red Transeuropea del Transporte pero igual que esto es verdad, hay que diferenciar entre la Red básica y la Red global. Ahora es necesario que el gobierno de España haga la solicitud y lo incluya dentro de su hoja de ruta. Incluirlo en la hoja de ruta de la Red Transeuropea pero de la Red básica porque creemos que el horizonte del año 2030 es el razonable y no el horizonte del años 2050 .

Y un vez que hemos hablado de la ruta tenemos que hablar de la estación intermodal, porque de las siete grandes ciudades que tiene Galicia Ferrol es la única que no ha firmado el convenio entre la Xunta de Galicia, el ayuntamiento y el ministerio de Transportes para tener una estación de este tipo.

«Por todas estas cuestiones, en representación del Grupo Popular proponemos a esta comisión la aprobación del siguiente acuerdo:” El Senado insta al Gobierno de España a incluir en el presupuesto del año 2024 el proyecto de modernización del ferrocarril Ferrol-Coruña y la cuantía necesaria para la licitación de las obras de la variante Betanzos-Infesta como primera actuación de las comunicaciones ferroviarias en esta región.

El Senado insta al presidente de ADIF a firmar con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol el convenio para la construcción de la estación intermodal se Ferrol.Y el Senado insta al giobierno de España a solicitar a la Comisiòn Europea la inclusiín en la red básica el eje ferroviario Ferrol -Coruña-Lugo y Monforte” finalizó Rey Varela.

Después de esta intervención tomó la palabra el senador y ex alcalde de Santiago Sánchez Bugallo quien presentó una enmienda en nombre del Grupo Socialista.

Rey Varela , volvió a tomar la palabra para “agradecer el tono constructivo, como siempre del señor Bugallo, compartimos nuestra condición de alcalde y estoy seguro que escuchándole sus palabras compartimos las demandas que acabo de presentar, lo que ocurre es que sus palabras no se corresponden con su enmienda .Yo coincido en que hay que tener datos y hay que tener números y estos deben estar en los presupuestos, por lo tanto la enmienda del Partido Socialista es inasumible para Galicia. Yo francamente la presenté hace tiempo. Ahora que hay elecciones pensé que dirían que si a nuestra moción , pero…..no hay manera, ni con unas elecciones el día 18, deben estar ustedes sobrados, dicen que si. Y de verdad, en Galicia dicen a todo que si,pero cuando hay que votar ..todo lo contrario”.

Tras mostrar diversos documentos en los que se veían cifras mínimas para el proyecto de la línea Coruña-Betanzos-Ferrol “estamos hablando no de poner unas luces sino de una línea de 68 kilómetros que queremos incorporar a una Red Transeuropea de Transportes. Lo que ustedes pretender transaccionar con su enmienda no llega ni para poner los carteles”.

“¿Sobre la estación intermodal? Es que directamente su enmienda hace que desaparezca y de verdad creo que no es justo, que en seis ciudades ya existan y no se porque en Ferrol no.”.

Y después incorporan la gran noticia de celebrar la incorporación a la Red Global, no Red básica, por lo tanto tenemos que rechazar estas enmiendas porque cambian totalmente lo que estamos planteando”.

Y tras una nueva intervención en la que Sánchez Bugallo intentó mostrar colaboración y mejoras, Rey Varela finalizó señalando que “yo lo que espero es que tengamos un compromiso de los grupos políticos sabiendo que esta es una demanda especialmente justa para que Ferrol y Lugo, estas dos ciudades de Galicia se puedan incorporar plenamente a la alta velocidad, porque en Ferrol tenemos potencialidades y creemos que en ellas. Somos una ciudad naval, contamos con unos de los astilleros más importantes del mundo, tenemos un gran Arsenal, tenemos un gran puerto, tenemos industrias energéticas importantes, un Campus Universitario….por lo tanto creo que lo más importante es que nos dejemos hablar del pasado y pensemos en el presente y en el futuro. Y efectivamente hay que negociarlo, pero estamos haciéndolo tomando acuerdos parlamentarios que vemos que no se reflejan en los presupuestos generales del Estado. Y por eso traemos esta moción aquí antes de que se hagan los presupuestos del 2024, porque merecemos unas infraestructuras de primera división y no nos parece justo que Ferrrol y Lugo estén a más de una hora de un acceso a la alta velocidad.

Celebraremos cuando el Estado ponga los medios para que estas dos ciudades estén en la Red básica, horizonte 2030 no comprenderán que compremos un horizonte del año 2050. Utilicemos los fondos europeos , Ferro, y Lugo no podemos volver , nuevamente,a perder el tren por eso pido el voto con toda humildad para que aprobemos esta moción y obliguemos al señor Sánchez a invertir en Ferrol, en Lugo y en Galicia”.

Y la moción fue aprobada-