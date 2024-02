Agenda de campaña-Miércoles 7 de febrero

(José Luís Alvarez)-Continúa en marcha la campaña electoral para las autonómicas gallegas iniciada el pasado día 2 y que tendrá su final el día 17, jornada de reflexión y al siguiente, domingo, toca el ir a depositar la papeleta en las urnas.

Los partidos políticos siguen con su labor de información pero preparando la «semana mayor», del domingo 11 al viernes 16 en la que practicamente todos se van a volcar en actos principales.

Para el domingo día 11, ya se empieza a perfilar el desfile. El ex presidente Zapatero se traslada a Ferrol para ofrecer, bajo carpa, un mitin en la plaza de la Constitución, hermoso nombre si se cumple, y en el que arroparña al candidato a la Xunta por el PSdG-PSOE José Ramón Gómez Besteiro.

Un acto «con morbo» dado que unos y otros saldrán con sus cifras de asistencia, con quien destacó, sobre si valió la pena o no la asistencia de un ex a un acto como este y sobre todo quienes serán los teloneros de turno.

Comenzó a circular este miércoles un acertijo que se lo dejamos a los lectores…..no hace falta ser muy inteligente. La pregunta es que nombre echa en falta en el cartel anunciador del mitin en Ferrol comparado con el del acto reciente en Coruña . Allí aparecían tres..¿y aquí?. Curioso. ¿Será porque se considera que determinadas personas van perdiendo arraigo y restan?. Pues ahí está en parte el morbo de ese domingo.

Por cierto que algún amiguete pepero ya me dijo que en ese día, domingo, podríamos ver por las calles ferrolanas al presidente del Partido Popular, si al ex de Galicia, a Feijóo. Solo faltaría que asistiese al mitin de Zapatero…¡es broma!. Ya saben aquello de zapatero a tus zapatos.

Y hablando del PP, hoy estuvo por Ferrol el candidato número 1, de San Sadurniño, residente mucho tiempo en Ferrol, en donde fue concejal y merced a eso presi de la dipu, ahora parece que censado en Oleiros…si, Diego Calvo, el que acaba de lograr un convenio Xunta-Ferrol para mejoras en instalaciones deportivas por valor de 18 millones de euros. Y..claro pues habló de deportes con la gente del deporte.

Diego no es Maradona pero sabe juagr bien al balón.

El martes, trece, Rueda. Aquí si que no habrá mucha duda en cuanto a asistencia, A las ocho de la tarde los del Pepé encherán el teatro Jofre y Alfonso Rueda con su fama de hombre tranquilo, moderado, aunque de los que saben donde pisar y si hace falta «a quien pisar, dentro de un orden» sabra emplear las palabras justas para repetir lo que dijo Rey Varela en el desayuno de trabajo de este martes «Si Galicia gana, Ferrol gana». Y..si nos referimos a Rueda, si quieren adelantar y verlo de cerca, este viernes día 9 andará por Narón. A las ocho de la tarde en el Hotel Odeón.

Lo del día 14 es casi un misterio, le pregunté ya varias veces a nuestro director si me podía decir algo del tema y su respuesta fue que a pesar de los intentos nadie responsable ha sabido decir o no lo ha querido, o no lo sabe ya que todo depende de Madrid, y nada de nada. Solo que desde Vigo la responsable de prensa en una nota , hace unos dñias, apuntó que entre los viajes que realizó y realizará Abascal figura el «dia de los enamorados» con el nombre de Ferrol, pero ni si hay mitin, ni si hay paseo, ..ni hora, ni lugar..quizás eso si la tradicional foto que se enviará a los medios de comunicación.

El BNG…..Mon sudando la camiseta, «de aquí para alá», este miércoles con representantes sindicales, es un auténtico correcaminos, va como cuatro en la candidatura pero trabaja como si fuera de primero pero con la sencillez de como si fuera el último. ¿Será por aquello de que los últimos serán los primeros?.

¿Y otros partidos?.Bueno SUMAR ya celebró el pasado sábado su acto central en la Plaza Vella. Allí estuvo Yolanda, Errejón, la candidata Marta Lois y el tambien candidato, nuestro ex alcalde Jorge Suárez. Ahora toca repartos, reuniones sectoriales.

De Podemos…..es que no podemos decir nada de nada. Poca informaciòn por no decir ninguna. Parece como si se contentasen como el «Pepito Grillo», salir en los debates televisivos, en los que pueden dejarse ver, y….poco más.

Bueno, se acabó el dina 4…mañana jueves a ver si tenemos algo más que contar y comentar.