O BNG encheu no mitin de Narón

Centos de persoas se achegaron este domingo ao Hotel Valcarce a Narón para presenciar o acto central do BNG. Nel interviñeron o candidato naronés, Ánxel Rial; o deputado Mon Fernández, a eurodeputada, Ana Miranda; e a cabeza de cartel da Coruña, Mercedes Queixas. Cada un deles desgranaron a situación que deixa a Xunta do PP e dun balance negativo nestes últimos 14 anos, animando a cambiar o rumbo e facer historia cunha presidenta coas mans libre para que en Galiza vivamos mellor.

«O 18 de febreiro vaise abrir paso o cambio galego liderado por Ana Pontón porque, tal e como establecen os inquéritos, a maioría da sociedade suspende o Goberno Rueda”, afirmou a número dous da candidatura do BNG pola circunscrición coruñesa, Mercedes Queixas.

Docente de profesión, a candidata nacionalista fixo unha avaliación dos 15 anos de goberno ininterrompidos da dereita na Galiza. “A Xunta suspende en sanidade -e hoxe Compostela viviu unha manifestación multitudinaria en defensa da sanidade pública-, suspende en educación, dependencia,poboación, lingua, vivenda e industria”, dixo. “Co PP Galiza foi a menos porque o PP sempre pensou Galiza en pequeno”, engadiu nun mitin no que tamén tomaron a palabra a concelleira Bea Mosquera, os candidatos Ramón Fernández Alfonzo e Ánxel Rial (números 4 e 17 da lista do BNG, respectivamente) e a eurodeputada Ana Miranda.

“Cal é o legado que deixa o PP ”, preguntouse Queixas, “despois de ter xestionado por volta de 167 millóns de euros desde 2009?. O legado que deixa é, entre outros, o legado de regalos fiscais ás rendas máis altas, a apenas 7 mil persoas. Regalos que tiveron un custo de 34 millóns de euros para a Facenda autonómica. Imaxinádemos os servizos sociais que se poden prestar ás persoas máis vulnerábeis con 34 millóns de euros?”, inquiriu Queixas o auditorio congregado no Hotel.

O Goberno do PP “suspende” a avaliación e, alén de máis, “non ten posibilidade de repetir” porque o 18 de febreiro “será relevado das súas

funcións por unha maioría social que ten como referente o BNG de Ana

Pontón”.

Esa maioría social reflíctena as sondaxes, quer as do CIS quer as de institutos privados, que coinciden en establecer que Ana Pontón é a

candidata mellor valorada e “que inspira máis confianza que Rueda”.

Queixas puxo en destaque que a campaña do BNG é unha “campaña propositiva” e “centrada nos problemas das galegas e dos galegos”, en

contraste cun PP que “no canto de falar de Galiza prefire falar de Puigdemont e Putin”.

Un plan de choque para rescatar a Atención Primaria (cun investimento de 200 millóns de euros), a restitución da gratuidade dos libros de texto e o incremento do financiamento ao Servizo de Atención ao Fogar serán as tres primeiras medidas que adoptará o novo Goberno galego de Ana Pontón.

“Nós preocupámonos polos problemas e as necesidades das galegas e dos galegos. Rueda limítase a seguir o argumentario e as consignas da dereita reaccionaria e centralista que representa Ayuso”, concluíu.

Ana Miranda

Por súa parte, a eurodeputada do BNG Ana Miranda chamou a que 18F se produza unha “forte mobilización” de todas as persoas que queren cambio no País. “Se se producir unha participación histórica e se se concentrar o voto do cambio no BNG, abriremos unha nova época na Galiza, cun goberno presidido por unha muller nacionalista e feminista, presidido por Ana Pontón”.

“Só queda facer un último esforzo, renovando o traballo, compromiso e o entusiasmo que nos trouxeron até este momento: temos que ser a

esperanza dos galegos e das galegas que queren cambio”, concluíu.

Ánxel Rial

Ademais Ánxel Rial fixo unha vista atrás nestes 15 anos de goberno do PP e do que empeoraron os servizos públicos na octava cidade galega

O candidaro por Narón é enxeñeiro técnico industrial e traballa nunha empresa da comarca da madeira como responsábel da oficina técnica e tamén de proxectos. É coñecido no tecido asociativo de Narón por ser un dos impulsores da comisión da Revolta Popular de Marzo de 1918 e ser membro da directiva da AV Altea de Xuvia. Ademais, foi o responsábel local de Narón 8 anos

