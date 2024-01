Pontedeume prepara una nueva edición del Wedding Pack Solidario “Cásate no Camiño”

En marcha los preparativos para la próxima edición del Wedding Pack Solidario “Cásate no Camiño”, un evento solidario, a beneficio de Asotrame, que juntará en Pontedeume los días 9 y 10 de marzo, a un amplio abanico de firmas relacionadas con el mundo de las bodas y parejas casaderas.

La organización, liderada por la asociación I´tics (Institución Turística Inclusiva Cultural y Social) y Concello de Pontedeume, cierra esta semana el plazo para incorporar los últimos negocios.

Los promotores del certamen, que alcanza su quinta edición, lanzan una llamada final a las firmas que puedan estar interesadas en participar. Estas deben de anotarse a través del espacio de profesionales de la web weddingpacksolidario.com. El objetivo es conseguir, de la mano de firmas locales y marcas de referencia de toda Galicia, cubrir la totalidad de los servicios que hacen falta para celebrar una boda diez.

En las últimas ediciones, además de moda para novias/as, madrina y padrino, e invitados, había peluquería y maquillaje, flores, gastronomía, música, fotografía y vídeo, detalles… En definitiva, se sirvió en bandeja todo lo que necesitan las parejas que van a preparar o que está ya inmersas en los preparativos de su enlace.

Incide Rosa Echevarría, presidenta de I´tics, que “Cásate no Camiño” va mucho más allá de un salón nupcial al uso, apuntando al carácter solidario del certamen- la cuota de participación de las firmas se destina apoyar a Asotrame- y, cómo no, a la apuesta por convertir el evento en toda una experiencia. Así, subraya que “Cásate no Camiño” mostrará en vivo en el Convento de San Agustín de Pontedeume cómo trabajan los distintos negocios presentes.

Una oportunidad única para las firmas, si se tiene en cuenta que, al margen del público en general, pasaron en torno a un centenar de parejas por este foro.