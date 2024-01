Afundación inicia el programa «+60 online»

Afundación pondrá en marcha a partir de este lunes 15 de enero, la nueva programación «+60 on line» dirigida a este grupo de población con el objetivo de llegar a las personas que no pueden acceder de forma presencial, bien por estar distantes de los Espazos+60 Afundación, porque tienen dificultades de movilidad o porque no disponen de tiempo.

La propuesta, que puede consultarse en este enlace, incluye un total de 19 actividades que abarcan cuatro ámbitos diferentes: bienestar, cultura digital, historia y arte y creatividad.

Además, con el objetivo de acompañar en la capacitación digital de las personas mayores, la propuesta incluye un programa de acompañamiento personalizado adaptado al nivel de cada usuario. Los cursos se realizan en directo a través de la plataforma Vilma, permitiendo la interacción con el profesorado y el resto de participantes. Las clases se graban por lo que es posible acceder a los contenidos de nuevo cuando se necesite.

«Tras la puesta en marcha de +60 online durante la pandemia, muchos participantes nos solicitaron continuidad en la programación por la comodidad de participar desde casa disfrutando de una gran variedad de contenidos de calidad. Aunque la mayoría de las personas prefieren las actividades presenciales, nuestras clases online ofrecen una experiencia interactiva en directo con docentes y participantes y alternativas, en caso de no poder conectarse en el horario programado, a través del acceso a las clases grabadas. Ambas experiencias son compatibles y +60 online es sin duda una oportunidad de ofrecer propuestas interesantes a personas que no tienen cerca un Espazo+60 o que tienen dificultades para desplazarse», subraya Sabela Couceiro, coordinadora del área de Mayores de Afundación.

La programación se ha codiseñado y testado con personas participantes, poniéndolas en el centro de modo que la oferta se adapte a sus intereses y necesidades. Mindfulness y meditación, pilates, baile para ponerse en forma o ajedrez se incluyen entre las actividades del ámbito del bienestar.

La propuesta ofrece asimismo aprendizaje de inglés y francés con distintos niveles, clases de historia y arte, música o escritura. También se proponen talleres de fotografía digital, acuarela o manualidades con materiales reciclados y cultura digital para sacar el máximo partido a los dispositivos móviles y tablets.