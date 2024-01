El Racing de Ferrol al «asalto» del liderato en la liga

Se espera un lleno total en A Malata para el partido que este sábado a las 21.00 horas enfrenta a Racing de Ferrol y RCD Espanyol, separados tan sólo por tres puntos en la tabla y que podría dar el liderato de la categoría al equipo de Cristóbal Parralo si obtiene la victoria.

A pocas horas del inicio del partido parece preocupar bastante al entrenador racinguista la situación del «verde» de A Malata; en declaraciones de este viernes reconoció que el estado del mismo podría afectar incluso al equipo que presentará esta noche frente a la escuadra dirigida por Luis Miguel Ramis.

Lo que seguro deseará todo el racinguismo es que, al contrario de lo que ocurrió en Barcelona en octubre, en la primera vuelta frente al Espanyol, no sufran esta noche un arbitraje «tan riguroso» que vuelva a dejar al Racing en «inferioridad de condiciones» y poder ofrecer así un buen partido a todos sus seguidores.

Una buena noticia para la parroquia racinguista es la ya anunciada llegada del extremo Nico Serrano (Iruña, 05/03/2003), cedido por el Athletic Club al Racing hasta final de temporada. Este joven atacante zurdo regresa a la liga española tras militar en los últimos meses, también en préstamo, en el PEC Zwolle de la Primera División holandesa y reforzará al equipo ferrolano ejerciendo, presumiblemente, como sustituto de Carlos Vicente.

Aunque es zurdo, el futbolista puede actuar como extremo en ambas bandas e, incluso, se desempeña también con soltura como mediapunta. Internacional en categoría sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19, el jugador debutó en Primera División de la mano de Marcelino García en la campaña 2021/22. En esos 18 partidos en la máxima categoría, llegó a marcar un tanto. Nico Serrano cuenta con experiencia en LALIGA Hypermotion tras disputar la pasada campaña 19 partidos, también en calidad de cedido, en el Mirandés.

Considerado uno de los jugadores más prometedores de la cantera de Lezama, el futbolista navarro ha destacado a lo largo de su etapa de formación como un extremo rápido y con desborde pero, sobre todo, con capacidad goleadora. De hecho, anotó 14 tantos con el Juvenil de División de Honor jugando en banda y 6 con el Bilbao Athletic.