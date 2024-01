Cartas a los Reyes Magos enviadas desde Galicia Ártabra. Lo que piden para el 2024

Ya hemos dado la bienvenida al 2024 y a solo unas horas de que lleguen los Reyes Magos, desde Galicia Ártabra quisimos conocer lo que algunos ciudadanos relacionados con la política, la cultura, lo social, la Armada , la Iglesia….. le pedirían a SS.MM. de Oriente o bien cual es su deseo para el año entrante.

Muchos son los que recurren a los tópicos de salud, trabajo, progreso, pero…vamos a ver lo que nos han contestado.

“Un proyecto de transformación de la ciudad” (Rey Varela)

José Manuel Rey Varela, alcalde de la ciudad, señala que “Le pido al 2024 que Ferrol lidere la recuperación con un proyecto de transformación de la ciudad que solo depende de los ferrolanos, con la colaboración de las otras administraciones para juntos hacerlo realidad

Porque Ferrol no quiere más que nadie, pero tampoco nos conformaremos con menos

Y por eso seguiremos reivindicando lo que Ferrol se merece.

Seguiremos reivindicando un Tren que una Ferrol con Coruña en 45 minutos. Seguiremos reivindicando carga de trabajo para nuestro sector naval y que el Astillero 4.0 sea una realidad con el Dique Cubierto que haga nuestros Astilleros competitivos.

Y seguiremos aprovechando las oportunidades que tiene nuestra Ciudad para la generación de empleo y la atracción de población.”.

“Que se materialicen los proyectos pendientes” (Diego Calvo)

Diego Calvo Pouso, aunque nacido en San Sadurniño, está muy relacionado con la ciudad departamental, en donde fue edil de la corporación municipal. Actualmente es el Vicepresidente Primero de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes.

Señala en su petición a los Reyes Magos que “A medida que cumplimos años, vamos entendiendo que hay pocas cosas importantes, y que la más fundamental es la salud. Así que, como cualquier gallego y aunque suene a tópico, mi carta a los Reyes Magos tiene una petición clara: salud para los míos y tiempo para disfrutar de ellos.

Para Ferrol, una vez que ya tenemos el mejor alcalde que podíamos tener, mi deseo es que podamos ver mejoradas las instalaciones deportivas de la ciudad, que se materialicen los proyectos pendientes, que se reduzcan los tiempos de viaje en tren hasta A Coruña y que por fin recuperemos el liderazgo empresarial e industrial que nunca debimos perder.

Y ya puestos, tal y como terminamos el año, a lo mejor también podían traernos un nuevo ascenso del Racing no? “.

“Consolidar el presupuesto de Defensa” (VA Ignacio Frutos)

El Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz es “un ferrolano de pro” aunque nacido en Madrid. Desde siempre preocupado de esa necesaria unión, va en aumento, entre la Armada y Ferrol.

Un amante de nuestras tradiciones, por lo que en el fomento de las mismas siempre es de los primeros y además a mayores es “un racinguista de tomo y lomo”.

Pide poco, pero una petición efectiva “que se termine de consolidar el presupuesto de Defensa y que esta sea la legislatura de incremento de personal”.

“Para Ferrol pediría más trabajo” (Fernando García Cadiñanos)

Fernando García Cadiñanos, otro no nacido en Ferrol, es burgalés, pero que tras su nombramiento como obispo de Mondoñedo-Ferrol el 1 de julio de 2021 y recibir la ordenacion episcopal el 4 de septiembre , tomando posesión a su vez ese mismo día de la sede mindoniense-ferolana, se ha incardinado en este territorio de la Galicia del Norte.

Mas de uno lo denomina como “el obispo viajero”, no para, recorre días a día todos los puntos de la diócesis, asiste a todos los actos, es un pastor de nuestro tiempo, muy preocupado por los temas sociales y apoyo constante a instituciones.

Su mensaje también es corto y se refiere a nuestra ciudad “Para Ferrol pediría mucho más trabajo y hacer una ciudad más inclusiva para todos”.

“Estabilidade e unidade social e institucional” (Martina Aneiros)

Martina Aneiros Barros, desempeña el cargo de delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Antes fue edil ferrolana y portavoz del grupo popular.

“Pídolles estabilidade e unidade social e institucional, para que todos rememos na mesma dirección, aproveitando a nosa forza e os motores estratéxicos cos que conta esta cidade co obxectivo de que todos eses proxectos que se están xestando convértanse, por fin, en realidade e xeren novas oportunidades para os ferroláns”.

«Que el gobierno desbloquee los fondos europeos para la financiación de grandes proyectos» (Francisco Barea)

Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao le ha dado «un toque « importante a la institución que preside. El acercamiento del Puerto a la Ciudad. La participación importante en «Abrir Ferrol ao Mar». Apoyo al Albergue de Peregrinos, aparcamientos, actividades culturales y festivas, dar vida a la sala de exposiciones..y más, ponen nota alta a su gestión

Para este 2024 pide …«Que el Gobierno favorezca la actividad de las empresas electrointensivas y desbloquee los fondos europeos para la financiación de grandes proyectos… ¡Muy importante!.

Por otro lado, entrar en corredor Atlántico (red básica) y arreglar el estado demencial de la A6, y el viaducto que falta, que por las dos causas vamos a perder tráficos de eólica que entra por carretera

Tomar medidas en el encarecimiento del transporte por los precios desorbitados de los peajes…….nos influye mucho«.

EX ALCALDES FERROLANOS

“Pediría un gobierno comprometido” (Ángel Mato)

Por su parte el ex alcalde, Ángel Manuel Mato Escalona (PSOE), no quiere olvidarse de los próximo comicios autonómicos del 18 F, “Pues pediría un presidente comprometido con Ferrol como José Ramón Gómez Besteiro que liderase un gobierno que apueste por desarrollar una verdadera política industrial respetuosa con el medioambiente.

Un Gobierno comprometido con que los jóvenes se puedan quedar a trabajar en Galicia y que apueste por defender los servicios públicos para que todos y todas podamos disfrutar de los mismos servicios.

Un gobierno que no traslade la crispación de Madrid y que se preocupe por el bienestar de gallegas y gallegos.

Más que pedírselo a los reyes, le pido a la ciudadanía que confíe en que una Galicia más moderna, más competitiva y mas justa es posible, de ellos depende”.

“Creación de emprego” ( Xaime Bello)

Xaime Bello Costa (BNG) , primer alcalde nacionalista de la Democracia, profesor querido y admirado por sus alumnos.

“Máis que aos Reis Magos, pediríalle aos gobernos da Xunta de Galiza e do Estado, políticas activas dirixidas a solucionar patoloxías crónicas de Ferrol e comarca.

Por concretar:

1.- Creación de emprego.

2.- A recuperación de emprego evitaría a perda demográfica, en caída libre desde os tempos da mal chamada reconversión naval.

A poboación de Ferrol era en 1981 de 91.764 habitantes, e en 2023 de 63. 890.

3.- Mellora do transporte público e unha rede ferroviaria á altura do século XXI, e non de mediados do século pasado como temos actualmente.

4.- Defender e potenciar a nosa ría, un tesouro natural para o sector primario, a acuicultura, o turismo… “

ECONOMÍA Y PRENSA

«Fondos europeos»( Cristóbal Dobarro)

Cristóbal Dobarro Gómez es el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), acaba de ser reelegido, y es uno de esos ferrolanos que no se callan y reclaman los derechos de Ferrol y comarcas cuando no son atendidos o quedan en el olvido de otros organismos..

Pide para Ferrolterra, Eume y Ortegal “Que los trámites burocráticos permitan que se liberen los fondos europeos para que se hagan realidad todos los proyectos industriales previstos en nuestras Comarcas”.

«Que crezca la población ferrolana» (Bieito Rubido)

Bieito Rubido Ramonde, cedeires, es un periodista que ha dirigido periódicos como La Voz de Galicia, ABC y en la actualidad, el diario digital El Debate.

Colabora en diversos medios informativos y tertulias políticas.

También él ha contestado a Galicia Ártabra, “Le pediría tres cosas: que nazcan más niños en Ferrol, que Navantia y Windar crezcan y conviertan a Ferrol en una potencia industrial y que el Racing ascienda a primera , pero sobre todo, que crezca la población ferrolana”.

«Más espíritu de ciudad» (Beatriz Sestayo)

Beatriz Sestayo Doce es una abogada y política ferrolana. Formó parte de la corporación municipal ferrolana y fue secretaria de la ejecutiva local socialista..

Actualmente, ejerce como gerente de la sociedad “Suelo Empresarial del Atlántico, S.M.E».

Indica a Galicia Ártabra que “ Pediría que todas y todos apoyáramos sin fisuras y reclamáramos unidos todo lo que sea bueno para nuestra ciudad . Más espíritu de ciudad”

Y VA DE ALCALDES Y EDILES

Varios son los alcaldes de la zona norte que han atendido a nuestra pregunta sobre lo que pedirían a los Reyes Magos, lo que desean para sus concellos …..

Narón cuenta con alcaldesa, Marián Ferreiro Díaz. La primera mujer que ha estado al frente del municipio en toda su historia..y sigue.

Así responde a Galicia Ártabra.

«Pídolle saúde e oportunidades (carga de traballo) para as naronesas e naroneses en particular e para esta comarca en xeral.

Tamén pido manter intacta a ilusión para desenvolver os proxectos de futuro do goberno local para Narón, que foron os máis respaldados pola veciñanza, e que se materialicen algúns proxectos empresariais que están sobre a mesa.

Tamén que a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña asuman as súas competencias con esta cidade e se comprometan dunha vez con ela para que teña as mesmas oportunidades de futuro para as actuais e vindeiras xeracións».

Valdoviño tiene como alcalde a Alberto González Fernández. Recuncó como primer regidor y así puede continuar, echar adelante, los proyectos ya programados en la anterior legislatura.

En su carta a los RR MM señala que “El Ayuntamiento son sus vecinos y vecinas. Un deseo: salud (e ilusión cada día). Desde el concello, continuar construyendo un municipio con más servicios y oportunidades (la construcción de la primera escuela infantil; la implantación de Bachillerato y FP en el CPI Atios; la adjudicación de la última fase del centro sociocomunitario para habilitar el centro de día; el visto bueno de Xunta y Gobierno central al desarrollo del polígono industrial de As Boeiras…).

Servicios y oportunidades que, estoy seguro, conseguiremos a base de trabajo, trabajo y trabajo”.

Ortigueira cuenta con nuevo alcalde, Valentín Calvín, un psicólogo y seguidor del F.C. Ortigueira, y por lo tanto con un equipo y nuevos proyectos y nuevas ideas, tras haber logrado la alcaldía merced a orteganos que pensaron más en su tierra que en los intereses políticos.

Y así nos dice “Para el nuevo año espero que tanto las vacaciones de los trabajadores de ayuda a domicilio sean una realidad como las listas de espera del SAF, que continúen bajando hasta que seamos capaces de llegar a una plena atención

Que tengamos los dragados de Espasante y Ortigueira y terminada la carretera que con une con Ferrol

Contar con una red de pistas en buenas condiciones y mantener los centros sociales en las mejores condiciones

Iniciar las obras del Birdcenter y la casa da mocidade así como la Implantación de la unidad de RX

La residencia de Aspromor con todas las plazas ocupadas y las pistas de pádel para poder competir en Ortigueira

Mayor implantación del Xeoparque en nuestro Concello y lograr un festival de gran nivel musical”

Mañón es un municipio situado en la parte oriental de la comarca de Ortegal, en el punto más septentrional de España.

Su alcalde es Alfredo Dovale Pedreira. Y sus deseos….sus peticiones para este 2024 a los Reyes Magos son “. Que las distintas administraciones se impliquen un poco más para ayudarnos a sacar a delante los proyectos que tenemos para el concello

Que se recuerden un poco más del Ortegal ,que estamos un poco olvidados y necesitamos un poco de inversión , Para que la gente no marche del rural

Solidaridad y paz entre los vecinos que formamos Mañon y el poder continuar ayudando a los más vulnerables

Más viviendas para aquellos que quieran establecerse aquí, más diversidad en el mercado laboral

y más comercio”.

En Neda gobierna con mayoría absoluta Ángel Alvariño Saavedra, renovó como alcalde con un claro apoyo ciudadano.

Un pequeño municipio, que poco a poco va a más y sobre todo que va mejorando notablemente en cuanto a servicios a los ciudadanos.

Alvariño pide “poco”…”Salud y suerte para todos los nedenses y a partir de ahí …todas las obras posibles”.

Cariño cuenta con alcaldesa, una mujer al frente del concello al que trata de darle “otro aire” siempre dentro de las posibilidades de las que dispone un municipio de los denominados “pequeños” pero que está lleno de vida por el esfuerzo de sus gentes.

Ana María López Fernández, delineante industrial, pide que “se abrieran más posibilidades de trabajo , que algunos sectores que lo están pasando mal desde hace algunos años tengan la posibilidad de resurgir y ser un sector esencial en la economía de nuestro concello , sin olvidar el mejorar el servicio que se le presta a nuestros mayores , etc , pero si se cumplieran estas peticiones ya sería un año genial”.

En Narón, Olaia Ledo es la portavoz del grupo del BNG en el concello nos dice que desea…..

«unha cidade onde o espazo público sexa tratado coma un ben de primeira necesidade onde teñamos cabida calquera persoa independentemente do noso xénero, idade ou condición».

«Un concello con psicoloxía clínica no centro de saúde e unha cidade onde se poida, por fin, falar coa Xunta e que o goberno galego atenda as necesidades de Narón con Ana Pontón como presidenta» .

«Un goberno que se comprometa» (Ivan Rivas)

Ivan Rivas Rico, arquitecto,y político del Bloque Nacionalista Galego, portavoz del grupo municipal en el concello de Ferrol señala «que a partires de marzo de 2024, Ferrol conte cun goberno galego que asuma por fin as responsabilidades que ten coa cidade e deixemos atrás o conformismo e atraso dos últimos anos.

Un goberno que se comprometa coa materialización de infraestruturas básicas, que pese ás promesas nunca se concretan en nada, como o saneamento no rural ou a dotación dun servizo de transporte público, tanto por estrada como ferroviario que nos conecte co resto do país.

Un goberno que se comprometa coa defensa e posta en valor dun patrimonio valiosísimo e de referencia para todos galegos e galegas, como a rehabilitación da casa de Carvalho Calero ou a recuperación dos restos arqueolóxicos do Ferrol medieval atopados recentemente na rúa San Francisco até hoxe ocultos e abandonados.

E un goberno , que dunha vez por todas,exerza como tal e se comprometa coa reactivación económica da cidade exercendo as competencias das que dispón en política industrial e aproveitando as grandes potencialidades dunha cidade extraordinaria por capacidade e recursos».

Y ADEMÁS

“Que ascienda el Racing” (Javier Gutiérrez)

Javier Gutiérrez Álvarez aunque nació en Luanco, con un año de edad se trasladó con su familia a Ferrol, y ejerce de ferrolano y además de racinguista. es un actor de cine, televisión,y teatro. Ganador de dos premios Goya.

Cuando puede hace escapadas por “su ciudad” y no se pierde los partidos del Racing, bien en Ferrol o cuando juega fuera de casa y él está cerca.

Y por ese racinguismo nos dice que “ “como buen racinguista pediría el ascenso a Primera división del equipo de la ciudad. Un sueño no tan difícil de cumplir y que ayudaría a colocar a Ferrol en otro nivel, no sólo deportivo emulando la época del añorado OAR, sino también como reclamo turístico. Confiemos en que así sea”.

«Salud para todos» (María del Mar Méndez)

María del Mar Méndez Vilela, es portavoz del grupo popular en el concello de Moeche y miembro de la diputación provincial por el partido judicial de Ferrol..

“Pido salud para todos,porque con salud todo lo demás es posible.

Si vamos al ámbito municipal más que pedir, ruego, ruego potenciar todos los recursos que tenemos en Moeche, por ejemplo, el recinto ferial con especial atención al uso agroganadero y al 23 de abril (Feria del Caballo).

En este 2024 que arranca pido también que se organice un centenario de la feria mensual del 11 de mayo (1924-2024), un centenario siempre es motivo de celebración y las ferias durante estos cien años nos han posicionado y se han convertido en nuestra identidad, patrimonio y gran dinamizador económico. Pediré siempre por el bienestar y las necesidades prioritarias y la vertebración de las cinco parroquias, peticiones para dar una importante cobertura social”.

“Que Ferrol deixase de ser, para Renfe, localidade de rexional” (Vicente Araguas)

Vicente Araguas Álvarez, nacido en Xuvia, Neda, es un escritor, poeta, y músico, fue uno de los fundadores en 1968 del grupo Voces Ceibes. Insignia de Oro de Ferrol, Hijo Predilecto de Neda y Premio Patrimonio Musical de Galicia.

Pide “ Simplemente, que Ferrol deixase de ser, para Renfe, localidade de rexional (sen preferir). Un aldraxe que os viaxeiros a Madrid-Chamartín, este 1 de xaneiro, en caravana de moinantes, tivésemos de procurar o autobús revello que nos levase a Coruña. Onde tomar o tren que nos levase a destino. Supresión do punto de partida, sen aviso previo, «por ser festa». Os ferroláns, tan festeiros, que mesmo lla concedemos ao tren.

De paso, pedirlle aos Reis que intercedan para que a nosa estación leve o nome de Concepción Arenal. Outras donas menos merecentes: Clara Campoamor ou, xa non digamos, Almudena Grandes nomean as dúas máis importantes de Madrid.”.

«Mucha salud para todos los ferrolanos» (Alberto Lens)

Si algo querida y apreciada por los ferrolanos es la Fundación “Santo Hospital de Caridad”., que hoy entre otras actividades lleva adelante el “Refugio” , el albergue «Pardo de Atín»en donde se da cobijo, asilo, a tantos necesitados. Una institución de la que es presidente Alberto Lens Tuero.

Su petición a los Reyes Magos..” Aumento en las asignaciones para las entidades sociales.

Organización de los aparcamientos y un plan de choque para eliminar las pintadas de las fachadas de los edificios y de los monumentos.

Que se inicien los trabajos necesarios para dar uso eficiente a los solares y terrenos obtenidos del convenio con el Ministerio de Defensa.

Y mucha salud para todos los ferrolanos. Esta quizás que tenga que ser la primera petición”.

“Una mayor inversión para paliar el paro” (Aureliano Bacelo Iglesias)

Dos servicios primordiales, especialmente en las jornadas festivas como son las Navidades son los Bomberos y la Policía Local.

El Jefe de los Bomberos es Aureliano Bacelo Iglesias, un compañero más para todo el equipo. Siempre solicitando , pidiendo, mejoras para el Parque de Bomberos, material, equipos, y atenciones para toda la plantilla.

Ante estas jornadas de Reyes pide a SS.MM. “Mis deseos de reyes, para la ciudad, una mayor inversión para paliar la alta tasa de paro.

Para el Cuerpo de Bomberos, que podamos cubrir la plantilla al completo y que se reorganice el organigrama interno.

Y por supuesto, con las alegrías que le está dando a la cuidad, que el Racing ascienda”.

“Crecimiento como ciudad” (José Chao Cabana)

José Antonio Chao Cabana, es el Jefe de la Policía Local. Un Cuerpo que necesita atención por parte de los gobernantes ya que cuenta con una plantilla muy ajustada y que por los turnos, vacaciones, bajas médicas, etc. se ve mermada para poder atender la zona urbana y la rural, máxime en jornadas como las de fiestas, en este caso las navideñas.

.

A pesar de determinadas críticas la plantilla cumple con los servicios, coordina con otros sectores las diferentes actividades, véase las fiestas navideñas y la cabalgata de Papá Noel y Reyes Magos.

Chao Cabana pide lo justo y en tres palabras “Crecimiento como ciudad”.

“Salud y sol” (César Carreño)

César Carreño Yáñez, mercedario, es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Ferrol, uno de los artífices del esplendor de los actos que se celebran en la Semana Mayor.

Ya están con los preparativos de los actos del 2024.

Así pide para Ferrol a los Reyes Magos en este nuevo año “ Les pido salud. Salud física para todos, Salud social (paz).Salud económica (trabajo). Y sol en Semana Santa “

ASOCIACIONES VECINALES

“Caranza pide muchas luces” (Mapi Venancio)

Mapi Rodríguez Venancio es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza. Un barrio que tuvo que luchar mucho para echar abajo malas leyendas y que sigue progresando, labor en la que debe destacarse el trabajo desinteresado de la Asociación vecinal.

Mapi es una persona “reivindicativa”, “le toque a quien le toque” porque lo primero es Caranza, y lo ha demostrado en diversas ocasiones, acompañada siempre por los miembros de la junta directiva.

Así solicita a los Reyes de Oriente… «Caranza pide un saco lleno de arena blanca de playa, un saco de baldosas para las aceras, tijeras de podar para los jardineros, un contenedor lleno de papeleras y muchas luces para las farolas y para los políticos» .

“Facer un frente común” (Roberto Taboada)

Roberto Taboada Fernández es el presidente de la Asociaciòn de vecinos de Canido. Un barrio “que va a más” en donde se puede aplicar aquello de “quien te ha visto y quien te ve”.

Se ha sabido unir a varios grupos del barrio haciendo del centro cívico un foco de intensa actividad socio cultural.

Y Roberto pide “Facer un frente común para defender o futuro de Ferrol ante as distintas administracións Diputación, Autonomía , Estado e Europa. Encamiñando e avanzando cara unha cidade máis amable coas persoas, sostible e innovadora… “

Y OTRAS PETICIONES

“Optar a los mayores logros” (Manuel Ansede)

Tras la marcha de Pepe Criado Manuel Ángel Ansede es el nuevo presidente del Racing de Ferrol.

Soplan buenos aires no solo en A Malata sino en los distintos campos de fútbo, a donde acuden los “diablillos verdes” a enfrentarse a otros equipos en la segunda división de la Liga, a la que los ferrolanos han ascendido en este temporada.

Y , como era de esperar, el nuevo «presi» pide «Salud, que el Racing siga la senda asegurando la pedrmanencia y optar a los mayores logros, ascenso si es posible»

“Que se consolide Ferrol como destino industrial y marítimo” (José A. Cedena)

José Antonio Cedena es el director del Parador de Turismo.. Un establecimiento hotelero que da “buen nombre”a la ciudad y que no solamente ofrece el servicio de hostelería sino también es centro de actividades en diversas entidades y punto de encuentro.

En su carta a los Reyes Magos señala “Como ciudadano / vecino le pediría al 2024 que alguien arregle la chapuza del suelo de tierra de la Plaza de Armas

Como empresa turística, que Ferrol se consolide como destino de todo lo relacionado con el turismo industrial y marítimo (hace falta mucha predisposición de la Armada y Navantia…)”.

«Prosperidad y salud» (Olegario Álvarez)

Y si de asociaciones y entidades hablamos una de las que “se mueve mucho” es la del Centro Comercial Aberto A Magdalena, presidida por Olegario Álvarez.

Precisamente junto con la asocición de hostelería han colabnorado, al igual que lo hicieron durante el verano, con las fiestas de la ciudad. Son una asociación con una junta directiva muy activa que está reivindicando una serie de mejoras para la zona centro.

Y su presidente es de los que pide poco y «hace mucho» y pide a los Reyes Magos para este 2024 «ropseridad para Ferrol y salud para todos».

«Un Ferrol con más futuro» (Emilio Vázquez)

Y la otra asociación a la que hacemos referencia es la Asociación de Hostelería de Ferrol y comarca, Emiio Vázquez es su presidente. Son un motor importante de la economía local, aunque a veces se quejan de la fakta de personal especialiazado.

Emilio, persona muy conocida por su establecimiento «Avenida» en la plaza de España, ¡quién no ha pasado por allí alguna vez a tomarse el clásico chocolate con churros! en estas fechas navideñas está al pie del cañón, como otros muchos industraiales hosteleros y pide al año que comienza » Le pediría salud para ver como se cumplen los sueños de los demás.

Libertad para ver como se cumplen los míos, un Racing que nos de mucho fútbol y un centro de formación para los futuros profesionales de la hostelería. Un abrazo y un Ferrol con más futuro».

«Recuperar el Ferrol de hace unas décadas» (Julia Mª Dopico)

No podíamos dejar de publicar las distintas peticiones sin contar con una persona que semana a semana colabora con Galicia Ártabra con su artículo de opinición. Profesora de música, compositora, interprete de bandurria y piano….. y sobre todo con su ferrolanismos de siempre, ella es Julia María Dopico Vale.

«Pediría para Ferrol la activación de su economía, lo que favorecería al desarrollo de otros muchos aspectos de la vida incluso cultural de la ciudad.

Recuperar el Ferrol de hace unas décadas, ciudad puntera en Galicia. Si lo fue puede volver a serlo. Todos recordamos un gran Ferrol. Y eso le pediría a los Magos de Oriente para esa hermosa ciudad que vive en el mio cuore».

«Ferrol precisa de unidade» (Xulia Díaz)

Xulia Díaz Sixto es la presidenta del Club de Prensa. Una asociación que organiza las «conversas no Parador», presentación de libros, «Galicia en foco» y toda una serie de actividades culturales a lo largo del año.

«Desde ahí moitos, moitos anos….Ferrol precisa de unidade para o esencial, nunha cidade que desde a Reconversión perdeu preto de 30.000 habitantes. Precisa un proxecto de cidade, cuxas líneas básicas pasan pola mellora de comunicación viaria,ferrocarril, transcántabrico e coa meseta, si quere apostar pola industria. Tamén Chan industrial e non fialo todo ao eólico.

Goberne quen goberne son básicos. Ferrol foi a primeira cidade industrial de Galicia, porque as súas producions» transportabanse por mar».

Bueno, eso é esencial».