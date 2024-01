«De momento» en Ferrol no ha nacido ningún bebé en este primer día del año.El primero nació en Vigo

El primer bebé del año 2024 en Galicia se llama Kyliam y nació en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo justo con las campanadas del nuevo año, a las 00,00 horas.

Según ha informado la Consellería de Sanidade, el niño pesó 3,420 gramos y es hijo de una pareja de padres primerizos del ayuntamiento pontevedrés de Gondomar.

La segunda en nacer este año en la comunidad fue una niña, Cloe, que también llegó al mundo en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, en su caso a las 00,04 horas, pesando 2,905 kilos. Es la segunda hija de una pareja de Salvaterra do Miño.

El tercer nacimiento del año fue el de Paula, que llegó al mundo a las 00,10 horas de este 1 de enero en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. La bebé pesó 2,640 kilos.

EN FERROL

Curiosamente en Ferrol, cuando ya son las trece treinta horas de este domingo, día 1, no ha nacido ningún bebé en la sala de partos del hospital «Arquitecto Marcide,»del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF . Hay una mamá «a la espera».

En el año 2023 se hizo esperar…pero llegó….Desde el Área Sanitaria de Ferrol tras una larga espera se comunicaba que el primer bebé del psado año nacido en esta zona se llama Lois Giz Pellón.

Realmente se hizo esperar ya que su madre, María Pellón Andrade, no dio a luz en la sala de partos del hospital “Arquitecto Marcide” hasta las once menos cinco de la noche del día 1 de enero. Lois pesó al nacer 3,560 kilos. Sus padres, María y Rubén Giz López son residentes en As Pontes.

En el año, 2022, eran las 7,29 horas cuando nacía una hermosa niña que llevaría el nombre de Roma era el primer bebé nacido en Ferrol, de padres naroneses.

En el 2021 en torno a la 1,30 horas, nacía la primera niña «del año» en Galicia, Marina, que llegó al mundo en el área de maternidad el Hospital «Arquitecto Marcide» de Ferrol» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF. La niña pesaba 3,420 kilos. Sus padres, Noelia y Rubén, eran vecinos de Sada pero los padres de Rubén viven en Narón.