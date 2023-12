A programación navideña prosegue en Narón nos vindeiros días

A programación de Nadal continúa desenvolvéndose esta semana en Narón; Este martes 26 terá lugar nas instalacións da Biblioteca municipal un obradoiro de Cantos de Nadal, 17:30 horas, organizado en colaboración coa Asociación de Comerciantes de Narón e no que os participantes percorrerán tamén algúns establecementos comerciais da cidade amenizando cos seus cantos.

Na xornada do venres 29 de decembro celebrarase o xa tradicional concerto de Fin de Ano, no que actuarán a Xove Banda de Narón e a Banda Infantil da Agrupación Cultural Musical Sementeira.

A cita musical dará comezo ás 19:30 horas no Pazo da Cultura e as entradas teñen un prezo de dous euros, podendo adquirilas no despacho de billetes do Pazo da Cultura.

Este domingo 31 será a tradicional San Silvestre naronesa, “A Trintaeundoce”, organizada en colaboración coa Agrupación Deportiva Náutico de Narón. Preto de 300 persoas están inscritas polo momento, ás 23:59 horas rematará o prazo de inscrición a través da web: www.galitiming.com. A xornada dará comezo ás 16:30 horas na estrada de Castela, á altura da rotonda de Freixeiro, de onde sairán e onde se fixará a meta dos percorridos que se realizarán nas diferentes categorías.

O día 1 de xaneiro, coa chegada do novo ano haberá unha sesión de fogos de artificio e tamén na Praza de Galicia, a partir das 01:00 horas, a tradicional festa de Fin de ano, na que actuarán a orquestra Olympus e o grupo Claxxon, con entrada de balde.

A maiores, continúa en funcionamento o Navitrén, con saídas cada hora entre as 11:00 e as 13:00 e dende as 16:00 ata as 20:00 horas pola cidade. Pode collerse na estrada de Castela, á altura da Casa da Cultura, debendo obter os tickets das viaxes coas compras realizadas nos establecementos comerciais da cidade adheridos á campaña, que se organiza en colaboración coa Asociación de Comerciantes de Narón.

O tren realizará viaxes ata o sábado 30, incluído, para retomalas os días 2, 3 e 4 de xaneiro. Continúan tamén os Poboados de Nadal na Praza da Gándara, abrindo as súas portas ata o 5 de xaneiro, excepto o 1 de xaneiro, de 17:00 a 20:00 horas. Exhibicións de baile, concertos, obradoiros para nenos, pintacaras… forman parte das propostas que se levan a cabo.