“Talento Interxeracional” impulsado polo Concello das Pontes

O Concello das Pontes puxo en marcha, no mes de maio o proxecto de voluntariado “Talento Interxeracional”, que, en palabras de Tania Pardo Cabarcos, concelleira de Benestar Social “ten como fin combater a soidade non desexada das persoas maiores das Pontes, facilitando, ao mesmo tempo unha aprendizaxe bidireccional entre persoas maiores e novas e promovendo unha maior activación social do voluntariado nas Pontes”.

Na primeira fase do proxecto realizouse a procura de persoas voluntarias interesadas en participar no mesmo, contactando e informando principalmente o tecido asociativo das Pontes (asociacións de veciños/as, culturais e deportivas), concluíndo nunha presentación pública do proxecto no mes de xuño. A continuación conformouse un grupo de 10 persoas voluntarias, cunha ampla diversidade en canto á súa idade, xénero e nacionalidade, que durante o mes de setembro recibiron formación por parte da ONGD Sen Valos co fin de deseñar e poñer en marcha iniciativas solidarias desde o voluntariado enfocadas aos obxectivos do Proxecto “Talento Interxeracional”.

Do traballo colaborativo das persoas voluntarias xurdiron dúas iniciativas solidarias que se puxeron en marcha este último trimestre do ano 2023: En primeiro lugar puxéronse en marcha talleres conxuntos entre persoas maiores e novas e, a continuación, organizáronse actividades recreativas e lúdicas coas persoas maiores.

Para o primeiro tipo de actividade, desenvolvéronse talleres conxuntos entre nenos/as, novos e persoas maiores nos meses de novembro e decembro, que empezaron no IES Castro da Uz, coa participación de alumnado de 1o, 2o, 3o e 4o da ESO e continuaron no mes de decembro no CEIP A Magdalena, co alumnado de infantil e primaria (de 3 a 12 anos), sumando máis de 600 escolares participantes nos talleres.

O obxectivo destas actividades foi a de ensinar aos/as nenos/as e mozos a coser e a poñer en valor aquelas habilidades das nosas persoas maiores que actualmente se descoñecen ou están en desuso. A través deste exercicio o alumnado afastouse das pantallas e descubriron outro tipo de actividades que lles conectaron coa nosa xeración de persoas maiores, adquirindo consciencia da sabedoría, valores e riqueza que os nosos maiores achegan á sociedade.