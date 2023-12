O BNG de Narón reclama un estudo integral para o complexo deportivo Río Seco

O estadio municipal de Río Seco de Narón, son unhas instalacións que contan con campo de céspede natural, con grada cuberta; campo de herba artificial; pista de atletismo con oito rúas, pista de lanzamento e, a futuro, unha zona cuberta para a práctica do atletismo. Neste estadio practican deporte SDCR O Freixo, CF Estrella, Club de Atletismo Narón e Náutico de Narón o que equivale a máis de 700 deportistas practicando deporte nas instalación.

Até o momento, critican no BNG que as obras de mellora se foron facendo “por parches” e as inversións “están a ser moi elevadas para o resultado final. Precísanse ter uns novos vestiarios ou ampliar os existentes, a homologación das pistas de atletismo e, en definitiva, un estudo integral do complexo para traballar e crear unha cidade do deporte no lugar” declara Marta Grandal, responsábel local do BNG.

Por todo isto, o BNG no pleno municipal de Novembro presentou unha moción que se aprobou por unanimidade e onde o goberno afirmou de que tiña un estudo integral “nós non tiñamos coñecemento deste estudo en realidade mais, xa que dixeron que o había, solicitámolo o 5 de Decembro por rexistro e, case quince días despois, aínda non nos fixeron achega. Iso é ou que non existe ou que o están a facer agora sen o soporte técnico axeitado. Pedimos que se traballe doutra maneira e que se cumpran os acordos plenarios” indica Grandal.