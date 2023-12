Os socios de BeOne A Malata corren por unha boa causa

BeOne, a empresa que xestiona o centro de A Malata, lanza a iniciativa Quilómetros Solidarios.

Esta iniciativa forma parte do Plan Vive BeOne, que ao longo deste ano 2023 mobilizou a miles de socios nas súas cinco actividades.

O centro puxo a disposición dos usuarios unha cinta de correr solidaria, onde poderán acumular quilómetros que se sumarán ao total da súa instalación. BeOne estendeu esta iniciativa a nivel nacional, converténdoa nunha competición entre todos os centros do Grupo.

O centro que acumule a maior cantidade de quilómetros ao finalizar a competición terá a oportunidade de doar 3.000 euros a unha ONG local. No caso da instalación de A Malata será a Cocina Económica de Ferrol.

As datas para correr serán do 19 ao 21 de decembro, ofrecendo aos participantes un período de tres días para contribuír cos seus quilómetros.

«Quilómetros Solidarios» alíñase cos principios fundamentais do Plan Vive BeOne, que busca promover un estilo de vida activo, saudable e solidario entre os seus socios. Esta actividade representa a última fase do plan anual, consolidando o compromiso de BeOne co benestar integral dos seus socios e o benestar social.

Desde o lanzamento do Plan Vive BeOne a principios de 2023, a resposta dos socios foi impresionante, mobilizando a miles de persoas en diversas actividades deseñadas para mellorar a saúde física e mental.

«Quilómetros Solidarios» reflicte o compromiso continuo de BeOne na promoción da saúde e a solidariedade.