Ola Ferrol-Actividades socio-culturales, museo, AVV A Magdalena y Revista General de Marina

CENTROS CÍVICOS: ALGO FUNDAMENTAL

Desde hace tiempo, no mucho, estamos viendo la creación y puesta en marcha de diferentes centros cívicos, asociaciones más bien de vecinos, que nos parece, fundamental. Y aquí precisamente en nuestra ciudad y su comarca, han florecido y ahí están repartidas no solamente en el casco urbano de la ciudad y sus proximidades, sino con mayoría en nuestra extensa zona rural ya que de todo ello sabemos de su intensa actividad en todos los aspectos que vienen desplegando estas entidades en cada uno de sus lugares: Canido, Ferrol Vello, Magdalena, Caranza, Inferniño, La Cabana, Catabois, … y aunque no es un invento nuevo, ya que a través de los siglos, las personas de una u otra forma han venido congregándose en los parques, jardines , mercados , plazas o paseos, y ya ahora, o desde tiempo, en estos Centros que repetimos, de intensa actividad en temas relaciones con la cultura, con el deporte, con la política, con su urbanismo o simplemente para ir consiguiendo algo positivo para su propio entorno vecinal.

Y en este sentido, en estos días comprobé la activa actuación de una de estas asociaciones como es la del centro de la ciudad, la AVV «A Magdalena» presidida por un veterano periodista y profesor, «curtido en mil batallas», que nos ofreció un interesante programa basado en temas sobre todo lo relacionado con lo social, cultural, artístico, de ocio, deportivo o familiar, entre otros.

Una joven asociación de vecinos que se prodiga en tratar de mejorar nuestro casco urbano, nuestro centro, en algo mejor, con más vida sobre todo, en donde se active el comercio, se mejore el pavimento, se abran nuevos establecimientos de todo tipo, y que la gente acuda, viva y se divierta en este Ferrol que tiene un marco apropiado para el desarrollo de estas actividades y para ello es necesario la actuación de estos centros cívicos, como el, entre otros, «A Magdalena«, viene ejerciendo y por derecho propio, como los demás, seguro que necesitarían el poder contar con un local apropiado al respecto, en ese ejercicio de unir a la gente y facilitar los contactos directos y sobre todo el intercambio de ideas y aspectos de este mejoramiento vecinal, en ese referirme a un elemento primordial de la propia Ciudad y es que el centro cívico, es decir su corazón. Y en ese latir, sabemos de los muchos locales cerrados que tiene ahora misma la ciudad, incluso algunos edificios propiedad municipal o de la Xunta de Galicia, que podrían muy bien ofrecerse para estos cometidos.

REVITALIZACION CULTURAL

Los que apreciamos el arte como manifestación suprema del hombre y de su consecuencia natural, la cultura y sobre todo, y en caso, en lo que se refiere a la plástica, ya de cara al nuevo año que se aproxima, podemos ver con toda satisfacción, esa diversificación y potenciación de la oferta cultural general, anunciada en el programa del nuevo gobierno municipal, en el aspecto, sobre todo todo y entre otros, de la creación de ese futuro Museo de Ferrol/ Centro de Documentación, creación de un Consejo Municipal de la Cultura y la puesta en marcha de la convocatoria de un Premio Nacional de Pintura.

Y como desde hace muchos venimos apoyando la creación de ese Museo de la Ciudad, ya de antemano habría que saber que clase de museo queremos, aunque uno de antemano se inclinaría por el dedicado al de la Pintura local, ya que es preferible, nos parece, especializarse en un solo tema a no crear un museo donde se muestre una inconfundible amalgama de pintura, escultura, arte popular, muebles, objetos antiguos, libros….en una extraña mezcolanza, hibrido e indefinido. Y en este sentido, sería una solución, como cura de humildad, el limitarse a un arte local, pensando sobre todo en cuestiones de espacio y presupuesto. Y en el 2001, el recordado concejal de cultura, Bonifacio Borreiros, pensaba en la creación de un Comité de expertos que definieran el modelo que debería adoptar este futuro museo municipal…

Ferrol, puede muy bien apuntarse a ese arte pictórico, toda vez que hay cantidad y variedad, amén de calidad, de significados artista.. y aunque se trate de un museo monográfico no perdería, a nuestro juicio, en absoluto nada, sino que ganaría la partida a aquellos otros, que dse vienen denominando «contemporáneos», que han crecido como verdaderos hongos y que acaban no siendo de tanto pretender querer ser mucho…

Parece ser que se anda en busca del local… para ubicar este posible Museo, y aunque en su momento y tiempo se habían apuntado algunos, como el propuesto en su día por la hoy ministra Yolanda Díaz, hacia el «chalét de Canido», creemos debería ser lo más céntrico posible y existe, lo vemos cada día, un amplio local céntrico, en la mismísima calle Galiano, que nos parece reúne inmejorables condiciones para este proyecto de museo de arte de Ferrol.

ATENEO: NUEVA DIRECTIVA

Xabier Montero Dogil, que ha sido reelegido presidente de la entidad cultural, Vicepresidenta Ana Pernas, secretario Daniel Velasco, tesorero Florentino Martínez Contador , Alejandro Rey, Bibliotecaria Sonia Mautiz, Club de Lectura, Ángeles Seoane y Vocal Manuel Cendán. Y el veterano Ateneo Ferrolano ha celebrado estos días atrás asamblea general de socios y entre otros, ha nombrado una nueva junta directiva.

COFRADIA DE LA VELA.

Y felicitar por su nombramiento como Presidente del Comité Internacional de los Juegos Náuticos del Atlántico, del Capitán de Navio (r) Paco Quiroga, actual Presidente de la Cofradía Europea de la Vela, entidad ya con una larga singladura de actividades en favor de la Vela, con base en Vigo.

JORGE JUAN, MARINO Y CIENTIFICO

El último tomo de la prestigiosa Revista General de Marina, se la dedica al ilustre e insigne marino/científico Jorge Juan, en ocasión del 25o aniversario del fallecimiento de este marino, del que la ciudad de Ferrol mantiene una escultura en el Paseo de Herrera y una Cátedra.

La Revista que como decimos le dedica un monográfico, se abre con prólogo del AJEMA, Almirante ferrolano Antonio Piñeiro Sánchez, así como textos y trabajos de, entre otros, de los también Almirantes (r) Juan Rodríguez Garat y José Mª Treviño Ruiz, del CF y escritor Salvador Espinosa Glz. LLanos, del marinero reservista voluntario Alejandro Anca Alamillo, del CN (r) Mariano Juan y Ferragut, del CN (r) ferrolano Marcelino González, con aportación de alguno de sus dibujos.

Asimismo figuran aportaciones de los CC de FF Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo y de Salvador Moreno Soba, sobre «La organización hidrográfica internacional y su representación española. Pasado, presente y futuro«. Con el título «las aplicaciones actuales y futuras de la investigación espacial», escriben los TT de NN David Rodríguez y Manuel A.. Sánchez Piedra.

El CF Oscar Ortega aporta el interesante trabajo sobre la «Desaparición del Crucero Reina Regente: Hipótesis de sus causas y localización. Propuesta de plan de prospección».

Los CC de FF Miguel Angel Lobeiras de la Cruz y Gustavo A. Gómez-Pimpollo y el CC Alberto Fernández Ros, aportan el trabajo titulado «El proyecto de transformación digital del Instituto Hidrográfico de la Marina. Hacia la automatización de la producción cartográfica».

Los TT de NN Manuel Sánchez Piedra y David Rdz. Collantes, aportan un texto sobre «La preocupación por la situación futura del espacio».

El CF JL Sánchez de Lamadrid y el CC Rusillo Diaz-Obregón escribe en torno a «Primeros pasos en el uso de vehículos no tripulados para la producción cartográfica».