Formoso defende as renovables e a dixitalización como eixos estratéxicos para o futuro enerxético de Galicia

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou na inauguración do congreso Enerdixital, sobre enerxía e dixitalización, que se celebrou na Coruña o xoves 23 e venres 24, no cal diferentes expertos da materia trataron o tema da transición enerxética.

Formoso destacou que Galicia “é un territorio enerxético”, cun enorme potencial nas enerxías renovables. “Somos a segunda comunidade con maior produción eólica do Estado e durante moitos días do ano pasado, suministramos case a metade do consumo nacional”, afirmou.

Segundo indicou o presidente provincial, “o noso obxectivo debe ser avanzar cara a independencia enerxética a través dun modelo de xestión verde, no que a economía circular, a dixitalización e a transición enerxética sexan eixos estratéxicos na nosa provincia”.

“É preciso garantir a viabilidade dos proxectos industriais estratéxicos para o futuro de Galicia, que requiren a garantía de subministro enerxético limpo e a un prezo competitivo, para deste xeito, poder reter o talento e que a nosa xuventude non teña que marchar, despois dun gran esforzo económico e familiar, e desenvolver as súas ideas noutros países do mundo” engadiu.

Por último, indicou que “a Deputación seguirá poñendo o seu grao de area a través de, entre outras cousas, foros como Enerdixital, que facilitan a reflexión sobre o avance das enerxías renovables, cales son as súas dificultades, e como se pode mellorar na súa execución e aplicación aos diferentes ámbitos”.

O Congreso Enerdixital e as diferentes aplicacións da dixitalización

O congreso de Enerdixital está organizado por Cluergal (Clúster de enerxías renovables de Galicia), unha entidade na que teñen cabida os tecnólogos, promotores, distribuidores e outras organizacións relacionadas co sector das enerxías renovables e a sustentabilidade.

O evento conta tamén coa colaboración do Instituto tecnológico de Galicia, ademais do CETIM (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial), CITMAGA (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia) e FEUGA (Fundación Empresa – Universidade Galega).

O simposio contou cun total de seis sesións, organizadas entre o citado xoves e venres para falar sobre enerxía e dixitalización, ademais dunha visita ao novo Galaxy Lab da Cidade das TIC.

A primeira sesión do xoves, na xornada de mañá, tivo como temática a Dixitalización en xestión enerxética; a segunda foi sobre Dixitalización en mantemento e xestión enerxética activa e a terceira xirou en torno aDixitalización en iluminación.

Na xornada de tarde realizouse unha visita ao Galaxy Lab, que foi inaugurado esta mesma semana na Cidade das TIC.

A xornada do venres iniciouse coa cuarta sesión, que tivo como tema de conversa a Intelixencia Artificial aplicada ao sector enerxético; a continuación falouse sobre a Dixitalización de redes e Comunidades Enerxéticas e, por último, pecháronse as sesións coa de Dixitalización e transición enerxética en entornos industriais e portuarios.