El Café Candelas O Parrulo “B” se lleva el derbi comarcal ante O Esteo

El Café Candelas O Parrulo “B” suma tres puntos importantes en el derbi comarcal ante O Esteo, tras imponerse por 8-2, en la 8ª jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba con los ferrolanos queriendo tener el control del juego en los primeros minutos y con O Esteo basando el suyo en media pista. Casi no se habían producido ocasiones claras cuando, a los seis minutos, Keita se quedaba solo delante de Joan en un contragolpe, picándole el balón desde el lateral a su salida y abriendo el marcador.

Los de As Pontes no tuvieron tiempo a reaccionar, porque tan solo un minuto después Keita volvía a marcar para hacer el 2-0 de tiro cruzado raso en el borde del área tras recibir un buen pase de Dani. Esta alegría duraba poco porque O Esteo no bajaba los brazos y se volvía a meter en el partido con un gol de Costi en la frontal del área por raso colocado al palo.

El Café Candelas O Parrulo “B” no quería llevarse sustos y a punto estuvieron de hacer el tercero en un centro de Keita desde la línea de fondo a Brais, al que no llegaba por muy poco, mientras que, en la otra área, Héctor lo intentaba con un tiro cruzado en el borde del área que despejaba Canoli bajo palos.

Los ferrolanos tenían las más claras como en una buena jugada al primer toque con un tiro de Aarón dentro del área que lograba despejar Joan, pero en el minuto 15, Dani se convertiría en otro de los protagonistas de este derbi al anotar dos goles en pocos segundos. El 3-1 en la frontal del área por raso, culminando una buena jugada de equipo, tras un tiempo muerto y, a continuación, en otra rápida jugada colectiva hacía el 4-1 con un tiro en la frontal del área colocado al palo.

Los de As Pontes querían recortar distancias y a punto estuvieron de conseguirlo con un tiro de Héctor al palo en la frontal del área, como también desde el mismo sitio lo intentaba Martín, encontrándose con Canoli. El portero ferrolano estaba acertado con sus intervenciones, evitando también con su pierna un uno contra uno de Cokito al contragolpe.

A falta de pocos segundos para el descanso, la pizarra del Café Candelas O Parrulo “B” volvía a salir a la perfección con un gol de Aarón al segundo palo en una jugada de saque de esquina, dejando el marcador en 5-1.

En los primeros minutos del segundo tiempo el juego era de ida y vuelta, sin un dominador claro, como tampoco había llegadas claras a ninguna de las dos áreas, pero a los cuatro minutos, Brais conseguía hacer el 6-1 con un gol por toda la escuadra desde el borde del área y, casi sin tiempo para asimilarlo, Keita se quedaba solo delante del portero, picándole el balón a su salida, consiguiendo su particular hattrick con el 7-1.

O Esteo quería cortar este juego y a falta de once minutos decidía sacar a Héctor como portero-jugador. Los ferrolanos no empezaban bien defendiendo este juego de cinco al anotar Álvaro el 7-2 al segundo palo en la primera jugada, aunque mostraron firmeza defensiva en los siguientes minutos, evitando las llegadas de los de As Pontes e incluso teniendo Dani una doble ocasión dentro del área en una jugada de falta que evitaba el portero Joan o un tiro de Brais en la frontal del área al que no llegaba Miguel Caeiro por muy poco al segundo palo. Finalmente, a falta de pocos segundos, Fer se hacía con un balón en media pista con este juego de cinco, anotando a portería vacía el definitivo 8-2.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 9 puntos, en el 10º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Inversia Seguros A Estrada Futsal, en un partido que se disputará el sábado, a las 17:00 horas, en el Pabellón Manuel Coto Ferreiro (A Estrada).

Café Candelas O Parrulo “B”: Canoli, Fer, Aarón, Turbi, Álex Moñino – también jugaron – Pansi, Keita, Dani, Brais, Miguel Caeiro y Cristian.

O Esteo: Joan, Héctor, Cokito, Alejandro, Álvaro – también jugaron – Sergio, Costi, Martín y Juan Lamigueiro.

Árbitros: Daniel Díaz-Faes Rojo y Jonatan Fandiño Rodríguez, junto con Manuel Martínez Suárez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a los visitantes Cokito, Alejandro, Álvaro y Martín.

Goles: 1-0 Keita min.6, 2-0 Keita min.7, 2-1 Costi min.7, 3-1 Dani min.15, 4-1 Dani min.15, 5-1 Aarón min.19, 6-1 Brais min.24, 7-1 Keita min.25, 7-2 Álvaro min.29, 8-2 Fer min.39.

Pabellón: A Malata.