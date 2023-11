La JGL de Ferrol aprueba el expediente de licitación de rehabilitación del local de la AVV Serantes

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó que la Junta de Gobierno Local JGL celebrada este lunes 6 aprobó el expediente de licitación de la contratación de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación integral del local sociocultural de la AVV Serantes en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.

“Para chegar hoxe a esta aprobación tivemos que realizar máis dunha ducia de trámites que non estaban feitos cando chegamos ao goberno. Non se podía licitar porque o expediente non estaba completo”, ha afirmado el regidor

Así lo constata el informe solicitado al servicio de Contratación que da cuenta de las omisiones y trámites que faltaban por realizar antes de poder sacar a licitación el expediente de las omisiones y trámites que faltaban por realizar antes de poder sacar la licitación o expediente.

“Os técnicos fixeron un gran traballo en tempo récord para que se puidera completar o expediente que non estaba finalizado e tiña unha serie de omisións no proxecto de obra e na documentación preparatoria da licitación que foi preciso subsanar para dar cumprimento á normativa Next Generation” y, en particular, en las bases reguladoras de la Línea PIREP LOCAL (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) convocada por Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero para la concesión de ayudas a la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, el regidor recordó que el 10 de mayo el servicio de Urbanismo crea el expediente de licitación y, días más tarde, lo remite al servicio de Contratación solicitando la realización de los trámites necesarios de cara a su aprobación y posterior licitación.

Según el informe de Contratación en la documentación preparatoria se constata que:

No se hacía mención a los hitos y objetivos a los que contribuye la concreta actuación

No se aludía a los indicadores para su cumplimiento

No se cita el cumplimiento del principio DNSH (No Causar Daños Significativos en medio Ambiente) para el objetivo de mitigar el cambio climático

Tampoco se hacía referencia a los deberes en materia de etiquetado verde y digital ni a los mecanismos de control

No se aludía a la obligatoria existencia de un Plan de medidas antifraude (que se aprobó el pasado mes de octubre en pleno)

No se menciona un mecanismo específico de solución de los conflictos de interés

No se deja constancia de la inexistencia de doble financiación, entre otras cuestiones.

Rey Varela reveló también que el informe de Contratación detectó en este expediente incompleto que:

No existe constancia del cumplimentación de las actuaciones relacionadas en la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR (evaluación de riesgos, banderas rojas…).

Tampoco existe constancia de la creación en la Plataforma COFFEE del nodo correspondiente al subproyecto en cuestión y su correspondiente planificación, requisito indispensable para poder crear el instrumento jurídico (contrato) que permitirá obtener el código de operación necesario para realizar el análisis de conflicto de interés a través de la plataforma MINERVA, como trámite ineludible previo a la apertura de ofertas.

Una vez detectadas todas estas omisiones,“o 20 de setembro, cando levamos tres meses gobernando, modíficase a documentación preparatoria para adaptala aos requerimentos da normativa Next Generation e ao día seguinte apróbase un nuevo proxecto de obra de data 18.09.2023, que modifica ao anterior, a efectos de axustar a documentación ao solicitado nas bases da convocatoria Línea 1 PIREP”.

El 21 de septiembre se remite nuevamente el expediente, ahora completo, al servicio de Contratación y seis días más tarde se firman los pliegos administrativos y el informe propuesta de aprobación del expediente de licitación.

El 2 de octubre se incorpora al expediente de licitación el informe jurídico favorable, así como el test de evaluación de riesgos para el presente contrato. A mediados de mes se incorporó, también, el test de evaluación de riesgos específicos de fraude, conflictos de interés y doble financiación del expediente.

Y, por último, el 2 de noviembre Intervención municipal emite informe de fiscalización del expediente de licitación.

Esta es toda la tramitación que estaba pendiente y hoy está completa.“Este Goberno non se esqueceu deste proxecto, todo o contrario, o tivemos moi presente dende que empezamos e así o demostra xa que dedicamos estes meses a facer todos os trámites”. “Este Goberno ante un problema busca unha solución, como xa fixemos con outras obras”,

afirmó el alcalde.

Detalles del proyecto

Rey Varela recordó que el pasado 3 de julio la JGL aprobó la modificación del proyecto básico y de ejecución de la ampliación del local social de Serantes.

“Tivemos que axustar os prazos de execución do proxecto e aprobar esta nova versión do mesmo xa que conta cunha subvención dos Fondos Europeos, que non imos permitir que se perda”.

O prazo de execución redúcese de 12 a oito meses, para que poida estar listo o 30 de setembro do 2024.

El presupuesto del contrato asciende a 604.753,14 euros (21% IVA incluido). El Ayuntamiento pondrá el 64,32% (388.975,99 euros) y el resto, el 35,85% (215.777,15), se financiará a través de los fondos Next Generation, siendo el primer proyecto sufragado con estos fondos en el Ayuntamiento de Ferrol.

A través de esta actuación integral se aumentará la funcionalidad, accesibilidad de las instalaciones y se llevará a cabo una redistribución de la zona exterior del local. Asimismo, se mejorará la eficiencia energética con la instalación de placas fotovolcaicas. El nuevo volumen proyectado será destinado al ambigú y sala de reuniones con una superficie útil de 90 metros cuadrados. Además se mejorará el estacionamiento para vehículos.

Una vez aprobado el expediente de licitación por la JGL se publicará en la Prataforma de Contratación del Estado. A partir del día siguiente al de la publicación, habrá 20 días naturales para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

“Trataremos de acelerar o máximo posible a contratación para poder cumprir os prazos e que estea lista a 30 de setembro do 2024 para que os veciños poidan gozar deste renovado espazo”, señaló el alcalde, José Manuel Rey Varela.