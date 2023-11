Conferencia de Penas Patiño na SGHN de Ferrol, sobre a moratoria na caza de baleas en Galicia

naturalista e socio fundador do antigo Grupo Ornitolóxico Galego

Xosé Manuel Penas Patiño ten unha recoñecida traxectoria como ornitólogo e divulgador, sendo coautor da primeira guía de aves de Galicia en galego. Foi precursor no seguimento dos cetáceos nas costas galegas e da súa caza dende as factorías de Caneliñas e Morás, último reduto dunha etapa de intensas capturas que non respectaban os cupos oficiais e comprometían o futuro dos grandes cetáceos.