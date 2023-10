As Somozas inicia las obras de la red de saneamiento en Coto

El Ayuntamiento de As Somozas continúa con el plan de mejora de la red de saneamiento municipal y comienza las obras para la puesta en marcha de una estación depuradora, en el lugar de Coto, apta para filtrar y purificar una carga de agua residual correspondiente a 100 habitantes.

Con la instalación de la nueva depuradora se optimizará el funcionamiento de la red de saneamiento y mejorarán las calidades de las aguas y de los sistemas fluviales.

El alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, ha destacado “a importancia e o compromiso do grupo de Goberno pola renovación das infraestruturas do municipio, que permiten mellorar os servizos e por tanto a calidade de vida da nosa veciñanza”