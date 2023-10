Jens Dekker e Laura Verdonschot vencen no Ciclocross Internacional Lago de As Pontes

Xosé Ferreiro

Este xoves festivo, desde primeira hora da mañá e ao longo de boa parte do día, tivo lugar no Lago pontés a Copa de España de Ciclocross Lago de As Pontes, nas categorías Master, Élite, Sub23, Junior e Cadete.

Nas féminas revalidou o triunfo do ano pasado a belga Laura Verdonschot, que tamén comanda a clasificación xeral. Segunda foi Sofía Rodríguez e terceira a cinco veces Campiona de España Lucía González Blanco. Cuarta e mellor sub23 foi a tamén belga Julie Brouwers.

Nunha carreira trepidante impúxose o holandés Jens Dekker, Campión Mundial e Europeo Junior en 2016. Felipe Orts non puido repetir o triunfo do ano pasado e quedou segundo o cinco veces Campión de España. A terceira posición foi para o belga Thijs Aerts. Cuarto e gañador sub23 Miguel Rodríguez e comanda a clasificación Kevin Suárez.