Ola Ferrol-Hablemos de arte, de publicaciones y temas de la Armada

Carlos Barcón, periodista vocacional y pintor

DE UN OTOÑO ARTÍSTICO

Parece ser que lo que añoramos del pasado no es el pasado, es nuestra niñez. El pasado es tan malo y tan bueno como el presente o el futuro en todas las épocas, pero la niñez, que quieren que les cuente, es única. Y la mía, en particular, daría para muchos capítulos, especialmente en el terreno artístico, ya que desde muy chaval, posiblemente ocho o nueve años, acompañaría a uno de los novios de una de mis hermanas, concretamente Esther, –el más tarde Coronel Médico de la Armada Pepe Brotóns Picó– en su actividad de pintor de campo, llevándole su maletín de pinturas y lienzos, viéndole pintar frente a la naturaleza, aunque ya ven como son las cosas, al paso del tiempo, él no seguiría con el tema de la pintura y uno sí, como muchos saben y sobre todo en ese pintar sobre temas de la mar, posiblemente, por mi paso por la Armada, y frecuentes navegaciones a bordo del Crucero «Canarias» o del Destructor «José Luis Díez«… llevando a a cabo una relación con el mar de amistad antigua y de complicidad respetuosa, porque, por si no lo saben, el mar impone respeto.

El barco, por bueno que sea, cabecea y cruje, quejándose seguramente de la fatigosa travesía y de la sensación de soledad inmensa y de desamparo que produce ver sólo la mar… que en muchos casos provoca una melancolía que no todo el mundo es capaz de soportar con serenidad. Aunque ya desde tierra, sobre todo mirando nuestras playas y arenales, el mar es de las cosas más hermosas que al hombre le es dado el contemplar… aunque aqui, desde hace muchos años, se viene diciendo, insistiendo machaconamente, que la Muralla del Arsenal, no nos deja ver el mar-la mar… cuando de sobra es sabido que el tirarla solamente nos dejaría ver viejos edificios, un llamado Puerto Chico y poco más, haciendo caso omiso a personas o entidades de categoria como sería, entre otras y en su dia, la dicha por una significada asesora de la Unesco en conservación del Patrimonio de que «el conjunto que forma el Arsenal, A Magdalena y los Castillos como único en el mundo» y «Que tirar la muralla para unir la ciudad a la dársena sería un grave error».

Hace años, muchos años posiblemente, diferentes pintores locales le proponían a la Armada, el pintado de dicha muralla, entre la Puerta del Dique y la Puerta del Parque del Arsenal, con temas alusivos a la Armada, desde su nacimiento hasta los buques de la época actual, que sería un escaparate vivo, actual y representativo pictóricamente e ilustrativo de la proyección de la Marina a través del tiempo… ese tiempo del que nunca más se supo.

INTERÉS ARTÍSTICO

El interés artístico en Ferrol y en la Comarca, se centra estos días en el ofrecimiento de algunas exposiciones que no dudamos de calificar de excelentes. Dos de ellas las anuncia el programa cultural de nuestro Concello, ya que por una parte la que cada año nos organiza la veterana Asociación de Artistas SAF, con esa celebración del 40º Salón de la Mujer en la Pintura, y que como bien dice el periodista y secretario general de dicha entidad, Pedro Sanz, en el catálogo «»Este XL Salón que presentamos tiene sus raices en los que le precedieron, apoyando y manteniendo la presencia de la mujer en la pintura, que seguiremos manteniendo, y que confirman que, aunque son todas las que están y no todas las que son, la situación de la mujer en el Arte está cambiando radical y afortunadamente para bien»».

Una exposición abierta en la sala Bello Piñeiro, del Centro Cultural Municipal Torrente Ballester, de cerca de cuarenta mujeres pintoras que presentan lo último de su actual quehacer y a las que se les entregaron libros de arte donados por el propio Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña, con asistencia a la inauguración del Pte de la SAF Díaz-Casteleiro, el Catedrático de Música Miguel Brotóns, el pintor y miembro de la Academia de BB AA de Galicia, Carlos Barcón, la comisaria del Salón y pintora, Corin Cervera, el Almirante Jefe del Arsenal Ignacio Frutos Ruiz, las concejalas del PP, Elvira Miramontes Más y Pamen Pieltain, la concejala del PSOE y periodista Eva Martinez Montero y el Pte del Casino Ferrolano Alberto Vázquez Santiago.

Elvira Miramontes, en representación del Concello, diría, entre otras cosas, » Grazas á SAF polo voso apoio incondicional á promoción da arte, da arte en todos os seus ámbitos o que permitiú a consolidación de salóns coma este que leva catro décadas celebrándose».

El Salón ofrece asimismo unas vitrinas con algunas de las muchas publicaciones y catálogos editados a lo largo del tiempo por la propia Asociación SAF.

Un veterano Salón, cuya primera edición se celebraría en diciembre del 1980, en la desaparecida Galeria de Arte MUSEUM, dirigida por Carlos Barcón y que organizada por la SAF, expondrían, en esta primera ocasión, Josefina Silvar, Cachita Núñez, Maria Luisa Núñez, Virichy Más, Angeles Quiroga, Ana Mª Sánchez, Emilia Martinez, Eva Freijomil, Manolita Diaz, Reyes Goas, Belén Andrade, Sofia Falero, Mercedes Ramos, Lola Ibañez, Paloma Jaén, Loly Fernández, Isabel Núñez, Mª Jesús Millarengo, Rosa Galdo, China Casares, Maruja Yañez y Lupe Silva.

Paralelamente otra buena exposición a instalar en el Centro Cultural Torrente Ballester, será la organizada por buenos amigos, sobre la desaparecida figura de un romántico del arte, como era nuestro recordado amigo y colega, SUSO BALADO, fallecido en marzo del pasado año y del que recordamos, no solamente su buen hacer en la pintura, y el dominio de la guitarra, Primer Padrino de la Rondalla «Só Elas», era como lo recordamos un hombre tranquilo y amante del cante y de la música toda.

Y en la Casa da Cultura de Fene expone el destacado pintor JOSÉ MANUEL PEREIRO, socio de la SAF, con excelente cuadros al óleo, bajo la titulación de «Auga e Lume», manteniendose fiel a la pintura figurativa, si bien con la fluidez y libertad con que hoy se entiende tal adhesión, interpretando la realidad visible a través del tempramento del pintor, que extrae de aquélla los ecos adecuados a su sensibilidad, enriqueciendolos. PEREIRO, siempre activo y entusiasta, recrea esa realidad circundante que tan bien conoce, a base de alardes de color, poblando de matices y de tonalidades, paisajes conocidos, el bodegón y otros. Una obra que ahora nos presenta que en conjunto vemos ha adquirido madurez, peso, equilibrio y expresividad.

Ya por último, en el céntrico y acogedor espacio de Enrique Vázquez, sito en la calle Sánchez Barcaiztdegui, 9 bajo, exposición de YO BIC y YOVINO.

DE SOCIEDADES CULTURALES

No todas van a ser alegrias, sino que nos hemos enterado estos dias del cierre total de la Asociación de Amas de Casa, que tenían su sede abierta en la calle Maria, frente a la Plaza de Amboage y que desde hace años mantenian con plena actividad mis buenas amigas, Rosa Pérez Celada, hija de nuestro recordado amigo y pintor Juan Pérez Casal y Carolina Fernández, como activa directiva. Un terminar de esta ya veterana asociación, que por lo visto no han encontrado personas que quisieran hacerse cargo de la misma… según me cuentan.

Un poco más lejos, en Narón, la joven Asociación Narón Amigos del arte «Narart» que preside con todo interés y ganas nuestro buen amigo Ignacio Dapena, no encuentra tampoco directivos para proseguir en esa interesante labor cultural y artistica, «encontrándose a cuadro», por lo que el dia 20 del actual, convocará Asamblea para ver si se anima alguno o alguna, para incorporarse al buen hacer de esta necesaria y joven asociación cultural, ubicada en Narón.

COMO UN TORRENTE DE RECUERDOS

Y cae en mis manos un viejo libro titulado «Aprendiz de hombre», de Gonzalo Torrente Ballester, en su 7ª edición, 1965, editado por Doncel, y declarada de texto para enseñanzas de Educación Politica en 2º Curso del Bachillerato General y donde el autor, que como bien sabemos ha escrito lo suyo,–La saga/fuga de J.B., , Los años indecisos, La Isla de los Jacintos Cortados,Los gozos y las sombras, etc.. habiendo sido Bibliotecario de la biblioteca del Casino Ferrolano, autor de obras de teatro, crítico de cine, profesor, colaborador de prensa, padre de familia numerosa… escribía sobre la Convivencia, la familia, la empresa común, los amigos, el trabajo, la persona… etc…

Un más que reconocido escritor ferrolano, nacido en un valle de Ferrol, Serantes, donde viviría la magia, el raciocinio y la reflexión. Un entorno misterioso fuente de inspiración que en sus libros ha plasmado con realismo y ficción, fallecido en un enero del 1999 y que ahora, al cumplirse sus 25 años de tal fallecimiento, la veterana SAF, para finales de este año, le dedicará un cuaderno, con acertada música del Compositor, profesor y Catedrático de Música Miguel Brotóns, Vicepresidente 1º de la Sociedad Artística, compuesta a partir de la biografia del escritor en su pensamiento filosófico y fragmentos de sus obras literarias.

NOTICIAS DE MARINA

Y entre otras, que comentaré, la REVISTA GENERAL DE MARINA, fundada en 1877,y que dirige con toda profesionalidad el CN (r) José Sánchez Arancón y que ya en su primera página aparece, junto a su fotografia, el Almirante Jefe del EM de la Armada, el mugardés Antonio Piñeiro Sánchez, con palabras dedicadas, entre otras, a esta centenaria y prestigiosa publicación que edita la Armada.

El CN José E. Regodón, escribe sobre «El primer tributo de sangre. Centenario del primer accidente mortal de la Aeronáutica naval» y el tambien CN. Rafael Delgado Carpenter, lo hace sobre «La Esubo. 80 años asegurando la columna vertebral de la Armada».

Sobre «Una aproximación a la necesaria evolución de los procesos de calidad en la Enseñanza» , escribe el CC Juan J. Rivas Calvar y el CF. Federico Yanguas Guerrero, lo hace sobre «Consideraciones sobre el patrimonio de la Armada».

En el acostumbrado espacio La Mar en la Filatelia, del CN (r) ferrolano Marcelino González, escribe sobre el acorazado BISMARCK.

En el apartado de «Libros y Revistas» aparece, entre otros, el libro del CN Juan Escrigas Rodriguez, actual Director del Museo Naval de Madrid, sobre «La inteligencia en las operaciones navales de 1898. Consecuencias de una estrategia improvisada», de Edic. Silex, y colección de la Academia de las Ciencias y Artes Militares.

Comentado por el Coronel de IM Joaquín Ruiz Díez del Corral, en la que, entre otras cosas, señala que «»Estamos ante una obra de singular importancia, que desde un original enfoque pone de manifiesto los muchos fallos cometidos en la preparación y desarrollo de la guerra, pero en la que también se evidencia que los esfuerzos desplegados por la Armada en aquellas campañas ultramarinas fueron enormes, como lo fueron la disciplina, abnegación, sacrificio y heroismo de sus hombres».