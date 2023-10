Cristóbal Parralo (Racing de Ferrol): “El que espere un partido fácil ante FC Cartagena está muy equivocado”

La semana intensa del Racing de Ferrol tendrá su punto final este domingo, recibiendo al FC Cartagena, en la 10ª jornada de LALIGA Hypermotion, que se disputará a partir de las 18:30 horas, en el Estadio de A Malata.

En la víspera del partido, comparecía en la tradicional rueda de prensa previa el entrenador racinguista, Cristóbal Parralo, celebrada en el mismo escenario.

Este es el tercer partido de la semana “nos centramos en la recuperación y en los que ha tenido menos minutos estén en condiciones” y hasta el momento del partido “hay tiempo de recuperar”, en un duelo “complicado y difícil que tenemos que sacar adelante.”

A medida que fueron pasando los días en esta semana “fuimos tomando decisiones” y para el partido de mañana “sacaremos el equipo más competitivo”, aunque Pumar llega a este partido “con unas molestias” y Moi vuelve a la convocatoria tras cumplir su partido de sanción tras su polémica expulsión ante el RCD Espanyol.

El Racing de Ferrol “está preparado para afrontar esta semana” y reconociendo que están trabajando a nivel de preparación para que no se produzcan lesiones tras esta intensidad de partidos “aunque afortunadamente esto no sucede en todas las semanas.”

El FC Cartagena es un equipo que ha cambiado de técnico “porque las cosas no han empezado bien” y ahora su objetivo inmediato “es conseguir los puntos que no han podido lograr”, pero Cristóbal Parralo no quería fiarse de esta situación “ya que tienen una plantilla muy buena y van a ir para arriba”. Si alguien espera un partido fácil “está muy equivocado”, será un partido “muy complicado y muy difícil.”

Sobre el terreno de juego “no podemos tener precipitación y ser fieles a nuestras ideas”, pero siempre “adaptándonos a las decisiones y tener la iniciativa en juega”, ante un rival “que también juega y hay que saber cómo jugarles.”

El equipo llega a este partido “bien anímicamente”, por lo que espera en este segundo partido delante de la afición “continuar a este nivel”, reconociendo que puede “haber vaivenes durante la temporada, pero si estamos juntos será mucho mejor.”