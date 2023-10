Este jueves pleno extraordinario de la corporacion de Ferrol para la aprobación definitiva de los presupuestos

La comisión de Hacienda del concello de Ferrol celebrada en la mañana de este martes dictaminó las 42 reclamaciones presentadas por los grupos municipales del PSOE, BNG y un particular a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio del 2023. La concejala del área, Susana Sanjurjo, reveló que “en base al informe de la Intervención municipal, de las 42 reclamaciones presentadas 41 se inadmiten ya que

no están en los supuestos legalmente recogidos para reclamar o impugnar el presupuesto, se tratan de cuestiones de oportunidad, que no de legalidad”.

Con respeto a la reclamación presentada por el Grupo municipal del PSOE sobre la solicitud de una partida para la redacción del proyecto de reparcelación para el Sánchez Aguilera, se inadmite porque “el proyecto ya fue aprobado en la XGL de 3 de abril del 2023”.

Sanjurjo avanzó que el Gobierno local estudiará la posible inclusión de estas propuestas en los presupuestos del 2024, en los que comenzará a trabajar ya este mismo mes una vez finalice este proceso.

En relación a la reclamación que se desestima, que es del Grupo municipal del PSOE, correspondiente a que no se incluye en el presupuesto los programas anuales de actuación, inversión y financiación de la sociedad pública de Emafesa consta informado por la interventora municipal que, según sentencias de supuestos similares, la inclusión de ese anexo tiene naturaleza de información y su

omisión no invalida el expedente presupuestario.

Por su parte el BNG y FeC emitieron comunicados en los que muestran su decepcion por no haberles sido admitidas las enmiendas presentadas, si bien FeC no las presentaron en registro al serles rechazadas anteriormente en comisión.

Pleno extraordinario

El pleno extraordinario del jueves, que se celebrará a las 19:00 horas, será el que desestime, inadmita y luego apruebe definitivamente el presupuesto del 2023, que deberá ser publicado en el BOP y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.