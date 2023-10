María Rivas subliña en Fene a solidariedade e heroísmo do persoal de Salvamento Marítimo

A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, participou nos actos de homenaxe que organizou o Concello de Fene para recoñecer o labor do persoal de Salvamento Marítimo que presta servizo na base instalada nesta localidade.

Tras sinalar que “non hai nada que mereza maior respecto que protexer a vida das persoas e a vida do medio natural no que vivimos” destacou que os homes e mulleres de SASEMAR son mostra deste dobre compromiso, que asumen con solidariedade e con heroísmo en cada emerxencia.

A subdelegada puxo como exemplo deste servizo ao persoal destacado na Estratéxica de Salvamento de Fene, que vén de obter a Mención de Honra ao valor excepcional da Organización Marítima Internacional (OMI) en recoñecemento a unha das súas accións máis complexas.

María Rivas lembrou que a Sociedade Estatal Salvamento Marítimo atendeu en 2022 as emerxencias de 39.594 persoas e de preto de 6.000 embarcacións. “Números que evidencian que Salvamento Marítimo é, sen dúbida, unha das iniciativas máis exitosas de servizo público en favor da vida e da seguridade das persoas” subliñou.

BEC de Fene

A Base Estratéxica de Salvamento e Loita contra a Contaminación (BEC) de Fene está integrada na rede de bases estratéxicas de Salvamento e Loita contra a Contaminación Mariña, distribuídas ao longo do litoral. Este tipo de bases conta cun equipo de intervención especializado que se traslada ao lugar do accidente xunto co equipamento requirido.

Neste tipo de operacións, a capacitación e experiencia dos profesionais é esencial para garantir a resposta correcta a escenarios moi diversos. Nas bases estratéxicas realízase o mantemento do material, garantindo a súa total operatividade e dispoñibilidade inmediata. Contan con instalacións para o mantemento, lavado e reparación dos equipos de loita contra a contaminación.

Ademais, en Fene, Salvamento Marítimo dispón ademais, dunha base subacuática con mergulladores de Ardentia Marine e equipos de intervención submarina (sistemas de mergullo con aire comprimido, mesturas de gases e mergullo a saturación, así como robots submarinos a control remoto) preparados para a súa mobilización inmediata e dispoñibilidade.

Mención de Honra

O Concello de Fene deseñou un programa de actos para celebrar a recente condecoración outorgada pola Organización Marítima Internacional (OMI) ao equipo de Salvamento Marítimo da base de Fene e a unidade de intervención demergullo de Ardentia Marine. Ambos recibiron a Mención de Honra ao valor excepcional por parte da principal organización internacional de protección do mar en recoñecemento ao rescate con vida dun tripulante que quedou atrapado no seu veleiro o 2 de agosto do pasado ano.

María Rivas salientou que este operativo, ademais de “reflectir a pericia e valía dos traballadores e traballadoras de Salvamento Marítimo de Fene” deixa ver a “importancia da coordinación entre corpos e administracións”, xa que o rescate contou co apoio das embarcacións Betelgueuse e Sar Gavia, o helicóptero Helimer 402 no que se trasladou ao tripulante ao aeroporto de Alvedro, e os efectivos do Servizo Marítimo da Garda Civil e de Gardacostas de Galicia.

No rescate participaron 6 membros da base de Fene coordinados polo técnico responsable de Operacións Especiais, Vicente Cobelo.