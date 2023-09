El ayuntamiento de Ferrol anuncia en comisión que las obras en A Malata deberían continuar por la cubierta

La concejala de Urbanismo de Ferrol, Blanca García, informó este miércoles en la comisión del área, ante las preguntas de los grupos de la oposición, que la intención del gobierno local es seguir avanzando en las mejoras del estadio de A Malata. La edila avanzó que los trabajos deberían continuar por la cubierta debido al mal estado en el que se encuentra.

García avanzó también que se están buscando todas las vías de colaboración posibles y que todas las administraciones públicas se puedan implicar al igual que ya hizo la Xunta de Galicia el pasado mes de julio, suscribiendo un acuerdo con una inversión de cerca de 550.000 euros.

Esta aportación económica permitió renovar las carpinterías metálica y de madera, y las instalaciones eléctrica, de fontanería, de climatización y de ventilación. También contempla la instalación de megafonía de seguridad y la limpieza y saneamiento de la cubierta, entre otras acciones. El objetivo de todas estas actuaciones fue solventar las graves deficiencias relacionadas con la seguridad que presentaban estas instalaciones emblemáticas de la ciudad.

Por su parte el grupo socialista del Concello de Ferrol, en el marco de esta comisión de Urbanismo ha solicitado información sobre las obras que se están ejecutando en el estadio de A Malata y, a este respeto, ha reclamado que después de la suspensión de la obra decretada por el gobierno de Rey Varela y el anuncio de la semana pasada del levantamiento de la suspensión de la misma, se establezca un plazo para su finalización

El concejal socialista Julián Reina insta al regidor del Partido Popular a no parar el proceso de rehabilitación del estadio, iniciado durante el mandato anterior que ha propiciado la apertura del fondo norte del estadio y la resolución de las patologías que sufría esa parte del campo de fútbol.

El edil ha recordado que, según el estudio de patologías, el siguiente objetivo es el del relevo de la cubierta, por lo que, tras preguntar al gobierno de Rey Varela si existía proyecto para continuar con la rehabilitación y comprobar que no hay nada al respeto, solicitó al alcalde que contrate el proyecto para la segunda fase, el relevo de la cubierta completa.

“Xa paralizou as obras da primeira fase; que non paralice a recuperación do estadio”, manifestou Reina, que ironizó diciendo que “a aposta polo Racing de José Manuel Rey é de moito pico e pouca pa”

El grupo socialista propone, finalmente, que se implique a otras administraciones, como Diputación y Xunta, en la recuperación del estadio.