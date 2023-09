El Psoe Ferrol lamenta que el gobierno pierda la oportunidad de convocar la I Feria Modernista

El grupo municipal socialista del Concello de Ferrol lamenta que el gobierno de Rey Varela haya perdido la oportunidad de promover la que sería la I Feria Modernista de Ferrol y destine esa partida a organizar una actividad igual a la desarrollada por el anterior ejecutivo local hace seis meses.

Se refieren los socialistas al anuncio realizado por la concejala de Turismo, María del Carmen García Fraga, que indicó que del 4 a 6 de octubre tendrá lugar un fam trip, con la presencia en la ciudad de un máximo de diez agencias de turismo y medios especializados, con un importe que ronda los 14.000 euros, para promocionar Ferrol.

«Estamos a favor de todas as accions que supoñan promocionar a nosa cidade, pero non entendemos que isto sexa a costa de renunciar a unha partida que nós deixamos reservada dentro da subvención de turismo da Deputación Provincial, e que, ademais, esta decisión sexa para organizar actividades senón idénticas, si moi similares ás que fixemos no anterior goberno pouco antes das eleccións», ha manifestado la edil socialista Eva Martínez Montero.

La concejala del PSOE, que ha solicitado toda la información relativa al fam trip en la comisión de área, ha criticado los pasos atrás dados por el Partido Popular en la promoción del Modernismo, uno de los pilares en los que se debe sostener, a su juicio, la puesta en valor de Ferrol, y por los que más se ha avanzado durante el gobierno de Ángel Mato.

En este sentido, Martínez Montero ha recordado que los actuales responsables municipales han renunciado a participar este mismo mes de septiembre en la Feria Modernista de León, «que o ano pasado foi todo un éxito e para a que nesta ocasión ata xa tiñamos un decorado permanente, que mercamos para acudir a Barcelona en maio e que se pode ver na oficina de turismo da praza de España».

«É unha mágoa que Ferrol non se convirta na capital do Modernismo do norte, poñendo en marcha unha semana de actividades de difusión cultural, artística e académica eaccións de dinamización en colaboración con hostaleiros e comerciantes, entre outras propostas» ha afirmado Eva Martínez Montero